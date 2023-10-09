ጋላክቲክ ግጭት፡ ሃብል ቴሌስኮፕ ሁለት ጋላክሲዎችን ለተፅዕኖ ኮርስ ይይዛል

የናሳ/ኢዜአ ሃብል ስፔስ ቴሌስኮፕ በግጭት አቅጣጫ ላይ የሁለት ጋላክሲዎችን አስደናቂ ምስል በቅርቡ ነቅሏል። በጥያቄ ውስጥ ያሉት ጋላክሲዎች NGC 3558 እና LEDA 83465 ናቸው፣ ከመሬት 450 ሚሊዮን የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ ይገኛሉ። ይህ ያልተለመደ ቅጽበታዊ ገጽ እይታ ስለ ጋላክሲካል ግጭቶች የጠፈር ዳንስ ፍንጭ ይሰጣል።
NGC 3558፣ በምስሉ ግርጌ በስተግራ የሚገኘው፣ ሞላላ ጋላክሲ ነው። የእሱ አጋር LEDA 83465 በላይኛው ቀኝ በኩል ይታያል እና እንደ የታገደ ጠመዝማዛ ጋላክሲ ተለይቷል። እነዚህ ሁለት ጋላክሲዎች በግምት 150,000 የብርሃን ዓመታት ርቀት ተለያይተው እርስ በርሳቸው ተያይዘዋል። ከመሬት 1185 ሚሊዮን የብርሃን አመታት ርቆ የሚገኘው አቤል 400 በመባል የሚታወቀው የተጨናነቀ እና የተመሰቃቀለው የጋላክሲ ክላስተር አባል ናቸው። ይህ ግዙፍ የጋላክሲ ክላስተር አንድ ሚሊዮን የብርሃን አመታትን ያካሂዳል።
NGC 3558 ሞላላ ጋላክሲ ብቻ ሳይሆን ዝቅተኛ-ionization የኑክሌር ልቀት መስመር ክልል (LINER) ነው። LINERዎች በተወሰነ የሞገድ ርዝመት ብርሃን የሚያመነጩ ጋላክሲክ ኒውክሊዮዎች ናቸው፣ ይህም በነዚህ ጋላክቲክ ኮሮች ውስጥ ያሉት አቶሞች እና ሞለኪውሎች በደካማ ሁኔታ ionized ወይም ionized እንዳልነበራቸው ያሳያል። የ ionization ሂደት ኤሌክትሮኖች በአተሞች ወይም ሞለኪውሎች መጥፋት ወይም መጨመርን ያካትታል. እንደ NGC 3558 ባሉ በ LINERs ውስጥ ለተስተዋለው ደካማ ionization ተጠያቂ የሆኑት ዘዴዎች በሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች መካከል የክርክር ርዕስ ሆነው ይቆያሉ።
የጋላክሲዎች ግጭቶች የጋላክሲዎችን አወቃቀር እና ዝግመተ ለውጥ በኮስሚክ የጊዜ መለኪያ ላይ በመቅረጽ ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ። የሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ምስል ከዚህ ቀደም አጽናፈ ሰማይ ትንሽ በነበረበት ጊዜ እነዚህ ገጠመኞች ብዙ ጊዜ እንደነበሩ ተጨማሪ ማስረጃዎችን ያቀርባል። የራሳችን ሚልኪ ዌይ ጋላክሲ እንኳን ከአጎራባች አንድሮሜዳ ጋላክሲ ጋር አስገራሚ ግጭት ለመፍጠር ታስቦ መሆኑ ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። ይህ የኮስሚክ ክስተት በአራት ቢሊዮን ዓመታት ውስጥ እንደሚከሰት የተተነበየ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ 2.5 ሚሊዮን የብርሃን ዓመታት ርቀት ያለው አንድሮሜዳ ከጋላክሲያችን ጋር ፊት ለፊት ሲጋጭ ነው።
ምንጮች:
- ናሳ/ኢዜአ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ
– ኢዜአ (የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ)