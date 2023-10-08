ሳይንቲስቶች ሚስጥራዊ ፈጣኑ ብሉ ኦፕቲካል ትራንዚንት (LFBOT) በጠፈር ውስጥ ተመልክተዋል።

ሳይንቲስቶች በሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ - ብርሃን ፈጣኑ ብሉ ኦፕቲካል ትራንዚንት (LFBOT) አስደናቂ ግኝት አድርገዋል። ይህ በሚታዩ የሞገድ ርዝመቶች ውስጥ ያለው ጊዜያዊ ፍንዳታ ከማንኛውም የታወቀ ጋላክሲ ጋር ባልተገናኘ የጠፈር ክልል ውስጥ የተከሰተ ሲሆን ይህም የበለጠ ግራ የሚያጋባ ያደርገዋል። LFBOTዎች በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያልተጠበቁ ብልጭታዎች ናቸው፣ እና ተፈጥሮአቸው እና መነሻቸው ምስጢር ሆኖ ይቆያል።
የመጀመሪያው LFBOT እ.ኤ.አ. በ2018 ተገኝቷል፣ እና ከዚያ ጊዜ ጀምሮ፣ በግምት አንድ ተመሳሳይ ፍንዳታ በየዓመቱ ተገኝቷል። እነዚህ ፍንዳታዎች እስካሁን በጣት የሚቆጠሩ ማወቂያዎች በመኖራቸው በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ካሉ በጣም ሚስጥራዊ ክስተቶች መካከል ናቸው። የቅርብ ጊዜው LFBOT፣ እንደ AT2023fhn የተሰየመው እና “The Finch” የሚል ቅጽል ስም ያለው፣ የእነዚህን ክስተቶች ዓይነተኛ ባህሪያት አሳይቷል - የኃይሉ ፈጣን ጭማሪ እና በጥቂት ቀናት ውስጥ ፈጣን መጥፋት።
የዚ ፊንች ግኝት የተገኘው ቦታን ወይም ብርሃንን የሚቀይሩ ነገሮችን ለመለየት በተዘጋጀው ዝዊኪ ትራንዚየንት ፋሲሊቲ ነው። ሆኖም ፍንዳታውን በትክክል ማግኘት የቻለው ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ብቻ ነበር። የ The Finch አስደሳች ገጽታ በ 50,000 እና 15,000 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ በሁለት ጋላክሲዎች መካከል መከሰቱ ነው. ይህ LFBOT በጋላክሲዎች ውስጥ ብቻ ሊከሰት ይችላል የሚለውን የቀድሞ እምነት ይቃረናል።
ሳይንቲስቶች መጀመሪያ ላይ LFBOTs የተከሰተው በጣም ያልተለመደ የሱፐርኖቫ ዓይነት ነው ብለው አስበው ነበር፣ ይህም አንድ ግዙፍ ኮከብ በህይወቱ መጨረሻ የውጪውን ከባቢ አየር በኃይል ይጥላል። ሁሉም የቀደሙት LFBOT በከዋክብት መዋእለ ሕጻናት በሚታወቁት በጋላክሲዎች ጠመዝማዛ ክንዶች ውስጥ ታይተዋል። እነዚህ ክልሎች ለቀጣይ የኮከብ ምስረታ መነሻዎች ናቸው። ሆኖም ዘ ፊንች ይህን ፅንሰ-ሀሳብ ከማንኛውም ጋላክሲ ርቆ በመከሰት ይሞግታል።
ለ LFBOTs አማራጭ ማብራሪያ መካከለኛ የጅምላ ጥቁር ቀዳዳዎች መኖራቸው ነው. እነዚህ ጥቁር ጉድጓዶች ይኖራሉ ተብሎ የሚጠረጠሩ ነገር ግን እስካሁን ያልተገኙ በከዋክብት ጥቁር ጉድጓዶች እና እጅግ በጣም ግዙፍ በሆኑ ጥቁር ጉድጓዶች መካከል ይወድቃሉ። እነሱ በግሎቡላር ዘለላዎች ውስጥ ይኖራሉ ተብሎ ይታመናል፣ እና ሃብል ዘ ፊንች በተከሰተበት ከአጎራባች ጋላክሲዎች ውስጥ በአንዱ የውጨኛው ጠርዝ ላይ የግሎቡላር ክላስተር እንዳለ ለማወቅ ይችል ይሆናል።
ይህ ግኝት ስለ LFBOT ተፈጥሮ እና አመጣጥ ተጨማሪ ጥያቄዎችን ያስነሳል። እንደ ሃብል ባሉ ኃይለኛ ቴሌስኮፖች ተጨማሪ ምርመራ እና ምልከታ ስለ እነዚህ ሚስጥራዊ ፍንዳታዎች ተጨማሪ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል።
ምንጮች:
– የምስል ክሬዲት፡ ናሳ፣ ኢዜአ፣ የኤንኤስኤፍ NOIRLab፣ M Garlick፣ M Zamani
- የምስል ክሬዲት: NASA, ESA, STSCI, A Chrimes, Radboud ዩኒቨርሲቲ