የሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ግራ የሚያጋባ የኮስሚክ ክስተትን አገኘ

የሀብል ጠፈር ቴሌስኮፕ በቅርቡ Luminous Fast Blue Optical Transient (LFBOT) በመባል የሚታወቀውን ያልተለመደ የጠፈር ክስተት በመያዝ ሳይንቲስቶች ግራ እንዲጋቡ አድርጓል። LFBOTs የሚታወቁት በፈጣን የብሩህነት መጨመር እና ፈጣን መደብዘዝ ሲሆን በ2018 ከተገኙ በኋላ የተስተዋሉት ጥቂቶች ብቻ ናቸው። ከቅርብ ጋላክሲ 50,000 የብርሃን ዓመታት ይርቃል።
መጀመሪያ በሚያዝያ ወር በካሊፎርኒያ ፓሎማር ኦብዘርቫቶሪ ውስጥ በመሬት ላይ ባሉ ካሜራዎች የተገኘው ፍንዳታው በቺሊ በሚገኝ ቴሌስኮፕ እንደተተነተነው 36,000 ዲግሪ ፋራናይት የሚቃጠል የሙቀት መጠን ያለው ብርሃን አወጣ። ይሁን እንጂ የፍንዳታውን ቦታ በትክክል ለማወቅ አስፈላጊውን ምልከታ ያደረገው የሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ብቻ ነበር።
በሮያል አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ ወርሃዊ ማስታወቂያ ላይ የመጪው ወረቀት መሪ አሽሊ ክሪምስ በኢዜአ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ እንደገለፀው የሀብል ምልከታዎች ቀደም ሲል ከታዩት ጋር ሲነፃፀሩ የዝግጅቱን ልዩነት አሳይተዋል። የፊንች ትክክለኛ መንስኤ በእርግጠኝነት ባይታወቅም ሳይንቲስቶች በአጠቃላይ ተመሳሳይ ክስተቶችን አንድ ኮከብ በጥቁር ጉድጓድ ከተገነጠለ ጋር አያይዘውታል። ሆኖም ይህ ማብራሪያ በፊንች ራቅ ያለ ቦታ ምክንያት የማይመስል ይመስላል።
የጋዜጣው አዘጋጆች አዲስ መላምት አቅርበዋል፡ የሁለት የኒውትሮን ኮከቦች ግጭት ከጋላክሲያቸው ተወግደው ከአንድ ቢሊዮን ለሚበልጡ ዓመታት ሲዞሩ ነበር። ይህ ግጭት ኪሎኖቫ፣ ፍንዳታ ከሱፐርኖቫ 1,000 እጥፍ የበለጠ ኃይል ያስከትላል። ቢሆንም፣ ክሪምስ ብዙ ጥያቄዎች ያልተመለሱ መሆናቸውን አፅንዖት ሰጥተውታል፣ እና የፊንቹን እውነተኛ ተፈጥሮ ለማወቅ ተጨማሪ ምርምር አስፈላጊ ነው።
ምንጮች:
- የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ)
- የሮያል አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ ወርሃዊ ማሳወቂያዎች