በሃብል ቴሌስኮፕ የተቀረጸ የጁፒተር አዲስ ምስል

ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ሳይንቲስቶችን እና አድናቂዎችን በማስደነቅ ስለ አጽናፈ ዓለም እንድንገነዘብ በሚያደርገው አስደናቂ አስተዋጽዖ አሁንም ቀጥሏል። በቅርቡ ናሳ የሃብል ቴሌስኮፕን አልትራቫዮሌት የመመልከት ችሎታዎችን በመጠቀም የተቀረፀውን የጁፒተርን አስደናቂ ምስል አውጥቷል።
በተለምዶ ጁፒተርን በራቁት ዓይኖቻችን ከምናያቸው ምስሎች በተለየ ይህ ምስል የተለየ እይታን ያሳያል - አጭር ፣ ከፍተኛ ኃይል ያለው የብርሃን የሞገድ ርዝመት ለእኛ የማይታዩ። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች እነዚህን የአልትራቫዮሌት የሞገድ ርዝመቶች በማጥናት ስለ ፕላኔቷ ስብጥር እና ተለዋዋጭነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ያገኛሉ።
አስደናቂው ምስል ጁፒተርን በአልትራቫዮሌት የሞገድ ርዝመቶች በቀለም ያቀፈ ያሳያል። የሚገርመው፣ ታዋቂው “ታላቁ ቀይ ቦታ”፣ በሰው ዓይን በቀይ ቀለም የሚታየው ማዕበል፣ በዚህ ምስል ላይ ጠቆር ያለ መስሎ ይታያል። ይህ ያልተለመደ ክስተት የሚከሰተው በእነዚህ ልዩ የሞገድ ርዝመቶች ላይ ብርሃንን በሚወስዱ ከፍታ ከፍታ ባላቸው የጭጋግ ቅንጣቶች ነው።
ይህን መሳጭ ምስል ለመፍጠር፣ የናሳ ሃብል ፕሮጀክት በጁፒተር የከፍተኛ ማዕበል ስርዓት ላይ እጅግ በጣም ብዙ መረጃዎችን ሰብስቧል። የሰው ዓይን አልትራቫዮሌት ብርሃንን መለየት አይችልም, ስለዚህ በምስሉ ላይ የተሳሳቱ ቀለሞች በመቅረጽ ሂደት ውስጥ ጥቅም ላይ የዋሉ የተለያዩ የአልትራቫዮሌት ማጣሪያዎችን ለመወከል ተመድበዋል. ሰማያዊ ማጣሪያው በሰማያዊ፣ አረንጓዴው ማጣሪያ በአረንጓዴ፣ እና ቀይ ማጣሪያው በቀይ ቀለም ተወክሏል።
ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የሳይንሳዊ ግኝት እውነተኛ ድንቅ ነው። ሥራ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ምልከታዎችን ሰብስቦ በግኝቶቹ ላይ ከ20,000 በላይ ጽሑፎችን አሳትሟል። በተለይም ሃብል የኮሜት ሾሜከር-ሌቪ 9 በጁፒተር ላይ ያለውን ተጽእኖ በማጥናት ብቻ ሳይሆን የፕላኔቷን ማዕበል በቅርበት ተመልክቷል።
የዚህ የቅርብ ጊዜ ምስል ይፋ የሆነው የሃብል ቴሌስኮፕ የማይናወጥ መንፈስ የአጽናፈ ዓለማችንን እንቆቅልሽ እየፈታ እና በአስደናቂ እይታዎቹ ትውልዶችን እያነሳሳ መሆኑን የሚያሳይ ነው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
Q: ለምንድን ነው የጁፒተር ምስል በአልትራቫዮሌት የሞገድ ርዝመት ውስጥ ያለው?
A: የአልትራቫዮሌት ምልከታዎች ስለ ጁፒተር ስብጥር እና ተለዋዋጭነት የተለያዩ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ ፣ ይህም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ፕላኔቷን በጥልቅ ደረጃ እንዲገነዘቡ ያስችላቸዋል።
Q: ለምንድን ነው "ታላቁ ቀይ ቦታ" በአልትራቫዮሌት ምስል ውስጥ ጨለማ የሚታየው?
A: የጨለማው ገጽታ በአልትራቫዮሌት የሞገድ ርዝመቶች ላይ ብርሃንን በሚወስዱ ከፍታ ከፍታ ባላቸው የጭጋግ ቅንጣቶች ምክንያት ሊሆን ይችላል።
Q: ቀለማት ለአልትራቫዮሌት ምስል የተመደቡት እንዴት ነው?
A: የሰው ዓይን አልትራቫዮሌት ብርሃንን ማግኘት ስለማይችል የተለያዩ የአልትራቫዮሌት ማጣሪያዎችን ለመወከል የውሸት ቀለሞች ጥቅም ላይ ውለው ነበር፣ ለእያንዳንዱ ማጣሪያ እንደየቅደም ተከተላቸው ሰማያዊ፣ አረንጓዴ እና ቀይ ናቸው።
Q: ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ስለ ጁፒተር ግንዛቤያችን ምን አበርክቷል?
A: የሃብል ቴሌስኮፕ ምልከታዎች ስለ ኮሜት ሾሜከር-ሌቪ 9 እንዲሁም ስለ ፕላኔቷ ማዕበሎች እና አውሎ ነፋሶች ስርዓት ተፅእኖ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥተዋል።
Q: በሃብል ግኝቶች ላይ በመመርኮዝ ስንት ምልከታዎች እና ወረቀቶች ታትመዋል?
A: በሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ አስደናቂ ግኝቶች ላይ ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ምልከታዎች እና ከ20,000 በላይ ወረቀቶች ታትመዋል።