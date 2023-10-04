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አዲስ የጋላክሲ ምስል ብርቅዬ ግኝቶችን ያሳያል

Byገብርኤል Botha

ጥቅምት 4, 2023
አዲስ የጋላክሲ ምስል ብርቅዬ ግኝቶችን ያሳያል

ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ NGC 612፣ ከመሬት 400 ሚሊዮን የብርሃን አመታት ርቀት ላይ የሚገኝ ንቁ ሌንቲኩላር ጋላክሲ አስደናቂ ምስል አቅርቧል። በ1837 በእንግሊዛዊው የስነ ፈለክ ተመራማሪ ጆን ሄርሼል የተገኘው ይህ ጋላክሲ ከደቡባዊው ንፍቀ ክበብ በቀላሉ ይታያል።

NGC 612 ንቁ ጋላክሲ ብቻ ሳይሆን በሴይፈርት ጋላክሲ ምድብ ስር ይወድቃል፣ በጣም የተለመደው ንቁ ጋላክሲ አይነት። በተለይም፣ እንደ II አይነት ሴይፈርት ተመድቧል፣ ይህም በማዕከሉ ዙሪያ ያለው ጉዳይ በኒውክሊየስ ዙሪያ በእርጋታ እንደሚንቀሳቀስ ያሳያል። የ NGC 612 አስገራሚ ባህሪ ከ40 እስከ 100 ሚሊዮን ዓመታት ዕድሜ ያለው ወጣት ኮከቦች ነው።

NGC 612ን የሚለየው እንደ ብርቅዬ ሞላላ ያልሆነ የሬዲዮ ጋላክሲ ደረጃ ነው፣ ይህም ማለት ጉልህ የሆነ የሬዲዮ ልቀት ያሳያል። ከሬዲዮ ምንጭ PKS 0131-36 ጋር ያለው ግንኙነት ያልተለመደ ባህሪ ነው፣ ምክንያቱም እስካሁን በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ አምስት እንደዚህ ያሉ ሬዲዮ አመንጪ ሌንቲኩላር ጋላክሲዎች ተለይተው ይታወቃሉ።

የሳይንስ ሊቃውንት በNGC 612 ላይ የተስተዋሉትን ያልተለመዱ የሬዲዮ ልቀቶችን ለማብራራት ብዙ ንድፈ ሃሳቦችን አቅርበዋል። አንድ አማራጭ እንደሚጠቁመው እነዚህ ልቀቶች ከተጓዳኝ ስፒራል ጋላክሲ ጋር በነበራቸው ግንኙነት ምክንያት ነው። ሌላው መላምት በሞላላ ራዲዮ ጋላክሲዎች ውስጥ ከሚገኙት እብጠቶች ጋር የሚመሳሰል የጋላክሲውን ብሩህ እና ዋና እብጠት ይመረምራል።

ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ፣ በናሳ እና በኢዜአ መካከል ያለው ትብብር ስለ ጽንፈ ዓለም ያለንን ግንዛቤ በመመልከት እና በማሳደግ ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። እ.ኤ.አ. በ 1990 በ Space Shuttle Discovery ተሳፍሮ የጀመረው በእይታ እና በኢንፍራሬድ ችሎታዎች የታጠቀ ሲሆን ይህም የሰማይ አካላትን ለማጥናት ወደር የለሽ ግልጽነት እና ትክክለኛነት አስችሎታል።

ምንጮች:
- ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ
- ናሳ
- ኢዜአ

By ገብርኤል Botha

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