የኮከብ ምስረታ ሆትbed ማሰስ: G35.2-0.7N

ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ G35.2-0.7N በመባል የሚታወቀውን አንፀባራቂ ኮከብ-አቀማመጥ አካባቢ አስደናቂ እይታን ገዝቷል። በግምት 7,200 የብርሀን አመታት ርቆ የሚገኘው አቂላ በተባለው ህብረ ከዋክብት ውስጥ ይህ ክልል ከፍተኛ-ጅምላ የኮከብ ምስረታ ማዕከል ነው። በዚህ አካባቢ የሚፈጠሩት ከዋክብት በጣም ግዙፍ ከመሆናቸው የተነሳ ከጊዜ በኋላ እንደ ኃይለኛ ሱፐርኖቫዎች ይፈነዳሉ።
በዚህ ክልል ውስጥ ያለው አስደናቂው የብርሃን ማሳያ በፕሮቶስቴላር ጀት፣ በጋዝ እና በአቧራ ከተከበበች ወጣት ኮከብ የወጣ ግዙፍ፣ ያተኮረ የቁስ ጨረር ነው። እነዚህ ፕሮቶስቴላር ጄቶች በከዋክብት አፈጣጠር ሂደት ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
ይሁን እንጂ በዚህ ክልል ውስጥ ያሉት የበለጸጉ አቧራ ደመናዎች የከዋክብትን እይታ ይደብቃሉ. ለጄቱ ተጠያቂ የሆነው ኮከብ እና የሚለቀቀው ቁሳቁስ ጄት በሃብል ሰፊው ፊልድ ካሜራ 3 (WFC3) በተነሳው ምስል መሃል አጠገብ ይታያል። በምስሉ ላይ የሚታየው ብርቱካናማ ጅረት በአውሮፕላኑ ኃይል ወደ እኛ ሲሄድ በተፈጠረ አቧራ ውስጥ ያለውን ክፍተት ያሳያል። አቧራው አሁንም በፕሮቶስታሩ የሚመነጨውን የተወሰነ ብርሃን ይከለክላል፣ በዚህም ምክንያት ቀይ ቀለም ይስተዋላል።
እ.ኤ.አ. በ3 በሃብል አገልግሎት ተልዕኮ 4 በጠፈር ተጓዦች የተጫነው የሃብል ጠፈር ቴሌስኮፕ WFC2009 አጽናፈ ዓለሙን በአልትራቫዮሌት፣ በሚታዩ እና በአቅራቢያው ባሉ የኢንፍራሬድ አካባቢዎች የመመልከት ችሎታ አለው። ይህ ችሎታ ሳይንቲስቶች ከሩቅ ጋላክሲዎች እስከ በራሳችን ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ያሉ ነገሮች፣ ኤክስኮፕላኔቶችን ጨምሮ የተለያዩ የሰማይ አካላትን እና ክስተቶችን እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል።
የWFC3 አስደናቂ ጥራት እና የፓንክሮማቲክ እይታ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ወደ ያለፈው ጊዜ በጥልቀት እንዲመረምሩ ያስችላቸዋል። ይህ በG35.2-0.7N ልብ ውስጥ ያለው እይታ ስለ ከፍተኛ-ጅምላ ኮከብ አፈጣጠር ሂደት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጮች:
- ምንጭ ጽሑፍ
- ሃብል የትዊተር መለያ - @NASAHubble