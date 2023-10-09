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ያልተለመደው የኮከብ ምስረታ በNGC 1087፡ ከሃብብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የተገኙ አዳዲስ ግንዛቤዎች

ByMampho Brescia

ጥቅምት 9, 2023
ያልተለመደው የኮከብ ምስረታ በNGC 1087፡ ከሃብብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የተገኙ አዳዲስ ግንዛቤዎች

ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ በልዩ ጋላክሲ NGC 1087 ውስጥ ስላለው የኮከብ አፈጣጠር ሂደት አዳዲስ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። አብዛኛዎቹ የተከለከሉ ስፒራል ጋላክሲዎች። የሃብል የቅርብ ጊዜ የኤንጂሲ 1087 ምስል የጋላክሲውን ውስብስብ መዋቅር በዋነኝነት የሚያሳየው ከጨለማው የአቧራ መስመር እና ከቀዝቃዛ ሃይድሮጂን ጋዝ ኪሶች ነው። እነዚህ ጥቁር ቀይ ፕላስተሮች አዲስ በተፈጠሩት ኮከቦች በሚያምር ሮዝ ብርሃን የተጠላለፉ ናቸው።

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በተለይ ወጣት ኮከቦች በዙሪያው ባለው ቀዝቃዛ የጋዝ ደመና ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመረዳት ይፈልጋሉ. አዲስ የተገኘው ምስል፣ ከተያያዙት ጥሬ መረጃዎች ጋር፣ ኃይለኛ ጨረሮች እና የከዋክብት ነፋሳት በዙሪያው ባሉ የጋዝ ደመናዎች ላይ የሚያሳድሩትን ተፅእኖ ለማወቅ ይረዳል። በተጨማሪም ተመራማሪዎች ምንም እንኳን የ 1087 የብርሃን ዓመታት ርቀት ቢኖራቸውም እንደ የባርሱ አጭር ርዝመት እና ትንሽ ኒውክሊየስ ያሉ አንዳንድ የNGC 87,000 ሌሎች እንቆቅልሽ ባህሪያትን እንደሚፈታ ተመራማሪዎች ተስፋ ያደርጋሉ።

የኤንጂሲ 1087 ባህሪያትን ለመያዝ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ጋላክሲውን በሰው ዓይን የሚታዩትን ጨምሮ የተለያዩ የሞገድ ርዝመቶችን ተጠቅሞ ተመልክቷል። ልዩ የኢንፍራሬድ እና የአልትራቫዮሌት ብርሃን የሞገድ ርዝመቶችን በሚታየው ስፔክትረም ውስጥ ወደ ቀለማት በመቅረጽ በስፔስ ቴሌስኮፕ ሳይንስ ኢንስቲትዩት ውስጥ ያሉ የምስል ማቀነባበሪያዎች የኤንጂሲ 1087 ምስላዊ ምስል መፍጠር ችለዋል።

በNGC 1087 የሚታዩት ልዩ ነገሮች አስደናቂ የጥናት ርዕሰ ጉዳይ ያደርጉታል። የልዩ ኮከብ አፈጣጠሩን ተለዋዋጭነት በጥልቀት በመመርመር እና በወጣቶች ኮከቦች እና በቀዝቃዛ ጋዝ ደመና መካከል ያለውን መስተጋብር በመረዳት፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ስለ ጋላክሲ አፈጣጠር እና የዝግመተ ለውጥ መስክ ጥልቅ ግንዛቤን ለማግኘት ይጠብቃሉ።

ምንጮች:
- ርዕስ፡- ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ባልተለመደ ትንሽ ጋላክሲ ውስጥ ባለ የኮከብ አፈጣጠር ላይ አዲስ ብርሃን ፈነጠቀ
- ደራሲዎች: አልተገለጸም
- ህትመት: ያልታወቀ

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