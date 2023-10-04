ሃብል የ NGC 612 አስደናቂ ምስልን ወሰደ፡ ብርቅዬ ራዲዮ ጋላክሲ

ማጠቃለያ፡ የናሳ ሃብል ስፔስ ቴሌስኮፕ አስደናቂ የሌንቲኩላር ጋላክሲ NGC 612 ምስል ቀርጿል። ከስፒራል ጋላክሲዎች በተቃራኒ ሌንቲኩላር ጋላክሲዎች የባህሪ ክንዶች የላቸውም ነገር ግን ማዕከላዊ እብጠት እና ዲስክ አላቸው። NGC 612፣ በቅርጻ ቅርጽ ህብረ ከዋክብት ውስጥ የሚገኘው፣ ከከዋክብቱ ከ100 እጥፍ በላይ የሚያበራ ማእከል ያለው ንቁ የሳይፈርት ጋላክሲ ነው። ይህ ጋላክሲ በሚታየው ብርሃን ውስጥ መደበኛ ቢመስልም ከፍተኛ መጠን ያለው የኢንፍራሬድ ጨረር ያመነጫል። እንዲሁም ከሬዲዮ ምንጭ PKS 0131-36 ጋር የተያያዘ እጅግ በጣም አልፎ አልፎ ሞላላ ያልሆነ የራዲዮ ጋላክሲ ነው። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች NGC 612 ን በማጥናት በጋላክሲዎች ውስጥ የራዲዮ ሞገድ ልቀትን መንስኤዎች የበለጠ ማወቅ እንደሚችሉ ተስፋ ያደርጋሉ።
በሃብል የተቀረፀው አስደናቂ ምስል የኤንጂሲ 612 ልዩ ባህሪያትን ያሳያል። በብርቱካን እና ጥቁር ቀይ የሚታየው ጋላክሲክ ዲስክ በአቧራ እና በቀዝቃዛ ሃይድሮጂን ጋዝ የተዋቀረ ነው። ይህ ዲስክ አብዛኛውን የጋላክሲውን ጉዳይ ይይዛል። NGC 612 ከ40 እስከ 100 ሚሊዮን ዓመታት ዕድሜ ባለው ወጣት ኮከብ ነዋሪነቱ ይታወቃል። ጋላክሲው ከምድር ወደ 400 ሚሊዮን የብርሃን ዓመታት ያህል ይርቃል፣ በእኛ ደቡብ ንፍቀ ክበብ ይኖራል።
የኤንጂሲ 612 እንደ ሴይፈርት ጋላክሲ መፈረጅ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ትኩረት የሚስብ ነገር ያደርገዋል። ምንም እንኳን በማዕከሉ አቅራቢያ የተረጋጋ የሚመስል እንቅስቃሴ ቢኖርም፣ እንደ NGC 612 ያለ የሳይፈርት ዓይነት II ጋላክሲ ከፍተኛ መጠን ያለው የኢንፍራሬድ ጨረሮችን ያስወጣል። የዚህ ክስተት ትክክለኛ መንስኤ አሁንም የጥናት ርዕስ ነው. ነገር ግን፣ የኤንጂሲ 612 ብሩህ እና አውራ እብጠት፣ ልክ በሞላላ ራዲዮ ጋላክሲዎች ውስጥ ከሚገኙት ጋር፣ ከሬዲዮ ልቀቶች ጋር ስላለው ግንኙነት ጥያቄዎችን ያስነሳል።
ይህ ልዩ ሌንቲኩላር ጋላክሲ እንዲሁ ጎልቶ የሚታየው ሞላላ ካልሆነ የሬዲዮ ምንጭ PKS 0131-36 ጋር ባለው ግንኙነት ነው። አምስት ራዲዮ አመንጪ ሌንቲኩላር ጋላክሲዎች ብቻ ተገኝተዋል፣ይህም ማህበር ብርቅ ያደርገዋል። የሳይንስ ሊቃውንት ከተጓዳኙ ጠመዝማዛ ጋላክሲ ወይም የጋላክሲው ዋና እብጠት ጋር የሚደረግ መስተጋብር ያልተለመደ የሬዲዮ ልቀትን መንስኤ ሊሆን እንደሚችል የሚጠቁሙ ንድፈ ሐሳቦችን አቅርበዋል።
የሥነ ፈለክ ተመራማሪው ጆን ሄርሼል ኤንጂሲ 612ን ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘው በ1837 ነው። ከፀሐይ 1.1 ትሪሊዮን የሚበልጥ መጠን ያለው ይህ ጋላክሲ የሳይንስ ሊቃውንትን በሬዲዮ ሞገድ የሚለቀቀውን ምሥጢር ለመግለጥ በሚያደርጉት ጥረት ሳቢያ ሳይንቲስቶችን ማማረኩን ቀጥሏል።
ምንጭ:
- ሃብል ብርቅዬ የሬዲዮ ጋላክሲ NGC 612ን፣ ኦክቶበር 4 2023 ከ [phys.org] (https://phys.org/news/2023-10-hubble-rare-radio-galaxy-ngc.html) ተመዝግቧል።