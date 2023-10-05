ሃብል ቴሌስኮፕ የ NGC 6951 አስደናቂ ምስል ቀርጿል፡ መካከለኛ ስፒል ጋላክሲ

በናሳ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የተነሳው አስደናቂ አዲስ ምስል በ NGC 6951 መካከለኛ ጠመዝማዛ ጋላክሲ በሴፊየስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ በ78 ሚሊዮን የብርሃን አመታት ርቀት ላይ የሚገኘውን ውበት ያሳያል። ምስሉ በጋላክሲው ነጭ ማእከል ዙሪያ የሚሽከረከሩ ደማቅ ሰማያዊ ጠመዝማዛ ክንዶች ያሳያል።
NGC 6951 በልዩ የከዋክብት ታሪክ ምክንያት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን አስደምሟል። ከ800 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ጋላክሲው ከፍተኛ የኮከብ ምስረታ ጊዜ አጋጥሞታል። ከ300 ሚሊዮን ዓመታት ቆይታ በኋላ፣ የኮከብ ልደት እንደገና ቀጠለ። በNGC 6951 የኮከብ ዘለላዎች አማካይ ዕድሜ ከ200 እስከ 300 ሚሊዮን ዓመታት መካከል እንደሆነ ይገመታል፣ ነገር ግን አንዳንድ ዘለላዎች ከአንድ ቢሊዮን ዓመታት በፊት የተቆጠሩ ናቸው። እነዚህ የከዋክብት ስብስቦች በጥቁር ቀይ በሚመስሉ የጋዝ አካባቢዎች መካከል እንደ ደማቅ ሰማያዊ ፒንፒኮች ይታያሉ።
NGC 6951 ከፍተኛ መጠን ያለው የኢንፍራሬድ ጨረሮች በመልቀቁ እና በማዕከሉ አቅራቢያ በዝግታ የሚንቀሳቀሱ የጋዝ ቁስ አካላት በመኖራቸው የሚታወቀው እንደ II ዓይነት ሴይፈርት ጋላክሲ ነው። አንዳንድ ሳይንቲስቶችም ደካማ ionized ወይም ገለልተኛ አተሞችን የሚያመነጨው ዝቅተኛ-ionization የኑክሌር ልቀትን-መስመር ክልል (LINER) ጋላክሲ አድርገው ይመድባሉ። ወደ 75,000 የብርሃን ዓመታት የሚሸፍነው NGC 6951 ከሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ ወደ ሰሜናዊው የሰለስቲያል ምሰሶ ቅርበት ስላለው ይታያል።
የኤንጂሲ 6951 መሃከል ወደ 3,700 የብርሃን አመታት የሚሸፍን በከዋክብት፣ በጋዝ እና በአቧራ ቀለበት የተከበበ እጅግ ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳ ያስተናግዳል። “ሰርከምዩክለር ቀለበት” በመባል የሚታወቀው ይህ መዋቅር ከ1 እስከ 1.5 ቢሊዮን ዓመታት ገደማ ከዋክብትን እየፈጠረ ነው። የሳይንስ ሊቃውንት ኢንተርስቴላር ጋዝ በጋላክሲው ጥቅጥቅ ባለ ባር በኩል ወደ ዙሩክዩክሌር ቀለበት ይደርሳል ብለው ይጠረጥራሉ። በግምት 40% የሚሆነው የጅምላ ቀለበት በአንፃራዊነት አዲስ ኮከቦችን ያቀፈ ነው ፣ ከ 100 ሚሊዮን ዓመት በታች። የአቧራ ጠመዝማዛ መስመሮች የጋላክሲውን መሃከል ከውጭው ክልሎች ጋር ያገናኛሉ, ይህም ለወደፊቱ ኮከብ ምስረታ ተጨማሪ ቁሳቁሶችን ያበረክታል.
NGC 6951 በሱፐርኖቫ መልክ በርካታ ፈንጂ ክስተቶችን ተመልክቷል። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ባለፉት 25 ዓመታት በጋላክሲው ውስጥ እስከ ስድስት ሱፐርኖቫዎች መዝግበዋል። እነዚህ የከዋክብት ፍንዳታዎች ዕድሜያቸውን፣ ብርሃናቸውን እና ቦታቸውን ጨምሮ ስለ ቅድመ አያት ኮከቦች ጠቃሚ ግንዛቤን ይሰጣሉ።
የNGC 6951 ምስል የተፈጠረው በ Hubble's Wide Field Camera 3 እና የላቀ ካሜራ ለዳሰሳ ጥናቶች በሁለቱም በሚታዩ እና በኢንፍራሬድ ብርሃን የተሰበሰበ መረጃን በመጠቀም ነው።
ምንጮች:
ናሳ - https://www.nasa.gov/
Phys.org – https://phys.org/