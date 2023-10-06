የሚስብ የNGC 6951 ምስል በሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ተይዟል።

የናሳ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ NGC 6951 በሴፊየስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ የሚገኝ ጋላክሲ አስደናቂ ምስል ሰጥቶናል። ይህ ጋላክሲ በበለጸገ የኮከብ አፈጣጠር ታሪክ፣ በተለያዩ ምደባዎች እና በርካታ ሱፐርኖቫ ክስተቶች ይታወቃል፣ ይህም ለዋክብት ተመራማሪዎች ጠቃሚ የግንዛቤ ምንጭ ያደርገዋል።
ምስሉ በሰማያዊ ቀለማት ያጌጡ ጠመዝማዛ ክንዶች በጋላክሲው ደማቅ ነጭ ማእከል ዙሪያ ይሽከረከራሉ። NGC 6951 በሴፊየስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ 78 ሚሊዮን የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ የሚገኝ መካከለኛ ጠመዝማዛ ጋላክሲ ነው።
በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መገባደጃ ላይ በፈረንሳዊው የስነ ፈለክ ተመራማሪ ጀሮም ኮጊያ እና አሜሪካዊው የስነ ፈለክ ተመራማሪ ሉዊስ ስዊፍት ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘው ይህ አስደናቂ ጋላክሲ ሳይንቲስቶችን በከዋክብት የዝግመተ ለውጥ ሂደት ሳበ። ከ 800 ሚሊዮን ዓመታት በፊት NGC 6951 ከፍተኛ የኮከብ ምስረታ ጊዜን አጋጥሞታል፣ ከዚያም ለ 300 ሚሊዮን ዓመታት ያህል አንጻራዊ የጥያቄ ጊዜን ተከትሎ ነበር። ሆኖም፣ ከዚያ በኋላ አዳዲስ ኮከቦችን ማፍራት ቀጠለ። በNGC 6951 ውስጥ ያሉት የኮከብ ስብስቦች አማካኝ ዕድሜ ከ200 እስከ 300 ሚሊዮን ዓመታት ነው፣ አንዳንድ ዘለላዎች እስከ አንድ ቢሊዮን ዓመት ዕድሜ ያላቸው እንደሆኑ ይገመታል። በጥቁር ቀይ ቀለም የተመሰሉት የተዘበራረቁ የጋዝ ክልሎች የኮከብ ስብስቦችን የሚወክሉ ደማቅ ሰማያዊ ፒንፕሪኮችን ይሸፍናሉ።
የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች NGC 6951ን ከፍተኛ መጠን ያለው የኢንፍራሬድ ጨረሮች በመልቀቃቸው እና በማዕከሉ አቅራቢያ በዝግታ የሚንቀሳቀሱ የጋዝ ቁስ አካላት በመኖራቸው የሚታወቀው ኤንጂሲ 6951ን እንደ II ዓይነት ሴይፈርት ጋላክሲ ይመድባሉ። ሆኖም አንዳንድ ተመራማሪዎች ዝቅተኛ ionization የኑክሌር ልቀትን-መስመር ክልል (LINER) ጋላክሲ አድርገው ይመድቡታል። LINER ጋላክሲዎች ከሁለተኛው ዓይነት ሴይፈርት ጋላክሲዎች ጋር ተመሳሳይ ናቸው ነገር ግን እንደ ኦክሲጅን፣ ናይትሮጅን እና ሰልፈር ያሉ ደካማ ion ወይም ገለልተኛ አተሞች የሚያመነጭ ቀዝቃዛ ኒውክሊየስ አላቸው። NGC 75,000 ወደ XNUMX የብርሃን ዓመታት የሚሸፍን ሲሆን ከሰሜን የሰማይ ምሰሶ ጋር ባለው ቅርበት ምክንያት ከሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ ይታያል።
በNGC 6951 እምብርት ላይ ወደ 3,700 የብርሃን አመታት የሚሸፍነው በከዋክብት፣ በጋዝ እና በአቧራ ቀለበት የታጠረ እጅግ ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳ አለ። በ1 እና 1.5 ቢሊዮን ዓመታት መካከል ያለው ይህ የዙሪያን ቀለበት ለአብዛኛው ሕልውናው ከዋክብትን በማፍለቅ ላይ ይገኛል። የሳይንስ ሊቃውንት ኢንተርስቴላር ጋዝ በጋላክሲው ጥቅጥቅ ባለ በከዋክብት የተሞላው ባር ወደ ከባቢ አየር ቀለበት በኩል ይፈስሳል ፣ ይህም ለወደፊቱ ኮከብ ምስረታ እንደ ነዳጅ ያገለግላል። በግምት 40% የሚሆነው የቀለበት ብዛት ከ100 ሚሊዮን ዓመት በታች ዕድሜ ያላቸው በአንጻራዊ ወጣት ኮከቦች ነው። ጠመዝማዛ ቅርጽ ያላቸው የአቧራ መስመሮች፣ በጥቁር ብርቱካንማ አካባቢዎች የተወከሉት፣ የጋላክሲውን ማዕከል ከውጨኛው ክልሎቹ ጋር ያገናኙታል፣ ይህም ኮከቦችን ለመመስረት ተጨማሪ ቁሳቁስ አስተዋፅዖ ያደርጋል።
NGC 6951 ሱፐርኖቫ በመባል የሚታወቁ በርካታ አስደናቂ የከዋክብት ፍንዳታዎችን ተመልክቷል፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በዚህ ጋላክሲ ውስጥ ባለፉት 25 ዓመታት ውስጥ እስከ ስድስት ሱፐርኖቫኢ ክስተቶችን መዝግበዋል። ሳይንቲስቶች ወደ ሱፐርኖቫ የሚወስዱትን አከባቢዎች ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ለማግኘት NGC 6951 ማጥናታቸውን ቀጥለዋል። ከእነዚህ ፈንጂ ክስተቶች የሚወጡትን ልቀቶች መተንተን ስለ ቅድመ አያት ኮከቦች፣ እድሜአቸውን፣ ብርሃናቸውን እና በጋላክሲው ውስጥ ያለውን ቦታ ጨምሮ ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰጣል።
የNNGC 6951 ምስል የተቀረፀው ከ Hubble's Wide Field Camera 3 (WFC3) እና የላቀ ካሜራ ለዳሰሳ ጥናት (ኤሲኤስ)፣ የሚታይ እና የኢንፍራሬድ ብርሃንን በመጠቀም መረጃን በመጠቀም ነው።
ምንጮች:
- የናሳ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ
- ናሳ