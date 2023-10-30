የአርፕ-ማዶር 2339-661 አስገራሚ መስተጋብር፡ ትሪድ ይፋ

የሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ከአጽናፈ ዓለማችን ርቀው በሚገኙት አስደናቂ ምስሎች በድጋሚ አስደንቆናል። ከቅርብ ጊዜ ግኝቶቹ መካከል አርፕ-ማዶር 2339-661፣ በሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ዘንድ ፍላጎት ያሳደሩ ጋላክሲዎች ይጠቀሳሉ። ነገር ግን፣ የቅርብ ጊዜ ምርመራችን አንድ አስገራሚ ሁኔታን አሳይቷል - ይህ ጋላክሲያዊ ዱዮ በእውነቱ ሶስትዮሽ ይመስላል።
በጥያቄ ውስጥ ያሉት ሁለቱ የመጀመሪያ ደረጃ ጋላክሲዎች፣ NGC 7733 እና NGC 7734፣ የአርፕ-ማዶር ካታሎግ ልዩ አባላት ሆነው ከረዥም ጊዜ ጀምሮ ሲታወቁ ቆይተዋል። ሆኖም፣ በቅርቡ የተቀረጸውን ምስል ሲመረምር፣ ሦስተኛው ጋላክሲ ከሰለስቲያል ሸራ ወጥቷል። ይህ ምስጢራዊ መደመር፣ በጊዜያዊነት እንደ NGC 7733N የተሰየመ፣ በሚታየው ጓደኛው የላይኛው ክንድ ውስጥ ይኖራል፣ NGC 7733።
ይህንን የተደበቀ የጋላክሲ አካል መግለጥ ቀላል ስራ አልነበረም። መጀመሪያ ላይ፣ እንደ NGC 7733 ማራዘሚያ፣ በከዋክብት መሀል አካባቢው መካከል ተዳምሮ በተሳሳተ መንገድ ተወስዶ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን፣ የተካተቱትን ፍጥነቶች ጠለቅ ያለ ትንተና የተለየ መገለጥ አቅርቧል - ይህ እንቆቅልሽ ቋጠሮ ጉልህ የሆነ ተጨማሪ ቀይ ለውጥ ያሳያል። ይህ ምልከታ የNGC 7733 ማራዘሚያ ሳይሆን የተለየ የጋላክሲ አካል መሆኑን አጥብቆ ይጠቁማል።
ይህ ግኝት ለታዛቢ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ልዩ ውዝግብ ይፈጥራል። በአንድ የስነ ፈለክ ነገር እና በአይናችን መስመር ላይ የተቀመጡ በርካታ አካላትን የመለየት ውስብስብ ፈተናን ያነሳል። በቱካና ህብረ ከዋክብት ውስጥ የሚኖሩት ሦስቱ ጋላክሲዎች ከመሬት 500 ሚሊዮን የብርሃን ዓመታት ርቀው እርስ በርስ ተቀራርበው ይገኛሉ።
የሃብል ምስል በእነዚህ የሰማይ ጎረቤቶች መካከል ያለውን የስበት መስተጋብር በግልፅ ያሳያል፣ ይህም ውስብስብ ዳንሳቸውን በጠፈር ውስጥ ያሳያል። እንዲያውም፣ በርካታ ሳይንሳዊ ጽሑፎች እንደ “ውህደት ቡድን” ጠርቷቸዋል፣ ይህም በመጨረሻ ወደ አንድ የሰማይ አካል ይዋሃዳሉ።
ወደ ሰፊው የአጽናፈ ዓለማችን ምስጢር በጥልቀት ስንመረምር፣ ያለውን እውቀታችንን የሚፈታተኑ አስገራሚ ነገሮች እያጋጠሙን እንቀጥላለን። የአርፕ-ማዶር 2339-661 አሰሳ በየጊዜው የሚሻሻለውን የስነ ፈለክ ተፈጥሮን ያሳያል፣ አሁንም ያልተፈቱ ጥልቅ ውስብስብ ነገሮችን ያስታውሰናል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ጥ፡ የአርፕ-ማዶር ካታሎግ ምንድን ነው?
የአርፕ-ማዶር ካታሎግ በሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በሃልተን አርፕ እና በባሪ ኤፍ.ማዶር የተሰየሙ ልዩ የጋላክሲዎች ስብስብ ነው። ያልተለመዱ ባህሪያትን ወይም መስተጋብርን የሚያሳዩ ጋላክሲዎችን ያካትታል.
ጥ፡ በአርፕ-ማዶር 2339-661 ውስጥ ያሉት ጋላክሲዎች ከምድር ምን ያህል ይርቃሉ?
በአርፕ-ማዶር 2339-661 ውስጥ የሚገኙት ሶስት ጋላክሲዎች ከምድር በ500 ሚሊዮን የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ ይገኛሉ።
ጥ፡ ቀይ ፈረቃ ምንድን ነው?
Redshift የሚያመለክተው የብርሃን ሽግግርን ወደ ረጅም የሞገድ ርዝመቶች ነው፣በተለምዶ በህዋ ውስጥ ከእኛ በሚርቁ ነገሮች ላይ ይስተዋላል። በሰለስቲያል ነገሮች መካከል ያለውን ሰፊ ርቀት ለመለካት ለዋክብት ተመራማሪዎች ጠቃሚ መሳሪያ ነው።
ጥ፡ በአርፕ-ማዶር 2339-661 ያሉት ሶስት ጋላክሲዎች ወደ አንድ አካል ይዋሃዳሉ?
ሳይንቲስቶች ሦስቱን ጋላክሲዎች “የተዋሃደ ቡድን” ብለው ጠርተዋቸዋል፣ ይህም በመጨረሻ ወደ አንድ የሰማይ አካል ሊዋሃዱ እንደሚችሉ ይጠቁማሉ። ሆኖም፣ የዚህን አስገራሚ የሶስትዮሽ እጣ ፈንታ ለማረጋገጥ ተጨማሪ ምርምር እና ምልከታ ያስፈልጋል።