ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የከፍተኛ-ጅምላ ኮከብ ምስረታ አስደናቂ ምስልን ይይዛል

ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ጂ35.2-0.7N በመባል የሚታወቀውን ክልል አስደናቂ ምስል ቀርጿል፣ይህም በከፍተኛ ኮከቦች አፈጣጠር ይታወቃል። በአኲላ ህብረ ከዋክብት ውስጥ ከምድር ወደ 7200 የብርሀን አመታት ያህል ርቀት ላይ የሚገኘው ይህ አካባቢ ቢያንስ አንድ የቢ አይነት ኮከብ መኖሪያ ነው። እነዚህ ኮከቦች በጣም ግዙፍ ከመሆናቸው የተነሳ ህይወታቸውን በአጥፊ ሱፐርኖቫዎች ያበቃል። ሆኖም ግን, በምስረታ ደረጃቸው እንኳን, እነዚህ ኮከቦች በአካባቢያቸው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራሉ.
በHable's Wide Field Camera 3 የተነሳው ምስሉ በB-አይነት ኮከብ የተነሳውን ኃይለኛ የፕሮቶስቴላር ጄት ያሳያል። ይህ ጄት በምስሉ ላይ ለሚታየው የጨረር ማሳያ ተጠያቂ ነው. ይህንን ምስል ለመፍጠር ጥቅም ላይ የዋለው መረጃ በዋነኝነት የተሰበሰበው ለተወሰኑ የምርምር ዓላማዎች ነው፣ በ G35.2-0.7N ውስጥ በተቀበረ ፕሮቶስታር በሚለቀቁት ጄቶች ውስጥ የ ionization ልኬትን ጨምሮ።
ፕሮቶስቴላር ጄቶች ከፕሮቶስታሮች የሚወጡ ግዙፍ የተገጣጠሙ የቁስ ጨረሮች ናቸው። እነዚህ አውሮፕላኖች በአንፃራዊነት ቀጥ ያሉ መስመሮችን ያስረዝማሉ እና አስደናቂ የእይታ ማሳያን ይፈጥራሉ። በምስሉ ላይ ብርሃኑ ጥቅጥቅ ባሉ አቧራማ ደመናዎች ስለሚዘጋ አብዛኛው ኔቡላ ጨለማ ይመስላል። ይሁን እንጂ ማዕከላዊው ክልል ኮከቡን እና የሚለቀቀውን ጄት ያሳያል. ደማቅ ብርቱካንማ ነጠብጣብ በጄት ጥንካሬ በተቀረጸው አቧራ ውስጥ ክፍተትን ይወክላል.
ይህ አስደናቂ ምስል የከፍተኛ ኮከቦች አፈጣጠርን አስደናቂ ውበት እና ውስብስብነት ያሳያል። በነዚህ ግዙፍ ኮከቦች አፈጣጠር ሂደት ውስጥ ስላሉት ሂደቶች እና ዘዴዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ስለ አጽናፈ ሰማይ እና በውስጡ ስላሉት አስደናቂ ክስተቶች ያለን ግንዛቤ ላይ የራሱን አስተዋፅኦ ማበርከቱን ቀጥሏል።
ትርጓሜዎች
- ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ፡ በ1990 በናሳ የተከፈተ የጠፈር ቴሌስኮፕ በሥነ ፈለክ ተመራማሪ ኤድዊን ሀብል የተሰየመ ነው። አጽናፈ ሰማይን ለመከታተል ጥቅም ላይ ከሚውሉት ትልቁ እና ሁለገብ ቴሌስኮፖች አንዱ ነው።
– ቢ-አይነት ኮከብ፡- ሁለተኛው በጣም ግዙፍ የኮከብ ዓይነት፣ እሱም በመጨረሻ ሕይወቱን በሱፐርኖቫ ፍንዳታ ያበቃል።
– ፕሮቶስቴላር ጄት፡- ከፕሮቶስታር በሚፈጠርበት ጊዜ ከፕሮቶስታር የወጣ ግዙፍ የቁስ አካል ጨረር።
ምንጮች:
- የምስል ክሬዲት፡ ESA/Hable & NASA፣ R. Fedriani፣ J. Tan
ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ትርጉም፡ ናሳ
- NASA ትርጉም: NASA