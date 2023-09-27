ሶምበሬሮ ጋላክሲ፡ ግርማ ሞገስ ያለው እና ልዩ ውበት በዩኒቨርስ

ሜሲየር 104 ወይም ኤም 104 በመባል የሚታወቀው ሶምበሬሮ ጋላክሲ የናሳውን ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ግርማ ሞገስ ባለው መልኩ ቀልቡን ስቧል። በድንግል ክላስተር የጋላክሲዎች ደቡባዊ ጠርዝ ላይ የሚገኘው እና ከመሬት 28 ሚሊዮን የብርሃን አመታት ርቆ የሚገኘው ይህ ጠመዝማዛ ጋላክሲ በእውነት የሚታይ እይታ ነው።
ዲያሜትሩ 50,000 የብርሃን ዓመታት ያለው ሶምበሬሮ ጋላክሲ በደማቅ፣ ነጭ፣ አምፖል ያለው ኒውክሊየስ፣ ክብ ቅርጽ ባለው ጥቅጥቅ ባለ አቧራ መስመሮች የተከበበ ነው። በዚህ የአቧራ መስመር ውስጥ ነው የኮከብ አፈጣጠር የጋላክሲውን ውበት ይጨምራል። የሳይንስ ሊቃውንት አንድ ትልቅ ጥቁር ጉድጓድ በ M104 መሃል ላይ እንደሚኖር ያምናሉ, ይህም ሌላ ትኩረት የሚስብ ባህሪ አለው.
ሶምበሬሮ ጋላክሲ ስሙን ያገኘው ተመሳሳይ ስም ካለው የሜክሲኮ ባርኔጣ ጋር በመመሳሰል ነው። ጠመዝማዛ እጆቹ ጥቅጥቅ ባለው የአቧራ መስመር በኩል ይዘልቃሉ፣ ይህም ማዕከላዊውን እብጠት የሚዘጋ ቀለበት ይፈጥራል። ከዚህም በላይ ትልቅ ማዕከላዊ ቡልጋ ያለው ብሩህ አስኳል አለው፣ ይህም ልዩ እና በእይታ አስደናቂ ጋላክሲ ያደርገዋል።
ሶምበሬሮ ጋላክሲ ከምድር ዳር ዳር ሆኖ ቢታይም፣ እርቃኑን ከአይን እይታ ክልል ውጪ ነው። ሆኖም ግን, አሁንም ቢሆን በትንሹ ቴሌስኮፕ ሊታይ ይችላል, ምክንያቱም በአንጻራዊነት ብሩህ መጠን +8.
ለሀብል የጠፈር ቴሌስኮፕ አስደናቂ ችሎታዎች ምስጋና ይግባውና የኤም 104 ጥቅጥቅ ያሉ የግሎቡላር ክላስተር ሲስተም በቀላሉ ታይቷል። የሶምበሬሮ ጋላክሲ ወደ 2,000 የሚጠጉ ግሎቡላር ክላስተሮች እንዳሉት ይገመታል፤ ይህም በራሳችን ጋላክሲ ውስጥ ከሚገኙት አሥር እጥፍ ይበልጣል። እነዚህ የግሎቡላር ስብስቦች ከ10 እስከ 13 ቢሊዮን ዓመታት የሚደርስ አስደናቂ የዕድሜ ክልል አላቸው፣ ይህም ልክ እንደ ፍኖተ ሐሊብ ክላስስተር ዘመን።
በማጠቃለያው፣ ሶምበሬሮ ጋላክሲ በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ እንደ እውነተኛ ድንቅ እና ልዩ የሰማይ ነገር ጎልቶ ይታያል። ልዩ ገጽታው ጥቅጥቅ ካሉት የሉላዊ ስብስቦች እና አስደናቂ ባህሪያቱ ጋር ተዳምሮ ሳይንቲስቶችንም ሆነ የጠፈር ወዳጆችን በእጅጉ የሚስብ ያደርገዋል።
ምንጮች:
- የናሳ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ
- የ "መጠን" ፍቺ - ሜሪየም-ዌብስተር መዝገበ ቃላት
- የ "ግሎቡላር ስብስቦች" ፍቺ - ብሪታኒካ