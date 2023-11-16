የቪዲዮ ኮንፈረንስ ድካም፡ እውነተኛውን ተፅእኖ ማወቅ

የፊት-ለፊት መስተጋብር ጋር ሲነፃፀር የቪዲዮ ኮንፈረንስ በሃይል ደረጃችን ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንደሚያደርስ ሲጠረጠር ቆይቷል። በመጨረሻም ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ አፕላይድ ሳይንሶች የላይኛው ኦስትሪያ/ካምፓስ ስቴይር እና ከግራዝ ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ጌርኖት ሙለር-ፑትዝ የተውጣጣ ኢንተርዲሲፕሊናዊ የምርምር ቡድን ጠንካራ ማስረጃዎችን ለማቅረብ የነርቭ ሳይንስ ጥናት አካሂዷል።
በኦስትሪያ ሳይንስ ፈንድ ኤፍ ደብሊውኤፍ የገንዘብ ድጋፍ በ Technostress in Organizations ፕሮጀክት ውስጥ ተመራማሪዎቹ በመስመር ላይ የዩኒቨርሲቲ ንግግሮች አውድ ላይ በቪዲዮ ኮንፈረንስ ድካም ላይ አተኩረው ነበር። 35 ፈቃደኛ ተማሪዎችን በአካልም ሆነ በቪዲዮ ኮንፈረንስ የ50 ደቂቃ ትምህርት እንዲከታተሉ ጋብዘዋል። የድካም ደረጃዎችን ለመለካት እንደ ኤሌክትሮኢንሴፋሎግራፊ (ኢኢጂ) እና ኤሌክትሮክካዮግራፊ (ኢ.ሲ.ጂ.) የመሳሰሉ የነርቭ ፊዚዮሎጂ ቴክኒኮች ጥቅም ላይ ውለዋል፣ ከጥያቄዎች ጋር የድካም ስሜትን ለመገምገም።
በስተመጨረሻ፣ የዓላማዊ ርምጃዎቹ ከተጨባጭ ልምምዶች ጋር የተጣጣሙ፡ ተማሪዎቹ በምናባዊ ሁኔታዎች ውስጥ ከፍተኛ የድካም ደረጃዎችን አሳይተዋል። ይህ ግኝት የቪዲዮ ኮንፈረንስ ድካም በግለሰቦች ደህንነት፣ በሰዎች መካከል ያለው ግንኙነት እና ድርጅታዊ ግንኙነት ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመረዳት ወሳኝ ነው።
የምርምር ቡድኑ በቪዲዮ ኮንፈረንስ ድካም ላይ ያለውን የስነ-ልቦና እና የፊዚዮሎጂ ዘዴዎችን ለመረዳት ሁሉን አቀፍ አቀራረብ እንደሚያስፈልግ አፅንዖት ሰጥቷል. በዚህ ግንዛቤ, ጎጂ ውጤቶችን ለመቋቋም ውጤታማ ስልቶችን ማዘጋጀት ይቻላል. የቪዲዮ ኮንፈረንስ ድካምን በመቀበል እና በንቃት በመፍታት፣ ድርጅቶች ለተሻሻለ አጠቃላይ ደህንነት እና ግንኙነት ጥረት ማድረግ ይችላሉ።
በየጥ:
ጥ፡ ለምንድነው የቪዲዮ ኮንፈረንስ ፊት ለፊት ከመገናኘት የበለጠ ድካም የሚፈጥሩት?
መ፡ የቪዲዮ ኮንፈረንስ የቃል ያልሆኑ ምልክቶችን ባለመኖሩ እና የስክሪን ጊዜ በመጨመሩ ከፍተኛ የእውቀት (ኮግኒቲቭ) ጥረት ይጠይቃሉ፣ ይህም ወደ ከፍተኛ የአእምሮ ድካም ያመራል።
ጥ፡ ድርጅቶች የቪዲዮ ኮንፈረንስ ድካምን እንዴት ማቃለል ይችላሉ?
መ፡ ድርጅቶች በስብሰባ ወቅት መደበኛ እረፍትን ማበረታታት፣ የቪዲዮ ስብሰባዎችን ቁጥር መገደብ፣ ሲቻል ከመስመር ውጭ ትብብርን ማስተዋወቅ እና የሰራተኞችን ደህንነት ለመደገፍ ስልቶችን መተግበር ይችላሉ።
ጥ፡- በጥናቱ ውስጥ የተጠቀሱት የተለዩ የመቋቋሚያ ስልቶች አሉ?
መ: ጥናቱ በችግኝት ስልቶች ላይ ያተኮረ አይደለም, ነገር ግን ተመራማሪዎቹ ወደፊት በሚደረጉ ጥናቶች ውስጥ የቪዲዮ ኮንፈረንስ ድካምን ለመፍታት ውጤታማ ስልቶችን ማዘጋጀት አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል.
ምንጭ፡ technostress_in_organisations.edu.au