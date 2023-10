የጠፈር ተመራማሪዎች ለሳይንሳዊ ምርምር ናሙናዎችን ለመሰብሰብ የጠፈር ጉዞን ያካሂዳሉ

ከናሳ እና ከአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ) የመጡ ጠፈርተኞች ከአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (ISS) ውጪ ለሳይንሳዊ ምርምር ናሙናዎችን ለመሰብሰብ ሐሙስ ጥቅምት 12 የጠፈር ጉዞ ያደርጋሉ። ይህ ልዩ የጠፈር ጉዞ የጥገና ሥራን ብቻ ሳይሆን በጣቢያው ውጫዊ ገጽታ ላይ ረቂቅ ተሕዋስያን መኖሩን ለመተንተን ናሙናዎችን ማሰባሰብን ያካትታል.

በጠፈር ጉዞው ወቅት የናሳው ሎራል ኦሃራ እና የኢዜአ ባልደረባ አንድሪያስ ሞገንሰን ከተለያዩ የጣቢያው ውጫዊ ገጽታዎች ናሙናዎችን ለመሰብሰብ ልዩ መሳሪያዎችን እና እጥቆችን ይጠቀማሉ። እንደ ባክቴሪያ ወይም ሌሎች ረቂቅ ተሕዋስያን ያሉ ረቂቅ ተሕዋስያን በአስቸጋሪው የጠፈር አካባቢ መኖር መቻላቸውን ለማወቅ እነዚህ ስዋዎች ይሞከራሉ። የጣቢያው ውጫዊ ክፍል ለቫኩም, ለከፍተኛ ሙቀት እና ለጨረር ደረጃዎች የተጋለጠ ነው.

በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታዎች ውስጥ ሊኖሩ በሚችሉ ረቂቅ ተሕዋስያን ላይ የሚደረገው ምርምር የጠፈር ጣቢያውን ንፅህና እና ደህንነት ለመጠበቅ ወሳኝ ነው. በተጨማሪም፣ እነዚህን ሊቋቋሙት የሚችሉ ረቂቅ ተሕዋስያንን ማጥናት አስቸጋሪ አካባቢዎችን ለመቋቋም ጠቃሚ ሊሆኑ ስለሚችሉ ረቂቅ ተሕዋስያን ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።

የጠፈር መንኮራኩሩ ከፍተኛ ጥራት ያለው ካሜራ በጣቢያው የወደብ ትራስ ላይ መተካትን ጨምሮ ሌሎች የጥገና ሥራዎችን ያካትታል። ይህ ሥራ ለወደፊት የጠፈር ጉዞዎች ለማዘጋጀት እና የጣቢያው ምቹ አሠራር ለማረጋገጥ ይረዳል.

የጠፈር መራመዱ በሙሉ በናሳ ቲቪ በቀጥታ የሚተላለፍ ሲሆን ሽፋኑ በጥቅምት 8 ከቀኑ 30፡5 (30፡12 am PT) ይጀምራል። የጠፈር መንገዱ እራሱ በ10 am ET (7 am PT) ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል። ለስድስት ሰዓታት ያህል ይቆያል።

ይህ አስደሳች ክስተት የጠፈር ተመራማሪዎችን በተግባር ለመመስከር እና በአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ላይ እየተካሄደ ስላለው ቀጣይ ሳይንሳዊ ምርምር ለመማር ልዩ እድል ይሰጣል።

