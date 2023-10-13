አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ: "የእሳት ቀለበት" ክስተት

ቅዳሜ፣ በዩናይትድ ስቴትስ የሚኖሩ ብዙ ሰዎች በዓመት የፀሐይ ግርዶሽ በመባል የሚታወቀው ያልተለመደ ክስተት በሰማይ ላይ የመመልከት ዕድል ይኖራቸዋል። ብዙውን ጊዜ "የእሳት ቀለበት" ተብሎ የሚጠራው ይህ ያልተለመደ ክስተት ጨረቃ በምህዋሯ ላይ በምትገኝበት አቅራቢያ ወይም ከምድር በጣም ርቃ በምትገኝበት ጊዜ ነው። በውጤቱም, ጨረቃ ትንሽ ትታያለች እና በቀጥታ ከፀሐይ ፊት ለፊት ትገባለች, ይህም የፀሐይን ጠርዝ በሚታይበት ቀለበት የመሰለ ውጤት ይፈጥራል.
አብዛኛዎቹ የዩናይትድ ስቴትስ ተከታይ አካባቢዎች እና የአላስካ ክፍል በከፊል ግርዶሽ ሲታዩ፣ ኦሪገን፣ ካሊፎርኒያ፣ ኔቫዳ፣ ዩታ፣ አሪዞና፣ ኮሎራዶ፣ ኒው ሜክሲኮ እና ቴክሳስን ጨምሮ አንዳንድ ክልሎች የበለጠ የተሟላ ግርዶሽ ያጋጥማቸዋል። እንደ ዩጂን ፣ ኦሪገን ያሉ ከተሞች; አልበከርኪ, ኒው ሜክሲኮ; እና ሳን አንቶኒዮ፣ ቴክሳስ ምርጥ እይታዎችን እንደሚያቀርቡ ይጠበቃል። ግርዶሹ በኦሪገን በ9፡13 AM PT ይጀምራል እና በቴክሳስ በ12፡03 ፒኤም ሲቲ ይጠናቀቃል።
የዓመቱን የፀሐይ ግርዶሽ በቀጥታ መመልከት እጅግ በጣም አደገኛ እና በአይን ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርስ እንደሚችል ልብ ማለት ያስፈልጋል። በግርዶሽ ወቅት የፀሐይ ብርሃን ሬቲናን ወዲያውኑ ሊያቃጥል ይችላል። መደበኛ የፀሐይ መነፅርን መልበስ በቂ ጥበቃ አይደለም ፣ ምክንያቱም በቂ ብርሃንን አያጣሩ እና ተማሪዎችን እንኳን ሊያሰፋ ይችላል ፣ ይህም ለጎጂ የፀሐይ ጨረር ተጋላጭነት የበለጠ ያስከትላል።
ግርዶሹን በአስተማማኝ ሁኔታ ለመመልከት ባለሙያዎች ልዩ የፀሐይ መነፅርን እንዲጠቀሙ ይመክራሉ በተለይም የፀሐይ ብርሃንን በከፍተኛ ሁኔታ ለመከልከል የተነደፉ ናቸው. እነዚህ መነጽሮች ተመልካቾች የአይን ጉዳት ስጋትን በሚቀንሱበት ጊዜ የፀሐይን ዲስክ እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል። ሌላው ዘዴ የፒንሆል ተመልካች መፍጠርን የሚያካትት ቀዳዳ ወረቀት ላይ ቀዳዳ በመግጠም እና የግርዶሹን ጥላ ከጀርባዎ ጋር ወደ ፀሐይ በመያዝ መሬት ላይ ያለውን ጥላ መመልከት ነው።
ይህ አመታዊ ግርዶሽ ለሄሊዮፊዚክስ ፣ ለፀሐይ እና ለአካባቢው ጥናት አስደሳች ዓመት መጀመሪያን ያሳያል። በኤፕሪል 2024 አጠቃላይ ግርዶሽ ይከሰታል፣ እና ፓርከር ሶላር ፕሮብ፣ በሰዎች የተሰራው ፈጣኑ የጠፈር መንኮራኩር ተልእኮውን ይጀምራል። ነገር ግን፣ በቅዳሜው የሚከበረው የዓመታዊ ግርዶሽ ጨረቃ ከምድር በጣም ርቆ በሚገኝ ርቀት ላይ ልዩ የሆነ የጨረቃ ግርዶሽ በብርቅነቱ ምክንያት ልዩ ጠቀሜታ አለው።
ይህንን የሰለስቲያል ክስተት በጥንቃቄ መቅረብ እና ለዓይን ደህንነት ቅድሚያ መስጠት አስፈላጊ ነው. በ "የእሳት ቀለበት" የፀሐይ ግርዶሽ አስደናቂ ትዕይንት ይደሰቱ, ነገር ግን አይኖችዎን ለመጠበቅ እና በተፈቀዱ ዘዴዎች ለመመልከት ያስታውሱ.
ምንጮች፡- ቨርጅ፣ ናሳ