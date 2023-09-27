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የምሽት ሰማይን ለማብራት የ2023 የመጨረሻ ሱፐርሙን

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 27, 2023
የምሽት ሰማይን ለማብራት የ2023 የመጨረሻ ሱፐርሙን

የሌሊቱ ሰማይ በዚህ ሳምንት የ2023 አራተኛው እና የመጨረሻው ሱፐር ጨረቃ እይታ ያጌጣል። ሱፐር ሙን የሚከሰተው ሙሉ ጨረቃ በምህዋሯ ወደ ምድር በጣም ቅርብ የሆነ ቦታ ላይ ስትደርስ ነው። እንደ ናሳ ዘገባ የበቆሎ ጨረቃ ወይም የመኸር ጨረቃ በመባል የሚታወቀው ይህ መጪው ሱፐር ሙን ሐሙስ ምሽት ላይ ትወጣለች እና ከመደበኛ ሙሉ ጨረቃ የበለጠ ትልቅ እና ብሩህ ሆኖ ይታያል።

ይህ ልዩ ሱፐር ሙን በሴፕቴምበር 23 ላይ ከተከሰተው የበልግ ኢኩኖክስ ጋር ስለሚገጣጠም ልዩ ነው። ናሳ ጨረቃ ከምድር 224,854 ማይል ርቀት ላይ እንደምትገኝ ይገምታል፣ ይህም በ 5% ገደማ ትበልጣለች እና በ 13% አማካኝ ሙሉ ጨረቃ ትበልጣለች። 2023.

የዚህ ሳምንት ሱፐርሙን ካመለጡ፣ ቀጣዩን ለመመስከር እስከ ሴፕቴምበር 2024 ድረስ መጠበቅ አለቦት። ይሁን እንጂ ይህ የሰማይ ክስተት ለሥነ ፈለክ ውበቱ ብቻ ጠቃሚ አይደለም. በቻይና ከሚከበረው የመኸር አጋማሽ ፌስቲቫል እና ቹሴክ የኮሪያ የበልግ መከር ፌስቲቫል መጀመር ጋርም ይስማማል።

ስለዚህ፣ የእርስዎን የቀን መቁጠሪያዎች ምልክት ያድርጉ እና የ2023 የመጨረሻው ሱፐር ሙን አስደናቂ እይታ ለመመልከት ተዘጋጁ። ጨረቃን በታላቅ ግርማዋ መመስከር፣ በመጸው የምሽት ሰማይ ላይ በደመቀ ሁኔታ ስትታይ አስደናቂ ተሞክሮ ይሆናል።

ምንጮች:
- ናሳ

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