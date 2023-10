በተልእኮ ላይ ካሉት የናሳ ጠፈርተኞች የቀጥታ ዥረት ጋር የጠፈር ጥገናን ይለማመዱ

ናሳ ረቡዕ ህዳር 1 በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ላይ የጠፈር ተመራማሪዎች ያከናወኗቸውን የጥገና ስራዎች የሚያሳይ የጠፈር ጉዞ የቀጥታ ስርጭት ልታስተላልፍ ነው። ይህ አስደናቂ ከመሬት ውጭ ያሉ የእጅ ሥራዎች ማሳያ የናሳ ጠፈርተኞች ሎራል ኦሃራ እና ጃስሚን ሞግቤሊ ለስድስት ሰዓት ተኩል የሚፈጀውን ተልእኮ በመተካት ከጣቢያው ውጫዊ ክፍል ላይ ያለውን መሳሪያ ለማስወገድ ይተባበራሉ።

የዚህ የጥገና ሥራ ዋና ዓላማ የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ቡድን የሚባል የኤሌክትሮኒክስ ሳጥን ከአይኤስኤስ የግንኙነት አንቴና ማውጣት ነው። በተጨማሪም ኦሃራ እና ሞግበሊ በሶላር አልፋ ሮታሪ መገጣጠሚያ ላይ ካሉት አስራ ሁለቱ ትራንድል ተሸካሚ ስብሰባዎች አንዱን ይተካሉ። እነዚህ ወሳኝ መጋጠሚያዎች የጣቢያው የፀሐይ ፓነሎች በመሬት ዙሪያ በሚዞሩበት ወቅት ለፀሀይ ቀልጣፋ መከታተያ ያላቸውን አንግል በማስተካከል የኃይል ምጥቀታቸውን ከፍ ለማድረግ ያስችላሉ።

በመጀመሪያ ለኦክቶበር 30 ታቅዶ የነበረው፣ የጠፈር መራመዱ በቀዝቃዛው ፍሳሽ ምክንያት ለሌላ ጊዜ ማስተላለፍ ነበረበት። ምንም አይነት ብክለትን በማስወገድ እና የሰራተኞቹን ደህንነት በማረጋገጥ ናሳ ተልዕኮውን ለሌላ ጊዜ ለማስተላለፍ ወሰነ። ይህ ልቅሶ ISS በቅርብ ወራት ውስጥ ካጋጠመው ተከታታይ ቀዝቃዛ ፍሳሾች ውስጥ የቅርብ ጊዜ ነው፣ ይህም በጣቢያው እና በተተከሉ የእጅ ስራዎች ላይ ተጽእኖ ያሳድራል።

ጥረቱን ለማየት ለሚጓጉ፣ ናሳ ሙሉውን የጠፈር ጉዞ በቀጥታ በናሳ የቲቪ ቻናል ያስተላልፋል። ከላይ ባለው የተከተተ ቪዲዮ ወይም የናሳን የዩቲዩብ ገጽ በመጎብኘት ዝግጅቱን መከታተል ይችላሉ። ሽፋኑ ከጠዋቱ 6፡30 am ET (3፡30 am PT) ላይ ይጀምራል፣ የጠፈር መንገዱ ራሱ ከጥቂት ጊዜ በኋላ በ8 am ET (5 am PT) ይጀምራል።

በየጥ:

ጥ፡ የህዋ ጉዞ አላማ ምንድነው?

መ: የጠፈር ተመራማሪዎቹ የኤሌክትሮኒክስ ሳጥንን ማስወገድ እና የመያዣ መገጣጠሚያ መተካትን ጨምሮ በአለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ ላይ የጥገና ሥራ ያካሂዳሉ።

ጥ፡ የጠፈር መራመዱ ለምን ለሌላ ጊዜ ተላለፈ?

መ: የጠፈር መራመዱ በሩስያ ናኡካ ሞጁል ላይ ባለው የኩላንት መፍሰስ ምክንያት ለሌላ ጊዜ ተላልፏል። ሊከሰት የሚችለውን ብክለት ለማስቀረት ለሌላ ጊዜ ተላልፏል።

ጥ፡ የጠፈር ጉዞውን እንዴት ማየት እችላለሁ?

መ: የጠፈር መራመዱ በናሳ ቲቪ ላይ በቀጥታ ይለቀቃል። በተሰቀለው ቪዲዮ ወይም በናሳ የዩቲዩብ ገጽ ላይ ማየት ይችላሉ። ሽፋኑ በ6፡30 am ET (3፡30 am PT) እሮብ፣ ህዳር 1 ይጀምራል።