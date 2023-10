የብረት አስትሮይድን ለመመርመር እና የፕላኔት ምስረታ ምስጢሮችን ለመክፈት የናሳ ሳይኪ ተልዕኮ

ናሳ በዋነኛነት ከብረት የተሰራ ነው ተብሎ የሚታመነውን ልዩ አስትሮይድ ለማጥናት በዚህ ሳምንት የሳይኪ ተልዕኮን ሊጀምር ነው። የጠፈር መንኮራኩሩ በሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር ግንዛቤን ለማግኘት ሳይቼ የተባለውን አስትሮይድ ይመረምራል።

ጥቃቱ የሚካሄደው ስፔስኤክስ ፋልኮን ሄቪ ሮኬት ከላውንች ኮምፕሌክስ 39A በፍሎሪዳ በሚገኘው የናሳ ኬኔዲ የጠፈር ማእከል ነው። መንኮራኩሩ የምድርን ከባቢ አየር አንዴ ካለፈ በኋላ፣ በማርስ እና በጁፒተር መካከል ወደሚገኘው የአስትሮይድ ቀበቶ ለመድረስ በግምት 2.2 ቢሊዮን ማይል ትጓዛለች። ወደ ሳይቼ የሚጠበቀው መድረሻ ለስድስት ዓመታት ያህል ከተጓዘ በኋላ በ2029 ታቅዷል።

መንኮራኩሩ መድረሻው ላይ እንደደረሰ ዋና ተልእኮውን በነሀሴ 2029 ይጀምራል። ካሜራ፣ ስፔክትሮሜትር እና ማግኔትቶሜትርን ጨምሮ በላቁ መሳሪያዎች የታጀበው ሳይቼ 170 ማይል ዲያሜትር ያለው የብረት አስትሮይድ በቅርበት ይመረምራል። ሳይኪ በተለይ የፕላኔቷ ፕላኔት ምስረታ የመጀመሪያ ደረጃ ነው ተብሎ ስለሚታመን ለሳይንቲስቶች ትኩረት ይሰጣል። ከዚህ ተልእኮ የተገኙት ግኝቶች ስለ ስርዓታችን የመጀመሪያ የእድገት ደረጃዎች እና እንደ ምድር እና ማርስ ያሉ ዓለታማ ፕላኔቶችን በመፍጠር ሂደት ውስጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጡ ይችላሉ።

ከሳይቼ የጠፈር መንኮራኩሮች ጋር በጉዞው ላይ የሁለተኛ ደረጃ ጭነት ነው Deep Space Optical Communications (DSOC)። ይህ የቴክኖሎጂ ማሳያ የሌዘርን አጠቃቀም ከጨረቃ በላይ ለማስተላለፍ፣ለወደፊት የናሳ ተልእኮዎች የግንኙነት መተላለፊያ ይዘትን ለማሻሻል ያለመ ነው። DSOC ከሳይኪ ጋር አብሮ ይጓዛል እና ለተልዕኮው የመጀመሪያዎቹ ሁለት ዓመታት ይሠራል፣ የዚህን አዲስ የግንኙነት ስርዓት ውጤታማነት ይገመግማል።

ይህንን አስደሳች የማስጀመሪያ ዝግጅት ለማየት ናሳ ዝግጅቱን በቴሌቭዥን ቻናሎቹ በቀጥታ ያስተላልፋል። ሽፋኑ የሚጀምረው ሐሙስ፣ ኦክቶበር 9 በ15፡6 am ET (15፡12 am PT)፣ ከጠዋቱ 10፡16 am ET (7፡16 am PT) ለማንሳት የታቀደ ነው። በዚያው ቀን የጠፈር ጉዞ ስለሚኖር፣ የጠፈር መራመዱ ሽፋን በናሳ ቲቪ የህዝብ ቻናል ላይ ይተላለፋል፣ የሳይኪ ጅምር ደግሞ በናሳ ቴሌቪዥን የሚዲያ ጣቢያ ላይ ይታያል። በአማራጭ፣ ተመልካቾች የናሳን የዩቲዩብ ገጽ መመልከት ወይም የተከተተውን ቪዲዮ በድር ጣቢያቸው ላይ መመልከት ይችላሉ።

ይህ እጅግ አስደናቂ ተልእኮ የፕላኔቷን አፈጣጠር ምስጢር ለመክፈት እና ስለ ስርዓታችን አመጣጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለመስጠት ቃል ገብቷል። ናሳ እንቆቅልሹን የብረታ ብረት አስትሮይድ ፕሳይቺን ለማሰስ በሚያደርገው ታላቅ ጉዞ ላይ የሳይቼን የጠፈር መንኮራኩር ለመክፈት ሲዘጋጅ ደስታው እየጨመረ ነው።

