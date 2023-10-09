NASA በOSIRIS-REx ተልዕኮ ወቅት ከቤኑ አስትሮይድ ናሙናን ይፋ ሊያደርግ ነው።

NASA በ OSIRIS-REx ተልዕኮ ወቅት ከቤንኑ አስትሮይድ የተሰበሰበውን ናሙና ለማሳየት ተዘጋጅቷል። የጠፈር ኤጀንሲ ረቡዕ ዝግጅቱን በቀጥታ ያስተላልፋል። የ OSIRIS-REx ተልእኮ የናሳን በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሩቅ አስትሮይድ የተገኘበትን ምልክት አሳይቷል። ውስብስቡ ክዋኔው የጠፈር መንኮራኩር በዓለቱ ላይ በማረፍ፣ ቁሳቁሶችን በመያዝ እና በማጠራቀም እና ወደ ምድር መመለስን ያካትታል።
በሴፕቴምበር 2016 የተጀመረው ተልዕኮ ከአራት ዓመታት በኋላ ናሙናውን በተሳካ ሁኔታ ሰብስቧል። መንኮራኩሯ እንደታቀደው ናሙናውን በዩታ በረሃ ባረፈ ካፕሱል ውስጥ ነው የወረወረችው። በማረፊያ ቦታው አቅራቢያ በሚገኝ ንጹህ ክፍል ውስጥ ከተያዘ በኋላ, ካፕሱሉ ወደ ሂዩስተን ወደ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ተጓጉዟል እና ይከፈታል. ይህ ለዓመታት ሳይንሳዊ ጥናት እንዲጀመር ያስችለዋል፣ ይህም ስለ ስርዓታችን አመሰራረት እና በምድር ላይ ስላለው ህይወት አመጣጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
የናሳ ዋና አዛዥ ቢል ኔልሰን ተልእኮውን “በጣም የሚገርም ነገር በማምጣት በምድር ላይ እስካሁን የተቀበለው ትልቁ የአስትሮይድ ናሙና” ሲል ገልጿል። በተጨማሪም ናሙናው ሳይንቲስቶች የፕላኔቷን አፈጣጠር እንዲመረምሩ፣ በምድር ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ስለሚችሉ አስትሮይድስ ያለንን ግንዛቤ ጥልቅ ለማድረግ እና ስለ ስርአታችን አመጣጥ እና አፈጣጠር ግንዛቤዎችን ለመስጠት እንደሚረዳም አብራርተዋል።
ሳይንቲስቶች በአሁኑ ጊዜ የቤንኑ ቁሳቁስ የመጀመሪያ ደረጃ ትንተና እያደረጉ ነው. የናሙናውን የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት እንደ ስካኒንግ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ (ኤስኤምኤም)፣ የኢንፍራሬድ መለኪያዎች እና የኤክስሬይ ዲፍራክሽን (XRD) ያሉ የትንታኔ መሳሪያዎች ጥቅም ላይ ይውላሉ። እነዚህ ሙከራዎች ስለ ቤኑ ቁሳቁስ መሰረታዊ ግንዛቤን ይሰጣሉ እና ለተጨማሪ ዝርዝር ምርመራዎች መንገድ ይከፍታሉ።
የቤኑ አስትሮይድ ናሙና እሮብ ጥቅምት 11 ቀን 11 ሰዓት ላይ በልዩ ዝግጅት ላይ ይገለጣል። ዝግጅቱን በናሳ ድረ-ገጽ አናት ላይ ባለው ቪዲዮ ማጫወቻ ወይም ናሳ ቲቪን በመጎብኘት መመልከት ይቻላል። በህዋ ምርምር ውስጥ ይህን አስደሳች ምዕራፍ አያምልጥዎ።
ምንጮች:
- NASA በ OSIRIS-REx ተልዕኮ ወቅት ከቤኑ አስትሮይድ ናሙና ለማሳየት
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