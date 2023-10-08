በዚህ ሳምንት መጨረሻ ለ Draconid Meteor ሻወር ይዘጋጁ

የ Draconid meteor shower በጥቅምት 8 ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ተዘጋጅቷል፣ ይህም ለዋክብት ጠባቂዎች ፍጹም የሳምንት መጨረሻ እንቅስቃሴ ያደርገዋል። ልክ እንደሌሎች የሜትሮ ዝናብ ዝናብ፣ Draconids የሚታዩት ከምሽት በኋላ እና በምሽት ሰአታት ውስጥ ነው፣ ስለዚህ ማረፍ አያስፈልግም። ነገር ግን፣ ይህ ሻወር በጥቃቅን ጎኑ ላይ ነው፣ በሰዓት ወደ 10 የሚጠጉ ሜትሮዎች ብቻ ሰማይን ይጎርፋሉ።
Draconid meteor shower የተፈጠረው ከኮሜት 21 ፒ/ጂያኮቢኒ-ዚነር ፍርስራሽ ነው። ሚቲየሮች ከዚያ አቅጣጫ የሚመጡ ስለሚመስሉ ስሟን ከ Draco the Dragon ህብረ ከዋክብት አግኝቷል። እነዚህ ሜትሮዎች ከሌሎች ሻወርዎች ይልቅ በዝግታ ይንቀሳቀሳሉ፣ ይህም ለአንድ ወይም ለሁለት ሰከንድ እንዲታዩ ያደርጋቸዋል። በተጨማሪም፣ ጨረቃ 23% ብቻ ስትበራ፣ ምሽት ከገባ በኋላ ደካማዎቹ ሚቲየሮች በቀላሉ ለመለየት ቀላል ይሆናሉ።
Draconids በተለምዶ መለስተኛ ሻወር ሲሆኑ፣ በሰአት በሺዎች የሚቆጠሩ ሚቴዎሮች ወደ ሚቲዮር ማዕበል የተቀየሩባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ። ለመጨረሻ ጊዜ ይህ የተከሰተበት ጊዜ በ 2018 ነበር, እና የሚቀጥለው ጩኸት እስከ 2025 ድረስ አይከሰትም. የሜትሮር ሻወርን ለመያዝ, የሚያስፈልግዎ ነገር ቢኖር የተቀመጠ የሣር ክዳን ወንበር ወይም ለመተኛት ምቹ ቦታ እና የሰማይ ሰፊ እይታ ነው. የብርሃን ብክለትን ማስወገድ ለተሻለ ታይነት ተስማሚ ነው.
Draconids እርስዎ ከሚጠብቁት ነገር ጋር የማይጣጣሙ ከሆነ ወይም መጥፎ የአየር ሁኔታ እይታዎን ከከለከለው፣ በዚህ አመት የሚጠብቋቸው ሌሎች በርካታ የሜትሮ ሻወርዎች አሉ። ኦርዮኒዶች፣ ደቡባዊ ታውሪዶች፣ ሰሜናዊ ታውሪዶች፣ ሊዮኒድስ፣ ጀሚኒድስ እና ኡርሲዶች ሁሉም በጥቅምት እና ታህሣሥ መካከል ከፍተኛ ጊዜ አላቸው። በተጨማሪም፣ እንደ ኦክቶበር 14 የዓመቱ የፀሐይ ግርዶሽ እና የኦክቶበር 28 ከፊል የጨረቃ ግርዶሽ ያሉ ጥቂት ተጨማሪ የሚታወቁ የሰማይ ክስተቶች አሉ። ለተወሰነ ጊዜ ላለፉ ቪዲዮዎች ወይም ለረጅም ጊዜ ተጋላጭ ፎቶግራፍ ካሜራዎን ይያዙ።
ስለዚህ፣ በዚህ ቅዳሜና እሁድ ለአስደናቂ የሜትሮዎች ማሳያ ይዘጋጁ፣ እና ለተሻለ ተሞክሮ ከከተማ መብራቶች ርቆ ጨለማ ቦታ ማግኘትን አይርሱ።
ትርጓሜዎች
– ሜትሮ ሻወር፡- ምድር በኮሜት እና አስትሮይድ የተተዉ ፍርስራሽ መንገዶችን ስታልፍ የሚፈጠር የሰማይ ክስተት ሲሆን ይህም የድንጋይ እና የበረዶ ቅንጣቶች ወደ ምድር ከባቢ አየር ውስጥ ገብተው እንዲቃጠሉ በማድረግ የሚታዩ የብርሃን ጭረቶችን ይፈጥራል።
- የሜትሮ አውሎ ነፋስ፡- በሰዓት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የሚቲዎሮች የሚታዩበት በሜትሮ ሻወር ወቅት ያልተለመደ ክስተት።
ምንጮች:
– ምንም ዩአርኤሎች አልተሰጡም።