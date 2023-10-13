የእንስሳትን አንጎል ማሰስ፡ MRI እና የአንጎል አትላሶች መፈጠር

የሳይንስ ሊቃውንት የእንስሳትን አእምሮ ለማጥናት እና የተለያየ ዝርያ ያላቸውን የአንጎል አትላሶች ለመፍጠር ማግኔቲክ ሬዞናንስ ኢሜጂንግ (ኤምአርአይ) እየተጠቀሙ ነው። በአሁኑ ጊዜ የጤነኛ እንስሳትን እና የአስከሬን ሬሳዎችን አእምሮ የሚያሳዩት አትላሶች የቃኝ ፕሮቶኮሎችን ለመመስረት እና ስለ አእምሮ አወቃቀሩ የመነሻ ግንዛቤን ይሰጣሉ። የመጨረሻው ግብ እነዚህን አትላሶች ለምርምር ዓላማዎች መጠቀም እና ለተለያዩ በሽታዎች እና ሁኔታዎች ምርመራ እና ሕክምና መርዳት ነው።
እስካሁን ድረስ የአንጎል አትላሶች እንደ የቤት ውሾች፣ ድመቶች፣ ፈረሶች እና በጎች ላሉት ዝርያዎች ተፈጥረዋል። በነዚህ አትላሶች ተመራማሪዎች እንስሳውን በበቂ ሁኔታ በማቆየት ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ለቃኝት ማደንዘዝ ቀላል ሂደት እንደሆነ ተምረዋል። ፍተሻው እንደ ጅራት ሲወዛወዝ ወይም ምታ ሲደርስ የሚያበሩትን የአንጎል ክፍሎች ያሉ የተግባር ማግበር ቦታዎችንም ለይቷል።
ስለ አንጎል አትላሴስ ተጨማሪ ትንታኔ የፓቶሎጂ እና የእረፍት ሁኔታዎችን ያጠናል. በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ተወዳጅ የሆነው የጢም ዘንዶ አእምሮ ልዩ በሆነ ጥረት በኢሊኖይ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ተቀርጿል። ይህ በእንስሳት አእምሮ ካርታ ስራ ውስጥ የውሻ ዝርያዎችን፣ ፌሊን እና ኢኩዊን ከማጥናት መውጣቱ በዚህ ዝርያ ውስጥ ስላለው ሚዛን፣ እንቅስቃሴ እና እይታ እድገት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል።
እንደ ቶካይ ጌኮ፣ አረንጓዴ አኖሌ፣ የጋርተር እባብ እና ታውን ድራጎን ያሉ ሌሎች ተሳቢ እንስሳት የራሳቸው MRI ላይ የተመሰረተ የአንጎል አትላስ አላቸው። ምንም እንኳን ከእነዚህ አትላሶች መካከል አንዳንዶቹ የተፈጠሩት በማደንዘዣ አደጋዎች ምክንያት ካዳቨርን በመጠቀም ነው።
ሳይንቲስቶች ተሳቢ እንስሳትን ከማጥናት በተጨማሪ ከፍተኛ ጥራት ያለው ማግኔቲክ ሬዞናንስ ማይክሮስኮፒን በመጠቀም የነፍሳትን አእምሮ እያሰሱ ነው። ይህም እንደ በረሮ እና አባጨጓሬ ያሉ የነፍሳትን ውስጣዊ አሠራር እንዲገልጹ እና የአንጎላቸው መዋቅር በህይወት ዘመናቸው እንዴት እንደሚለያዩ ለማወቅ ያስችላቸዋል።
ምንጭ፡- Hindustan Times