ብርቅዬው 'የእሳት ቀለበት' የፀሐይ ግርዶሽ፡ እንዴት በአስተማማኝ ሁኔታ መመልከት እና አይኖችዎን መጠበቅ እንደሚችሉ

“የእሳት ግርዶሽ ቀለበት” በመባል የሚታወቀው አናላር የፀሐይ ግርዶሽ የሚባል ያልተለመደ የሰማይ ክስተት ቅዳሜ ኦክቶበር 14 ሊደረግ ነው። ይህ ግርዶሽ በሁሉም የዩናይትድ ስቴትስ ክፍሎች የሚታይ ሲሆን ሁሉም የታችኛው 48 ግዛቶች የግርዶሹን አንድ ክፍል የመመልከት እድል አላቸው። ክስተቱ የሚከሰተው ጨረቃ በመሬት እና በፀሀይ መካከል ስታልፍ ነው ነገር ግን በምህዋሯ በጣም ራቅ ያለ ቦታ ላይ ስትሆን ፀሀይን ሙሉ በሙሉ እንዳትሸፍን እና የብርሃን ቀለበት እንዳይፈጥር ያደርጋል።
ተገቢው የአይን መከላከያ ሳይኖር በግርዶሽ ወቅት ፀሀይን በቀጥታ መመልከት በአይንዎ ላይ ዘላቂ ጉዳት እንደሚያደርስ ልብ ማለት ያስፈልጋል። ናሳ በግርዶሽ ወቅት ፀሀይን በቀጥታ ማየት ፈጽሞ ደህንነቱ የተጠበቀ እንዳልሆነ ገልጿል። በምትኩ፣ ተመልካቾች እንደ የተፈቀደ የፀሐይ መመልከቻ መነጽሮች (እንዲሁም ግርዶሽ መነጽሮች በመባልም የሚታወቁ) ወይም በእጅ የሚያዝ የፀሐይ መመልከቻ ያሉ ልዩ የአይን መከላከያዎችን መጠቀም አለባቸው።
መደበኛ የፀሐይ መነፅር ግርዶሹን በአስተማማኝ ሁኔታ ለማየት በቂ አይደለም። NASA አፅንዖት የሰጠው የፀሐይ መነፅር ጨለማ ቢሆንም እንኳ በቂ ጥበቃ አይሰጡም. የጸደቁ የፀሐይ ተመልካቾች በሺዎች ጊዜ ጨለማ ናቸው እና ISO 12312-2 ዓለም አቀፍ ደረጃን ማክበር አለባቸው። እነዚህ ተመልካቾች የቀኝ እና የግራ አይን መሸፈን አለባቸው እና አምራቹን የሚጠቁሙ መለያዎች፣ ለደህንነት አጠቃቀም መመሪያዎች እና ስለ ማንኛቸውም አደጋዎች ማስጠንቀቂያዎች ሊኖራቸው ይገባል።
በተጨማሪም ግርዶሹን ለማየት ካሜራዎችን፣ ቢኖክዮላሮችን፣ ቴሌስኮፖችን ወይም ሌሎች መሳሪያዎችን ከመጠቀም መቆጠብ አስፈላጊ ነው ግርዶሽ መነጽር ሲደረግ ወይም በእጅ የሚያዝ የፀሐይ መመልከቻ። የተከማቸ የፀሐይ ጨረሮች በማጣሪያው ውስጥ ስለሚቃጠሉ ከባድ የዓይን ጉዳት ሊያስከትል ይችላል.
የግርዶሽ መነጽሮች ወይም በእጅ የሚይዘው የፀሐይ መመልከቻ ከሌልዎት በተዘዋዋሪ የእይታ ዘዴ የፒንሆል eclipse ፕሮጀክተር መፍጠር ይችላሉ። ናሳ ፕሮጀክተሩን ለመስራት ካርቶን ሳጥን፣ ነጭ ወረቀት፣ ቴፕ፣ መቀስ እና አንድ የአሉሚኒየም ፊውል እንዲጠቀም ይመክራል። በፎይል ውስጥ ትንሽ ቀዳዳ በመፍጠር እና የፀሐይን ምስል በወረቀቱ ላይ በማንሳት, በቀጥታ ወደ ፀሐይ ሳይመለከቱ ግርዶሹን በጥንቃቄ መከታተል ይችላሉ.
ያስታውሱ ግርዶሹን ያለ ዓይን መከላከያ ማየት ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑን ያስታውሱ አጠቃላይ ፀሀይ ሙሉ በሙሉ በጨረቃ በተሸፈነበት ጊዜ ብቻ። ልክ ትንሽ የፀሀይ ቁራጭ እንኳን እንደገና እንደወጣ፣ ግርዶሽ መነጽሮች ወይም በእጅ የሚያዝ የፀሐይ መመልከቻ እንደገና ጥቅም ላይ መዋል አለበት።
ከመጠቀምዎ በፊት ግርዶሽ መነጽሮችን ወይም በእጅ የሚያዙ ተመልካቾችን ለማንኛውም ጉዳት መመርመር እና ከተቀደዱ ወይም ከተቧጠጡ ማስወገድ አስፈላጊ ነው። ልጆች ግርዶሹን እንዴት በትክክል እንደሚመለከቱ መመሪያ ሊሰጣቸው ይገባል, እና ሁልጊዜ ግርዶሽ መነጽር ወይም የእጅ የፀሐይ ተመልካቾችን ሲጠቀሙ ቁጥጥር ሊደረግባቸው ይገባል.
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ሚያዝያ 8 ቀን 2024 ሰሜን አሜሪካን የሚያቋርጠውን የሚቀጥለውን አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ ሲል ናሳ ዘግቧል።
ምንጮች:
- ናሳ
- Space.com