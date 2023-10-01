በ2023 እና 2024 ለአስደናቂው የፀሐይ ግርዶሽ ይዘጋጁ

እ.ኤ.አ. በ 2023 እና 2024 ፣ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ሁለት አስደናቂ የሰማይ ክስተቶች ሊከናወኑ ተዘጋጅተዋል-የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ እና አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ። እነዚህን አስደናቂ ክስተቶች በአስተማማኝ ሁኔታ ለመመስከር በትክክለኛ መሳሪያዎች መዘጋጀት አስፈላጊ ነው.
የመጀመሪያው ክስተት፣ የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ፣ በጥቅምት 14፣ 2023 ይካሄዳል። ይህ ግርዶሽ ከኦሪገን እስከ ቴክሳስ የሚታይ ሲሆን ከፍተኛው ግርዶሽ 90% የፀሐይን XNUMX% የሚሸፍነው አንኑላሪቲ ነው። በግርዶሹ ጫፍ ወቅት, የፀሐይ ውጫዊ ጫፎች አስደናቂ "የእሳት ቀለበት" ውጤት ይፈጥራሉ. በዚህ ግርዶሽ ሙሉ የፀሐይ ማጣሪያ መነጽር ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው።
ሁለተኛው ክስተት፣ አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ ሚያዝያ 8፣ 2024 ይሆናል፣ እና ከቴክሳስ እስከ ሜይን ድረስ ይታያል። በጠቅላላው የፀሐይ ግርዶሽ ወቅት ጨረቃ በፀሐይ እና በምድር መካከል ያልፋል, ለብዙ ደቂቃዎች የፀሐይን ፊት ሙሉ በሙሉ ዘግታለች. የግርዶሽ መነጽሮችን በአጠቃላይ ጊዜ ማስወገድ ምንም ችግር የለውም፣ ነገር ግን ፀሐይ እንደገና ስለምትታይ ከዚህ ደረጃ በፊት እና በኋላ መልበስ አለባቸው። በ115 ማይል ስፋት መንገድ ውስጥ የሚገኙት ብቻ ሙሉ ግርዶሹን ይመሰክራሉ፣ የተቀረው የዩናይትድ ስቴትስ ክፍል ደግሞ በከፊል ግርዶሽ ያጋጥመዋል።
እነዚህን የፀሐይ ግርዶሾች በአስተማማኝ ሁኔታ ለማየት፣ ግርዶሽ መነጽሮች በመባልም የሚታወቁት የፀሐይ ማጣሪያዎችን በመጠቀም መነጽር መጠቀም አስፈላጊ ነው። መደበኛ የፀሐይ መነፅር በቂ ስላልሆነ እነዚህ መነጽሮች የ ISO 12312-2 ዓለም አቀፍ ደረጃን በቀጥታ የፀሐይን እይታ ማሟላት አለባቸው። አንዳንድ ሻጮች ለደህንነት ሲባል ምርቶቻቸውን በትክክል ስላልሞከሩ እንደ አማዞን ወይም ኢቤይ ካሉ የመስመር ላይ ቸርቻሪዎች የተገዙ መነጽሮች አስተማማኝ ላይሆኑ እንደሚችሉ መገንዘብ ጠቃሚ ነው።
ግርዶሽ መነጽሮችን ወይም የፀሐይ ማጣሪያዎችን ሲገዙ የአሜሪካን አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ ደህንነቱ የተጠበቀ አቅራቢ ዝርዝር እንዲጠቀሙ ይመከራል። በተጨማሪም፣ እንደ Home Depot፣ Lowe's እና Walmart ያሉ ትልልቅ ሣጥን መደብሮች አቅርቦቶች ሲቆዩ ISO-compliant eclipse መነጽሮችን ሊሸጡ ይችላሉ። ከመጠቀምዎ በፊት መነጽሮችን ለማንኛውም ጉዳት ለምሳሌ እንደ ጭረቶች ወይም የተጣራ ማጣሪያዎች መመርመር አስፈላጊ ነው.
በ2023 እና 2024 ለሚታዩት አስደናቂ የፀሐይ ግርዶሾች የቀን መቁጠሪያዎን ምልክት ያድርጉ እና ተገቢውን የአይን መከላከያ በመጠቀም ለደህንነትዎ ቅድሚያ መስጠትዎን ያስታውሱ። ተፈጥሮ ለእኛ ባዘጋጀችልን አስደናቂ የስነ ፈለክ ክስተቶች ተደሰት።
ትርጓሜዎች
- የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ጨረቃ ከምድር በጣም የምትርቅበት የግርዶሽ አይነት ሲሆን በዚህም ምክንያት ፀሀይ በጨረቃ ዙሪያ እንደ ደማቅ ቀለበት ወይም አንቱሉስ ትታያለች።
- አጠቃላይ የፀሀይ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ ፀሀይን ሙሉ በሙሉ ስትገድብ ነው ፣ይህም በቀን ውስጥ ለአጭር ጊዜ ጨለማ ይሆናል።
- የፀሐይ ማጣሪያ መነጽሮች በግርዶሽ ወቅት ዓይንን ከጎጂ የፀሐይ ጨረር የሚከላከሉ ልዩ ዓላማ ያላቸው መነጽሮች ናቸው፣ ይህም ፀሐይን በአስተማማኝ ሁኔታ ለመመልከት ያስችላል።
- የ ISO 12312-2 መስፈርት በቀጥታ በፀሃይ እይታ ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ ማጣሪያዎች ዓለም አቀፍ የደህንነት ደረጃ ነው።
ምንጮች:
- የአሜሪካ አስትሮኖሚካል ማህበር
- ናሳ