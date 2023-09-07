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ጥገኛ ትሎች የጂን አገላለፅን በመቀየር የአስተናጋጅ ባህሪን ይቆጣጠራሉ፣ የጥናት ግኝቶች

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 7, 2023
ጥገኛ ትሎች የጂን አገላለፅን በመቀየር የአስተናጋጅ ባህሪን ይቆጣጠራሉ፣ የጥናት ግኝቶች

በቅርብ ጊዜ በብራውን ዩኒቨርሲቲ በባዮሎጂስቶች የተደረገ ጥናት ጥገኛ ትሎች በአስተናጋጆቻቸው ላይ ከሚያደርሱት የባህሪ ለውጥ ጀርባ ስላለው ሞለኪውላዊ ዘዴዎች ብርሃን ፈንጥቋል። ጥናቱ ያተኮረው በጥገኛ ትል በተበከለ ቡናማ ሽሪምፕ ዝርያ ላይ ሲሆን ይህም የባህሪ እና የመልክ ለውጦችን አድርጓል።

ኦርኬስቲያ ግሪለስ በመባል የሚታወቀው የተበከለው ሽሪምፕ ደማቅ ብርቱካናማ ቀለም ያሳያል እና በጨው ረግረጋማ ቦታዎች ላይ ብዙ ጊዜ ያሳልፋል ይህም ለወፎች አዳኝ ተጋላጭነታቸውን ይጨምራል። ተመራማሪዎቹ ጥገኛ ትል ሌቪንሴኒየላ ባይርዲ በአስተናጋጆች መካከል የራሱን ስርጭት ለማረጋገጥ የአስተናጋጁን ባህሪ እየተጠቀመበት መሆኑን ገምተዋል።

ይህንን መላምት ለመመርመር ሳይንቲስቶቹ የተበከሉትን እና ያልተበከሉ ሽሪምፕን ዲ ኤን ኤውን በቅደም ተከተል በማዘጋጀት የጂን አገላለጽ ንድፎችን ተንትነዋል። ሽሪምፕ ውስጥ ከቀለም እና የስሜት ህዋሳትን መለየት ጋር በተያያዙ በጥገኛ ትል ገቢር የጂን ግልባጭ መያዙን ደርሰውበታል። በተጨማሪም፣ ከበሽታ የመከላከል ምላሽ ጋር የተያያዙ የጂን ግልባጮች በተበከሉት ሽሪምፕ ውስጥ ተዘግተዋል፣ ይህም ጥገኛ ተውሳኮች በአስተናጋጁ ውስጥ ለምን እንደሚቀጥሉ ሊገልጹ ይችላሉ።

በዱር አራዊትም ሆነ በሰዎች ላይ በሽታ አምጪ ተህዋስያንን ለመቆጣጠር ከአስተናጋጅ-ፓራሳይት መስተጋብር በስተጀርባ ያለውን ሞለኪውላዊ ዘዴዎችን መረዳት አስፈላጊ ነው። እንደ አንዳንድ ፈንገሶች በነፍሳት ላይ የሚያደርሱት ዞምቢ ተጽእኖ ባሉ ሌሎች ፍጥረታት ላይ በጥገኛ ተውሳኮች ተመሳሳይ የአስተናጋጅ ባህሪን መጠቀማቸው ተስተውሏል። ሳይንቲስቶች እነዚህን ግንኙነቶች በማጥናት በሽታ አምጪ-ተህዋሲያን በሽታ አምጪ በሽታዎችን አመጣጥ እና ዘዴዎችን ለማወቅ ተስፋ ያደርጋሉ።

የዚህ ጥናት ግኝቶች በጥገኛ ተውሳኮች እና በአስተናጋጆቻቸው መካከል ስላለው ውስብስብ ግንኙነት እንድንረዳ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። በጨዋታው ውስጥ ያሉትን ውስብስብ ዘዴዎች ሙሉ በሙሉ ለመፍታት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል, ነገር ግን ጥናቱ በአስተናጋጅ-ተህዋሲያን መስተጋብር መስክ ውስጥ ወሳኝ እርምጃን ይሰጣል.

ምንጮች:
- "ሞለኪውላር ኢኮሎጂ" - https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mec.15726

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