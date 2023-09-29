Supercontinent Pangea ኡልቲማ፡ ለአጥቢ እንስሳት የማይመች ሁኔታዎች

በዩናይትድ ስቴትስ የሊድስ ዩኒቨርሲቲ እና የሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ባደረጉት አዲስ ጥናት በ250 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ ሊከሰት ይችላል ተብሎ የተገመተው የሱፐር አህጉር ፓንጋ ኡልቲማ ምስረታ ለአብዛኞቹ አጥቢ እንስሳት የማይመች ሁኔታ እንደሚፈጥር አረጋግጧል። Pangea ኡልቲማ ከምድር ወገብ ላይ ያተኮረ ነው ተብሎ የሚጠበቀው እና እጅግ በጣም ሞቃታማ የምድር ገጽ የሙቀት መጠን ይኖረዋል።
ተመራማሪዎቹ የፓንገያ ኡልቲማ በምድር የአየር ንብረት ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ ለመተንበይ ሞዴሊንግ ተጠቅመዋል። በጣም ሞቃታማ በሆነው የሱፐር አህጉር የሙቀት መጠን ከ 40 ℃ ሊበልጥ እንደሚችል ደርሰውበታል፣ በአንዳንድ አካባቢዎች የሙቀት መጠኑ ከ50 ℃ በላይ ነው። በአሁኑ ጊዜ አጥቢ እንስሳት ከምድር ገጽ ሁለት ሶስተኛው ላይ ሊኖሩ ይችላሉ ነገርግን ፓንጋ ኡልቲማ ሲፈጠር ለመኖሪያ ምቹ የሆኑ አካባቢዎች ወደ 54% ብቻ ይቀነሳሉ.
ለሙቀት መጨመር ዋናው ምክንያት የፓንጋ ኡልቲማ የታቀደው ቦታ ነው, ይህም በምድር ወገብ ላይ ያተኮረ ይሆናል. እንደ የመሬት ከፍታ፣ የበረዶ ንጣፍ አለመኖር እና የእፅዋት ዘይቤ ለውጦች ያሉ ሌሎች ምክንያቶች ለሙቀት መጨመር አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ ፀሀይ አሁን ካለችበት ሁኔታ በ2.5% የበለጠ ብሩህ እንደሚሆን ተመራማሪዎቹ ይገምታሉ ይህም በምድር ላይ ያለውን የሙቀት መጠን የበለጠ ከፍ ያደርገዋል።
ጥናቱ በፓንገያ ኡልቲማ ምስረታ ወቅት በከባቢ አየር CO₂ ደረጃዎች ዙሪያ ያለውን እርግጠኛ አለመሆንም አጉልቶ ያሳያል። የ CO₂ ክምችት በሚሊዮን ወደ 613 ክፍሎች (ፒፒኤም) ከደረሰ፣ አሁን ካለው የጀርባ ደረጃ ወደ 420 ፒፒኤም አካባቢ፣ አማካይ የምድር ገጽ የሙቀት መጠን ከ30℃ እስከ 35℃ ሊደርስ ይችላል፣ በዚህም ምክንያት የምድርን መኖሪያነት የበለጠ ይቀንሳል።
ጥናቱ አፅንዖት የሚሰጠው አጥቢ እንስሳት የሰውነት ሙቀትን የመቆጣጠር ችሎታ ስላላቸው ከአካባቢያዊ ለውጦች ጋር መላመድ እንደሚችሉ ነው። ይሁን እንጂ በአካባቢው ያለው አየር ከቆዳው ሙቀት የበለጠ ሲሞቅ አጥቢ እንስሳት ሙቀትን ለማፍሰስ ይታገላሉ, ይህም ከመጠን በላይ ሙቀትን ያስከትላል. እንደ እርጥብ-አምፖል የሙቀት መጠን 35 ℃ ያሉ የተወሰኑ የሙቀት ገደቦች በአጥቢ እንስሳት ላይ አደጋ ይፈጥራሉ፣ ይህም የሙቀት መጨናነቅ እና የአካል ክፍሎችን ሊጎዳ ይችላል።
እንደ Paleocene-Eocene Thermal Maximum ያሉ አጥቢ እንስሳት ቀደም ባሉት ጊዜያት ሞቅ ያለ ጊዜን ሲታገሡ፣ የፓንጋ ኡልቲማ መፈጠር ልዩ ፈተናዎችን ይፈጥራል። ካለፉት ሞቃት ወቅቶች በተለየ፣ Pangea Ultima በአስር ሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዓመታት እንደሚቆይ ይጠበቃል። በተጨማሪም፣ አብዛኛው ሱፐር አህጉር በሐሩር ክልል ውስጥ ስለሚከማች አጥቢ እንስሳት ወደ ቀዝቃዛ ክልሎች በመሄድ ከከፍተኛ ሙቀት ለማምለጥ አስቸጋሪ ያደርገዋል።
በማጠቃለያው ፣የፓንጋ ኡልቲማ ምስረታ እጅግ በጣም ሞቃታማ በሆነ የመሬት ወለል ሙቀት ምክንያት ለአጥቢ እንስሳት የማይመች ሁኔታ ይፈጥራል። ይህ ጥናት ዋና ዋና የጂኦሎጂካል ክስተቶች በምድር የአየር ንብረት ላይ ሊያስከትሉ የሚችሉትን መዘዝ እና ዝርያዎች ከአስከፊ የአካባቢ ሁኔታዎች ጋር መላመድ ላይ የሚያጋጥሟቸውን ተግዳሮቶች አጉልቶ ያሳያል።
ምንጮች:
- ፋርንስዎርዝ፣ ኤ.፣ እና ሌሎች (2023)፣ Supercontinent Pangea ኡልቲማ ለአብዛኞቹ አጥቢ እንስሳት ሊቋቋሙት የማይችሉትን ሁኔታዎች ይፈጥራል፣ የምድር ሳይንሶች ጆርናል።
- ዱኔ፡ የሰው ልጆች እዚያ መኖር ይችሉ እንደሆነ ለማየት የአራኪስን በረሃ ፕላኔት አስመስለናል፣ [ምንጭ ያለ URL]