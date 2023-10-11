ከፍተኛ ስጋት ባለባቸው አካባቢዎች ውስጥ የአካባቢያዊ ዳሳሾች ደካማነት

በዩክሬን ውስጥ በ Chornobyl Exclusion Zone (CEZ) ውስጥ በቅርቡ የተከሰተው ክስተት ለአካባቢያዊ ዳሳሾች ተጋላጭነት ከፍተኛ ተጋላጭነት ባላቸው አካባቢዎች ትኩረት ሰጥቷል። በየካቲት ወር መገባደጃ ላይ፣ የCEZ የጨረር መከታተያ ዳሽቦርድ ከመስመር ውጭ ከመሄዱ በፊት ከፍ ያለ የጋማ ጨረሮች መጠን አሳይቷል፣ ይህም ተመልካቾች ምን እየተፈጠረ እንዳለ ጨለማ ውስጥ እንዲገቡ አድርጓል። የደህንነት ተመራማሪዎች ከፍተኛ እሴቶቹ ተበላሽተዋል ብለው ይጠራጠራሉ።
ከፍ ያለ የጋማ ጨረራ መጠን መንስኤን በተመለከተ አንድ ንድፈ ሃሳብ በ CEZ ዙሪያ የሚነዱ ከባድ ተሽከርካሪዎች ራዲዮአክቲቭ አቧራ በማነሳሳት ንባብ እንዲጨምር አድርጓል። ይሁን እንጂ ይህ በአካል የማይቻል መሆኑን ተረጋግጧል. ራዲዮአክቲቭ ኢሶቶፕ 10Cs የተከማቸበትን 137 ሴ.ሜ የላይኛውን የአፈር አፈር እንኳን ማወክ በጋማ የጨረር ንባቦች ላይ ምንም አይነት ተፅዕኖ አይኖረውም። በCEZ ውስጥ ያለው የሰደድ እሳት፣ እንዲሁም 137Cs የያዘ አፈር እንደገና እንዲቆም የሚያደርግ፣ የጋማ ጨረሮች ላይ ወደ እብጠት አይመራም። የአለም አቀፉ የአቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ ከፍተኛ የጨረር መጨመር አለመኖሩን ቢያረጋግጡም የክትትል መሳሪያዎቹ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል።
እ.ኤ.አ. በነሐሴ 2023 በብላክ ኮፍያ ክስተት ወቅት የደህንነት ተመራማሪው ሩበን ሳንታማርታ የሴንሰሩን መረጃ ከመጠቀም በስተጀርባ ያለውን ምክንያት አቅርበዋል ። የክትትል ጣቢያው ወይም መረጃውን የሚያሰራው አገልጋይ ሊታለል ወይም ሊታለል ይችል እንደነበር ይጠቁማል። እንደ አለመታደል ሆኖ፣ ይህንን የሚያረጋግጥ የፎረንሲክ መረጃ በወራሪው ኃይሎች ወድሟል። የሳንታማርታ ትንታኔ የክትትል ስርዓቱን ተጋላጭነት እና ከአደጋው ቀጠና ውስጥ ትክክለኛ መረጃን በማስተላለፍ ረገድ ብዙ ጊዜ አለመገኘቱን ያሳያል።
ይህ ክስተት ከፍተኛ ስጋት ባለባቸው አካባቢዎች የአካባቢ ዳሳሽ መረቦችን ደካማነት ለማስታወስ ያገለግላል። በብዙ የአደጋ ሁኔታዎች፣ የማዳን እና የጥገና ተልዕኮዎችን ለማቀድ ትክክለኛ ዳሳሽ መረጃ ወሳኝ ነው። የአካባቢ ዳሳሽ ኔትወርክን ማጠንከር እና በየደረጃው ድግግሞሽ መጨመር ትልቅ ለውጥ ያመጣል። በክትትል መሳሪያዎች ላይ አካላዊ ብጥብጥ ወይም የአንድ ነጠላ ማቀነባበሪያ አገልጋይ አለመሳካት የአካባቢ ዳሳሾችን አስተማማኝነት ማረጋገጥ በጣም አስፈላጊ ይሆናል።
ምንጮች:
- "የ 2022 CEZ ክስተት ከፍተኛ ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎች ውስጥ የአካባቢያዊ ዳሳሾችን ደካማነት እንዴት ያሳያል" - Hackaday.com
- የአካባቢ ራዲዮአክቲቪቲ ጆርናል - ሴፕቴምበር 2023