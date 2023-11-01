አዲስ ጥናት የሱፍ አበባዎችን የፀሃይ ክትትል ባህሪን ውስብስብነት ያሳያል

የሱፍ አበባዎች የፀሐይን እንቅስቃሴ ለመከታተል በሚያስደንቅ ችሎታቸው ለረጅም ጊዜ ይታወቃሉ, ይህ ባህሪ ሄሊዮትሮፒዝም ይባላል. ነገር ግን፣ በቅርብ ጊዜ በፒሎኤስ ባዮሎጂ የታተመ ጥናት ይህ እንቅስቃሴ ፎቶትሮፒዝም በተባለ ፎቶግራፍ ተቀባይ ብቻ ነው የሚቆጣጠረው የሚለውን እምነት ከዚህ ቀደም ይሞግታል። ይልቁንም የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የሱፍ አበባዎች ወደ ፀሀይ ብርሀን በማጠፍ ላይ ብዙ አይነት የፎቶ ምላሽ ሰጪዎች እንደሚሳተፉ ደርሰውበታል።
እ.ኤ.አ. በ 2016 በተካሄደው ቀደም ሲል በተደረገ ሙከራ ፣ የእጽዋት ባዮሎጂስት ስቴሲ ሃርመር እና ቡድኖቻቸው ወጣት የሱፍ አበባ እፅዋት የፀሐይ ብርሃንን የሚከታተሉት ግንዱ በሚበቅልበት ጊዜ በተለዩ ቅጦች ምክንያት ነው። ጥናቱ እንደሚያሳየው በቤት ውስጥ የሚበቅሉት የሱፍ አበባዎች ሰው ሰራሽ ብርሃን እና ከፎቶሮፒን ጋር የተገናኙ ንቁ ጂኖች በቀጥታ ይጋፈጣሉ. የሚገርመው ነገር ከቤት ውጭ የሚበቅሉ የሱፍ አበባዎች ለፀሃይ እንቅስቃሴ በሚሰጡት ምላሽ ላይ ምንም ልዩነት አላሳዩም. ተመራማሪዎች የውጭ ተክሎች እንደ በጥላ ውስጥ የሚፈጠረውን ቀይ ብርሃን ለማስወገድ የሚረዱ ሌሎች የብርሃን መቀበያ ዘዴዎች እንዳላቸው ደርሰውበታል. ይህ ዘዴ የሚሠራው ፀሐይ በምስራቅ በምትገኝበት ቀን መጀመሪያ ላይ ከሱፍ አበባ ግንድ በስተ ምዕራብ በኩል ነው።
ተመራማሪዎቹ የዚህን ባህሪ ውስብስብነት በማጉላት በሱፍ አበባዎች የፀሐይ ክትትል ውስጥ የተካተቱ በርካታ ሞለኪውላዊ መንገዶች እንዳሉ ደምድመዋል. ይሁን እንጂ ለሄሊዮትሮፒዝም ተጠያቂ የሆኑትን ልዩ ጂኖች ገና መለየት አልቻሉም. እነዚህን ሞለኪውላዊ መንገዶች መረዳት ይህን ችሎታቸውን የሚይዙ እፅዋትን ለማዳበር ለአራቢዎች ጠቃሚ ሊሆን ይችላል።
የጥናቱ በጣም አስገራሚ ግኝቶች አንዱ የሱፍ አበባዎች ፀሐይን ለመከታተል የሚማሩበት ፍጥነት ነው. በቤተ ሙከራ ውስጥ የበቀሉ የሱፍ አበባዎች ወደ ውጭ ሲንቀሳቀሱ ወዲያውኑ ፀሐይን መከተል ጀመሩ. ይህ የሚያሳየው በላብራቶሪ ውስጥ የሚበቅሉት ተክሎች አንዳንድ ዓይነት "የማደስ" እና የሱፍ አበባዎች ፀሐይን እንዲከተሉ የሚፈቀድላቸው ከሌሎቹ በተሻለ ሁኔታ ያድጋሉ.
የሚገርመው, የሱፍ አበባዎች እየበቀሉ ሲሄዱ, ወደ ፀሐይ የመታጠፍ ችሎታቸውን ያጣሉ. ወደ ጉልምስና ከደረሱ በኋላ እንቅስቃሴያቸው ይቆማል እና እስከ ህይወታቸው ድረስ ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ይቆያሉ። ሆኖም, ይህ ባህሪ የራሱ ጥቅሞች አሉት. የቆዩ የሱፍ አበባዎች ተጨማሪ ሙቀትን ይሰጣሉ, ይህም የአበባ ዱቄት ነፍሳትን ይስባል. ይህ ደግሞ አሮጌ የሱፍ አበባዎች እንዲራቡ ያስችላቸዋል.
ይህ አዲስ ጥናት የበርካታ የፎቶ ምላሽ ዘዴዎችን ውስብስብነት እና አስፈላጊነት በማሳየት የሱፍ አበባዎችን ፀሐይ የመከታተል ባህሪ ላይ አዲስ እይታን ይሰጣል። የሞለኪውላዊ መንገዶችን ለመፍታት እና በሄሊዮትሮፒዝም ጀነቲካዊ ጅረቶች ላይ ብርሃንን ለማንፀባረቅ ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል።
በየጥ
የሱፍ አበባዎች ለምን ፀሐይን ይከተላሉ?
የሱፍ አበባዎች ፀሐይን ይከታተላሉ እንደ ሄሊዮሮፒዝም የተባለ ባህሪ, ቅጠሎቻቸውን እና አበባዎቻቸውን ወደ የፀሐይ ብርሃን በማጠፍ. ይህ እንቅስቃሴ ለፎቶሲንተሲስ ለፀሀይ ብርሀን መጋለጥን ከፍ ለማድረግ ያስችላቸዋል, ለእድገታቸው እና ለህልውናቸው አስፈላጊ ሂደት.
ሄሊዮትሮፒዝም ምንድን ነው?
ሄሊዮትሮፒዝም ተክሎች ቅጠሎቻቸውን እና አበቦቻቸውን ወደ የፀሐይ ብርሃን የሚያቀኑበት ክስተት ነው። ተክሎች ለኃይል ምርት እና እድገት የሚያገኙትን የፀሐይ ብርሃን መጠን ከፍ እንዲያደርጉ ይረዳቸዋል.
ለምንድን ነው የቆዩ የሱፍ አበባዎች ፀሐይን መከታተል ያቆማሉ?
የሱፍ አበባዎች እያደጉ ሲሄዱ, ፀሐይን ለመከታተል የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ይቆማል. እስኪሞቱ ድረስ ላልተወሰነ ጊዜ ወደ ምዕራብ ይመለከታሉ። ይሁን እንጂ ያረጁ የሱፍ አበባዎች ተጨማሪ ሙቀትን ይሰጣሉ, ይህም የአበባ ዱቄት ነፍሳትን ይስባል እና እንደገና እንዲራቡ ያስችላቸዋል.
የሱፍ አበባዎች ፀሐይን ለመከታተል ምን ያህል በፍጥነት ይማራሉ?
የሱፍ አበባዎች ፀሐይን ለመከታተል በፍጥነት የመላመድ አስደናቂ ችሎታ ያሳያሉ. በላብራቶሪ አካባቢ የበቀሉ የሱፍ አበባዎች ወደ ውጭ ሲንቀሳቀሱ ወዲያውኑ ፀሐይን መከተል ይጀምራሉ, ይህም ፈጣን የመማር ሂደትን ያሳያል. ይህ ባህሪ በእጽዋት ውስጥ አንዳንድ የ "ዳግም ማደስ" ዓይነቶችን ይጠቁማል.