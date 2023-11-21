ስለ የሳተርን አስደናቂ ቀለበቶች አዲስ ግንዛቤ

የሳተርን የፀሐይ ግርዶሽ በጋዝ ግዙፉ ዙሪያ ስላለው ታዋቂው የቀለበት ስርዓት አስገራሚ መገለጦችን አሳይቷል። በእነዚህ የጠፈር ክስተቶች ወቅት ለተገኘው መረጃ ምስጋና ይግባውና ሳይንቲስቶች የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ለዘመናት ያስደነቁትን የእንቆቅልሽ ቀለበቶች አዲስ ግንዛቤ አግኝተዋል።
የሮያል አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ ወርሃዊ ማስታወሻዎች በታዋቂው ጆርናል ላይ በቅርቡ የታተመ ወረቀት በዚህ አሰሳ ላይ ብርሃን ፈንጥቆታል። ጥናቱ በግምት 98% በረዶ ያቀፈ እና ከፕላኔቷ እስከ 87,000 ማይል ርቀት ላይ የሚገኙትን የሳተርን ቀለበቶች የብርሃን የመምጠጥ አቅምን ይመረምራል። በሚያስደንቅ ሁኔታ, እነዚህ የቀለበት ቅርጾች በሚያስደንቅ ሁኔታ ቀጭን ናቸው, ውፍረት ከአንድ ማይል ያነሰ ነው.
በ2004 እና 2017 መካከል በሳተርን ዙሪያ በትጋት የዞረችው የናሳ የጠፈር መንኮራኩር ካሲኒ በሳተርን በፀሀይ ግርዶሽ እራሷን ድንቅ በሆኑት ቀለበቶች ጥላ ስር ሆና አገኘችው። ይህም ሳይንቲስቶች ለካሲኒ መሳሪያዎች የሚደርሰውን የፀሐይ ብርሃን መጠን በመተንተን የሳተርን ቀለበቶችን ግልፅነት ለመለካት ልዩ እድል ሰጥቷቸዋል።
ምንም እንኳን እነዚህ በሰለስቲያል አሰላለፍ የተከሰቱ የተፈጥሮ ግርዶሾች ባይሆኑም ሳተርን እራሱ በጨረቃ ኤፒሜቲየስ እና ፓንዶራ ለተቀሰቀሱት እውነተኛ የፀሐይ ግርዶሾች እንግዳ አይደለም። የጠፈር መንኮራኩሩ “የውሸት” ግርዶሽ ተመራማሪዎች ስለ ሂደቱ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን እንዲሰበስቡ ረድቷቸዋል።
በእነዚህ ግርዶሾች ወቅት የተቀበሉትን የመረጃ ልዩነቶች በመገምገም ተመራማሪዎች ጉልህ የሆነ ግኝት አግኝተዋል። በላንካስተር ዩኒቨርሲቲ የዶክትሬት ተማሪ የሆነው ጆርጅ Xystouris “በመረጃ ልዩነቶች እና በእያንዳንዱ ቀለበት ውስጥ በሚያልፈው የፀሐይ ብርሃን መጠን መካከል ቀጥተኛ ትስስር እንዳለ አስተውለናል። ይህንን መረጃ በመጠቀም Xystouris እና ቡድኑ የሳተርን ቀለበቶችን የጨረር ጥልቀት ማስላት ችለዋል ይህም ቀለበቶቹ የሚይዘውን የብርሃን መጠን ያሳያል። በሚያስደንቅ ሁኔታ, ስሌቶቻቸው ከቀለበት ስርዓት ከፍተኛ ጥራት ምስሎች ጋር በትክክል ይጣጣማሉ.
ወደ ወደፊቱ ጊዜ ስንመለከት፣ የሳተርን ግርማ ሞገስ ያላቸው ቀለበቶች ቀስ በቀስ እንደሚጠፉ እንጠብቃለን። በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት እነዚህ ማራኪ መዋቅሮች ከ 400 ሚሊዮን ዓመታት ያልበለጠ እና በሚቀጥሉት 100 ሚሊዮን አመታት ውስጥ በሳተርን የስበት ኃይል ይጠፋሉ ተብሎ ይጠበቃል. ይሁን እንጂ በቅርብ ጊዜ ውስጥ የእነሱ ታይነት ሌላ ፈተና ያጋጥመዋል. እ.ኤ.አ. በ 2025 ፣ ቀለበቶቹ ወደ ፕላኔታችን ጠርዝ ስለሚጥሉ ፣ የማይታዩ ስለሚያደርጋቸው ምድር ስለ ቀለበቶቹ ያለው እይታ በእጅጉ ይቀንሳል። እንደ እድል ሆኖ፣ ይህ ግርዶሽ ጊዜያዊ ይሆናል፣ ምክንያቱም ቀለበቶቹ ቀስ በቀስ ወደ ምድር ስለሚመለሱ፣ ብርሃናቸውን እንደገና ስለሚጀምሩ እና እስከ 2032 ድረስ ታዋቂ ይሆናሉ።
የሳተርን ቀለበቶች በሰፊው ኮስሞስ ውስጥ ስላሉት ውበት እና ምስጢሮች የማያቋርጥ ማስታወሻ በመሆን የሰውን ልጅ ምናብ መማረካቸውን ቀጥለዋል። እንግዲያው፣ የያዟቸውን ድንቆች እየተቀበልን እና የሚያቀርቡትን የሰማይ ግርማ ጊዜዎች ወደ ሰማይ እንመልከታቸው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ: የሳተርን ቀለበቶች ከምን ነው የተሠሩት?
መ: የሳተርን ቀለበቶች በዋነኛነት በበረዶ ቅንጣቶች የተውጣጡ ናቸው, አነስተኛ መጠን ያለው የድንጋይ ፍርስራሾች.
ጥ: የሳተርን ቀለበቶች ምን ያህል ውፍረት አላቸው?
መ: የሳተርን ቀለበቶች በሚገርም ሁኔታ ቀጭን ናቸው, ውፍረት ከአንድ ማይል ያነሰ ነው.
ጥ: የሳተርን ቀለበቶች ይጠፋሉ?
መልስ፡- ናሳ እንዳለው የሳተርን ቀለበቶች ወደ 100 ሚሊዮን አመታት የሚገመት የህይወት ዘመን አላቸው እና በመጨረሻም በስበት ኃይል ወደ ፕላኔቷ ይሳባሉ።
ጥ፡ ለምንድነው የሳተርን ቀለበቶች ወደፊት ለማየት የሚከብዱት?
መ: በሳተርን ምህዋር እንቅስቃሴ ምክንያት የምድር ቀለበቶቹ ሲከፈቱ እና ሲዘጉ ሲመስሉ ይለዋወጣሉ። እ.ኤ.አ. በ 2025 ቀለበቶቹ ከጫፍ-ላይ ወደ ምድር ይቀዘቅዛሉ ፣ ይህም ለመመልከት የማይቻል ያደርጋቸዋል። ሆኖም፣ ቀስ በቀስ ወደ ምድር ያዘነብላሉ እና እስከ 2032 ድረስ በይበልጥ የሚታዩ ይሆናሉ።
ጥ፡ የሳተርን ቀለበት ስንት አመት ነው?
መ፡ በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች የሳተርን ቀለበቶች እድሜያቸው ከ400 ሚሊዮን አመት በታች እንደሆነ የሚገመተው ወጣት በአንጻራዊ ሁኔታ ሲታይ ወጣት መሆኑን ያመለክታሉ።