ሳይንቲስቶች ለወደፊቱ የጠፈር ጉዞ የጤና አደጋዎችን እና መፍትሄዎችን ያጠናል

ወደ ህዋ የሚደረጉ የሰው ሰራሽ ተልእኮዎች ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱ እና ወደፊት ወደ ማርስ ለሚደረገው ተልእኮ እቅድ ሳይንቲስቶች ከጠፈር ጉዞ ጋር ተያይዞ የሚመጣውን የጤና አደጋ ለመቀነስ እየሰሩ ነው። ከዋነኞቹ አሳሳቢ ጉዳዮች አንዱ የጠፈር ጨረር ነው. ከዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ባሻገር የሚጓዙ ጠፈርተኞች ለቀጣይ ጨረር ይጋለጣሉ፣ ይህም በነርቭ እና የልብና የደም ሥር (cardiovascular) ስርዓት ላይ ጎጂ ተጽእኖ ይኖረዋል። ናሳ የጠፈር ተጓዦችን ከጨረር የሚከላከል ቴክኖሎጂ በማዘጋጀት ላይ ሲሆን ይህም ቁሳቁሶችን ወደ ህዋ ተሽከርካሪዎች እና የጠፈር ልብሶችን መገንባትን ጨምሮ። እንደ enterade ያሉ አንዳንድ ምግቦች እና ተጨማሪዎች እንዲሁ የጨረር መጋለጥን ተፅእኖ ለመቀነስ ይረዳሉ።
በህዋ ላይ የሚደረጉ የስበት ለውጦች ለጠፈር ተጓዦችም አደጋን ይፈጥራሉ። የምድር ስበት ተጽእኖ ከሌለ ጡንቻዎች እና አጥንቶች ለረጅም ጊዜ ሊበላሹ ይችላሉ. ይህንን ለመከላከል የጠፈር ተመራማሪዎች የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ እና እንደ bisphosphonate ያሉ ተጨማሪ መድሃኒቶችን መውሰድ አለባቸው የጡንቻኮላክቶሌሽን ጤና ለመጠበቅ። ማይክሮግራቪቲ የደም ዝውውር ስርዓት ላይ ተጽእኖ ስለሚያሳድር ፈሳሾች ወደ ጭንቅላት ይቀየራሉ. ይህ በአንጎል ውስጥ በፈሳሽ የተሞሉ ቦታዎች እንዲስፋፉ እና ከስፔስ በረራ ጋር የተያያዘ ኒውሮ-ኦኩላር ሲንድሮም (neuro-ocular syndrome) የአይን አወቃቀሩን እና ተግባርን ይነካል. ሳይንቲስቶች በሰውነት ውስጥ ፈሳሾችን እንደገና ለማሰራጨት እና እነዚህን ተፅእኖዎች ለማቃለል ልዩ ሱሪዎችን በመጠቀም እየመረመሩ ነው።
ከአካላዊ ጤና አደጋዎች በተጨማሪ የጠፈር ጉዞን ማግለል በአእምሮ ጤና ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ይኖረዋል። ቤተሰብን ወይም ጓደኞችን ማየት አለመቻል ለወራት ከተመሳሳይ የሰዎች ቡድን ጋር ተቀራርቦ መኖር እና መስራት የአእምሮ ፈታኝ ሊሆን ይችላል። የጠፈር ተመራማሪዎች ከፍተኛ መገለልን እንዴት መቆጣጠር እንደሚችሉ መማር እና በረዥም ጊዜ የጠፈር ተልዕኮዎች ላይ አእምሯዊ ደህንነታቸውን ለመጠበቅ እርምጃዎችን መውሰድ አለባቸው።
በአጠቃላይ፣ የጠፈር መንገደኞች እየተለመደ ሲመጣ እና ወደፊት ወደ ማርስ ለሚደረጉ ተልዕኮዎች እቅድ ሲወጣ፣ ሳይንቲስቶች የጠፈር ተመራማሪዎች ሊያጋጥሟቸው ለሚችሉ የጤና አደጋዎች ጥናትና መፍትሄ ማበጀት ወሳኝ ነው። እነዚህን ተግዳሮቶች በመፍታት የጠፈር ተጓዦችን ወደ ኮከቦች በሚያደርጉት ጉዞ ደህንነታቸውን እና ደህንነታቸውን ማረጋገጥ እንችላለን።
ትርጓሜዎች
1. ኬቭላር፡- ጠንካራ፣ ሙቀትን የሚቋቋም ሰው ሠራሽ ፋይበር ለመከላከያ አልባሳት እና ቁሶች ያገለግላል።
2. ፖሊ polyethylene፡- ቀላል ክብደት ያለው፣ የሚበረክት እና ተለዋዋጭ ፖሊመር ማሸጊያ እና የፕላስቲክ ምርቶችን ጨምሮ ለተለያዩ አፕሊኬሽኖች በብዛት ጥቅም ላይ ይውላል።
3. Enterade፡- ለጨረር መጋለጥ የጨጓራና ትራክት የጎንዮሽ ጉዳቶችን ለመቅረፍ የሚያገለግል የምግብ ማሟያ፣ በጨረር ህክምና ወቅት ለካንሰር ታማሚዎችም ጥቅም ላይ ይውላል።
4. Bisphosphonate፡ የአጥንት መሰባበርን ለመከላከል እና ኦስቲዮፖሮሲስን ለማከም የሚያገለግሉ መድኃኒቶች ክፍል።
ምንጮች:
- ኦሪጅናል ጽሑፍ፡- “የጨረር እና ሌሎች አደጋዎችን ከጠፈር ጉዞ እንዴት መቀነስ እንደሚቻል” በጃኔል ስንዴ እና አንጄላ ሂል፣ ዘ ውይይት።