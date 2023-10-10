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በዓመት እና በጠቅላላ የፀሐይ ግርዶሽ መካከል ያለውን ልዩነት መረዳት

ByMampho Brescia

ጥቅምት 10, 2023
በዓመት እና በጠቅላላ የፀሐይ ግርዶሽ መካከል ያለውን ልዩነት መረዳት

ቅዳሜ ጥቅምት 14 ቀን ያልተለመደ የሰማይ ክስተት ይከሰታል - ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ። ይሁን እንጂ በሰሜን፣ መካከለኛው እና ደቡብ አሜሪካ ያሉ ጥቂቶች ብቻ ናቸው አስደናቂውን የዓመት ወይም የቀለበት ግርዶሽ ማየት የሚችሉት። የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ በሞላላ ምህዋርዋ ከምድር በጣም ርቃ የፀሐይን ዲስክ ሙሉ በሙሉ መሸፈን ስትችል ነው። በውጤቱም የፀሐይን ገጽ ላይ ቀጭን ቀለበት ይታያል, ይህም ዝግጅቱ የተለመደ ስያሜውን "የእሳት ቀለበት" ይሰጠዋል.

ብዙውን ጊዜ በዓመት ግርዶሽ እና በጠቅላላው የፀሐይ ግርዶሽ መካከል ግራ መጋባት አለ. ዋናው ልዩነት በጨረቃ, በምድር እና በፀሐይ አሰላለፍ ላይ ነው. በጠቅላላው የፀሐይ ግርዶሽ ወቅት ጨረቃ ወደ ምድር ትቀርባለች እና ከፀሀይ ጋር በትክክል ትስማማለች ፣ ዲስኩን ሙሉ በሙሉ ትዘጋለች። ይህ ጊዜያዊ ጨለማ ይፈጥራል፣ ክሮና በመባል የሚታወቀውን የፀሐይን ውጫዊ ከባቢ አየር ያሳያል፣ እና አንዳንዴም ሌሎች ፕላኔቶችን እንዲታዩ ያደርጋል። አጠቃላይ ግርዶሽ ከዓመታዊው ግርዶሽ የበለጠ አስደናቂ እና አስደናቂ ክስተት ነው።

ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ በሚታይበት ጊዜ የፀሐይ ግርዶሽ መነጽር ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን ማስታወስ አስፈላጊ ነው, ይህም የዓመት ግርዶሽ ጨምሮ. ምንም እንኳን በዓመታዊ ግርዶሽ ሰማዩ ሊጨልም ቢችልም መነፅርዎን ማንሳት በጭራሽ ደህንነቱ የተጠበቀ አይደለም ፣ ምክንያቱም አሁንም በዙሪያው እንደ ሙሉ የቀን ብርሃን ይታያል።

ኦክቶበር 14፣ 2023 የዓመታዊው የፀሐይ ግርዶሽ መንገድ በፓስፊክ ውቅያኖስ ይጀምራል እና በዩኤስ ውስጥ በተለያዩ ግዛቶች ማለትም ኦሪገን፣ ካሊፎርኒያ፣ ኔቫዳ፣ ኢዳሆ፣ ዩታ፣ ኮሎራዶ፣ ኒው ሜክሲኮ እና ቴክሳስ ይጓዛል። በሜክሲኮ፣ በመካከለኛው አሜሪካ፣ በኮሎምቢያ እና በብራዚል ጉዞ።

ሰኞ፣ ኤፕሪል 8፣ 2024 አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ ሜክሲኮን፣ አሜሪካን እና ካናዳንን ይማርካል። ይህ ክስተት ጨረቃ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ ስለከለከለች ወደ ጊዜያዊ ጨለማ ስለሚመራው በእውነት አስደናቂ ተሞክሮ ይሰጣል። የድምሩ መንገዱ በሜክሲኮ የፓሲፊክ የባህር ዳርቻ፣ እንዲሁም በአሜሪካ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ግዛቶችን እና በካናዳ ውስጥ ያሉ ግዛቶችን ያቋርጣል።

ለእነዚህ አስደናቂ የሰማይ መነፅሮች የቀን መቁጠሪያዎን ምልክት ያድርጉ እና ለአዳዲስ ዝመናዎች እና የደህንነት መመሪያዎች ታዋቂ ምንጮችን መከተልዎን ያስታውሱ።

ምንጮች፡ WhenIsTheNextEclipse.com

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