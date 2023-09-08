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ብሪያን ሜይ፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪ እና ንግስት ጊታሪስት፣ ናሳን በካርታ ስራ አስትሮይድ ቤንኑ ረድተዋል።

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 8, 2023
ብሪያን ሜይ፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪ እና ንግስት ጊታሪስት፣ ናሳን በካርታ ስራ አስትሮይድ ቤንኑ ረድተዋል።

የባንዱ ንግሥት ታዋቂው መሪ ጊታር ተጫዋች ብራያን ሜይ ለናሳ ተልእኮ ከአስትሮይድ ቤንኑ ናሙና ለማውጣት እና ለማንሳት አስተዋፅኦ አድርጓል። ሜይ፣ በአስትሮፊዚክስ የዶክትሬት ዲግሪ ያለው፣ ከሳይንቲስት ክላውዲያ ማንዞኒ ጋር በመተባበር የህዋ ተልእኮ እውነተኛ የ3-ል ምስሎችን ለመፍጠር ችሏል። እነዚህን ምስሎች በመጠቀም ሜይ የቤንኑ ካርታ ረድቷል እና ናሙናውን ለሰበሰበው OSIRIS-REx መፈተሻ ደህንነቱ የተጠበቀ ማረፊያ ዞን አገኘ።

ትብብሩ የተጀመረው ሜይ ከ OSIRIS-REx ተልዕኮ ምስሎች የተሰሩ ስቲሪዮ-3D ምስሎችን ለተልእኮ ዳይሬክተር ዳንቴ ላውሬታ ስትልክ ነበር። ላውሬታ በስቲሪዮዎቹ ጥራት ተገርማለች እና ለናሙናው ማረፊያ ቦታ ለማግኘት ያላቸውን አቅም ተገንዝባለች። ሜይ፣ ሶዞኒኒ፣ ላውሬታ እና ሌሎችም በፕሮጀክቱ ላይ አብረው የሠሩ ሲሆን በዚህም ምክንያት “Bennu 3-D, Anatomy of An Asteroid” የተባለውን መጽሐፍ አስገኙ።

ይህ የግንቦት ከናሳ ጋር የመጀመሪያዋ ተሳትፎ አይደለም። እ.ኤ.አ. በ 2015 ፣ ፕሉቶን በመረመረው በአዲሱ አድማስ ተልዕኮ ላይ የሳይንስ ተባባሪ ሆኖ አገልግሏል። ሜይ ለሥነ ፈለክ ፊዚክስ ባበረከተው አስተዋፅዖ ብቻ ሳይሆን ከብዙዎቹ የንግሥት ሙዚቃዎች ጀርባ ዘፋኝ ደራሲ በመሆንም ይታወቃል፣ ከእነዚህም መካከል፣ “We Will Rock you” እና “I want it” ን ጨምሮ።

ሜይ ለጠፈር እና ለሳይንስ ያለው ፍቅር በናሳ ተልእኮዎች ውስጥ ባለው ንቁ ሚና ውስጥ ይታያል። እንደ አስትሮፊዚስት እና ጊታሪስት ያለው ችሎታው እና ፈጠራው በሜዳው ላይ ተጽእኖ ማሳደሩን ቀጥሏል።

ምንጮች:

- የአየር ሁኔታ ቻናል - "ንግስት ጊታሪስት ብሪያን ሜይ የናሳ ካርታ አስትሮይድ ቤንኑ ይረዳል"

– Space.com – “ንግስት ጊታሪስት እና የስነ ፈለክ ተመራማሪ ብራያን ሜይ በናሳ OSIRIS-REx አስትሮይድ ናሙና ተልዕኮ ላይ”

By ቪኪ Stavropoulou

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