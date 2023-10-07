የማርስ ኢንሳይት ላንደር ውርስ፡ የማርስን የውስጥ ክፍል ይፋ ማድረግ

ባለፈው አመት የማርስ ኢንሳይት ላንደር ተልእኮ አብቅቷል የፀሐይ ፓነሎች በአቧራ በመሸፈናቸው የኃይል አቅርቦቱ እየቀነሰ በመምጣቱ። ይህም የናሳ ኢንሳይት ተልዕኮ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ግንዛቤን የሚሰጥ እና የመጀመሪያውን ሴይስሞሜትር በሌላ ፕላኔት ላይ ያሰማራው የአራት አመታት ጥናትና ምርምር ማጠናቀቁን አመልክቷል። የፕላኔቷን የውስጥ ክፍል ማጥናት ያለውን ጠቀሜታ ለመረዳት ከኢንሳይት ቡድን ካትሪን ጆንሰን እና ማርክ ፓኒንግ የተባሉ ሁለት መሪ ሳይንቲስቶችን አነጋግረናል።
የማርስን ውስጣዊ ክፍል ማጥናት የማወቅ ጉጉት ብቻ አይደለም; እንደ የፕላኔቷ ከባቢ አየር፣ ታሪክ እና ዝግመተ ለውጥ ያሉ የተለያዩ ገጽታዎችን ለመረዳት አስፈላጊ ነው። የማርስን ውስጣዊ መዋቅር መረዳት ያለፈውን ጊዜ ለመለየት እና በከባቢ አየር ሁኔታዎች እና በጂኦሎጂካል እንቅስቃሴ ላይ የተደረጉ ለውጦችን ለመለየት ወሳኝ ነው። ወደ ፕላኔቶች የውስጥ ክፍል ውስጥ የሚገቡት እያንዳንዱ ተልእኮ ተመራማሪዎች ስለ እነዚህ የሰማይ አካላት ግንዛቤ ውስጥ ጉልህ የሆነ እድገት እንዲያደርጉ ያስችላቸዋል።
ሮቨርን በመጠቀም ከማርስ ወለል ላይ ያሉ ናሙናዎችን መመርመር ፈታኝ ቢሆንም ሳይንቲስቶች ምድር በሴይስሚክ ሞገዶች ላይ ባደረገው ጥናት የሩቅ ፕላኔቶችን ውስጣዊ መዋቅር ለመመርመር አነሳሽነት ወስደዋል። በሌላ ፕላኔት ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የተቀመጠው የ InSight ሴይስሞሜትር ማካተት የመሬት መንቀጥቀጦችን ለማጥናት ያስቻለ እና በማርስ ስብጥር እና አወቃቀሩ ላይ በዋጋ ሊተመን የማይችል ግንዛቤን ሰጥቷል።
በማርስ ላይ የመሬት መንቀጥቀጥ እንቅስቃሴን በትክክል ለማወቅ InSight በማይረብሽ ቦታ ላይ ቆሞ እንዲቆይ ያስፈልጋል። በመሬት መንቀጥቀጥ ምክንያት የሚፈጠሩ ስውር የገጽታ ንዝረቶችን ለመያዝ ጸጥ ባለ ክልል ውስጥ ስልታዊ በሆነ መልኩ ተቀምጧል። ከመሬት መንቀጥቀጥ መለኪያዎች በተጨማሪ፣ InSight እንደ ሙቀት፣ ግፊት እና የንፋስ ፍጥነት ያሉ የአየር ሁኔታ መረጃዎችን ሰብስቧል፣ ይህም በኤሊሲየም ፕላኒሺያ ክልል ውስጥ ያለውን የማርስን የአየር ሁኔታ ሁኔታ ለማጥናት እድል ሰጥቷል።
ሴይስሞሜትሮች ምንም እንኳን በፅንሰ-ሀሳብ ቀላል መሳሪያዎች ቢሆኑም ለማርስ ልዩ ሁኔታዎች ማስተካከያ ያስፈልጋቸዋል። በማርስ ላይ ያለው የስበት ደረጃ ከምድር የተለየ ነው፣ እና መሳሪያው የደቂቃን መንቀጥቀጥን ለመለየት ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ነበረበት። ነገር ግን፣ ተግዳሮቱ የሚፈለገውን መረጃ ሁሉ በተናጥል ለመሰብሰብ ነጠላ ሴሲሞሜትር በመንደፍ ላይ ነበር፣ ከባህላዊው የመለኪያ ዘዴዎች ከበርካታ ጣቢያዎች ጋር በተቃራኒው።
ይህ የነጠላ ጣቢያ አካሄድ መጀመሪያ ላይ ጥርጣሬን ቢያነሳም፣ ኢንሳይት በተልእኮው ወቅት በመቶዎች የሚቆጠሩ የሴይስሚክ ክስተቶችን በተሳካ ሁኔታ መዝግቧል፣ ይህም ጠቃሚ መረጃዎችን በራስ ገዝ የመሰብሰብ ችሎታውን አረጋግጧል። የመሬት መንቀጥቀጥ ሞገዶችን፣ በተለይም ፒ እና ኤስ ሞገዶችን በመተንተን፣ InSight የመሬት መንቀጥቀጦችን አመጣጥ እና ርቀት ሊወስን ይችላል፣ ይህም የፕላኔቷን ውስጣዊ ስብጥር ግንዛቤን ያሳያል።
የማርስ ኢንሳይት ተልእኮ ለሰው ልጅ ከመቼውም ጊዜ የተሻለውን ስለማርስ ውስጣዊ መዋቅር ግንዛቤ በመስጠት ያልተለመደ ትሩፋትን ትቷል። በሴይስሚክ እና በአየር ሁኔታ መለኪያዎች ውስጥ ያለው ግስጋሴ ወደፊት ለሚደረጉ ተልዕኮዎች የሩቅ ፕላኔቶችን ምስጢር ለመፈተሽ መንገድ ጠርጓል።
ትርጓሜዎች
– ሲዝሞሜትር፡- በመሬት መንቀጥቀጥ ወይም በመሬት መንቀጥቀጥ ምክንያት የሚከሰተውን የመሬት መንቀጥቀጥ ማዕበል ለመለካት እና ለመመዝገብ የሚያገለግል መሳሪያ።
- ማርስ መንቀጥቀጥ፡- በማርስ ላይ የሚከሰቱ የመሬት መንቀጥቀጦች ወይም የመሬት መንቀጥቀጦች።
- ትሪያንግሊንግ፡- በአንድ ቋሚ መነሻ መስመር በሁለቱም ጫፍ ላይ ከሚታወቁት ነጥቦች ወደ እሱ ማዕዘኖችን በመለካት የነጥቡን ቦታ የመወሰን ሂደት።
ምንጮች:
- የናሳ ማርስ ኢንሳይት ተልእኮ