በማዕድን ስራዎች ውስጥ የናይትሮጅን ጎማዎች ጥቅሞች

የማዕድን ኦፕሬተሮች በአስቸጋሪ የሥራ ሁኔታዎች ውስጥ የሰራተኞቻቸውን ደህንነት በማረጋገጥ ምርታማነትን የማስጠበቅ ቀጣይ ፈተና ይገጥማቸዋል። እንደ ሎደሮች እና የጭነት መኪናዎች ያሉ ትላልቅ የማዕድን መኪናዎች ለእነዚህ ስጋቶች ማዕከላዊ ሚና ይጫወታሉ እና ሁለቱም ውጤታማ እና አስተማማኝ ጎማዎች ያስፈልጋቸዋል።
በማዕድን ኢንዱስትሪ ውስጥ የጎማ ደህንነት በጣም አስፈላጊ ነው. በማዕድን ማውጫ ተሽከርካሪዎች ላይ ያሉት ጎማዎች ቁሳቁሶችን ለማንቀሳቀስ እና አደጋዎችን ለመከላከል መረጋጋት እና መጎተት አለባቸው። ነገር ግን የእነዚህ ማሽኖች ክብደት እና ሃይል የጎማ ሽንፈትን ሊያስከትል ስለሚችል ችግር ሊፈጥር አልፎ ተርፎም የፍንዳታ አደጋ ሊያስከትል ይችላል። በአሁኑ ጊዜ የማዕድን ተሽከርካሪ ጎማዎች ብዙውን ጊዜ ኦክሲጅን በያዘ አየር የተሞሉ ናቸው, ይህም የመሰባበር ወይም የእሳት ብልጭታ የተፈጠረ ፍንዳታ አደጋን ይጨምራል.
ይህንን አደጋ ለመቅረፍ አንዱ መፍትሔ የማዕድን ተሽከርካሪ ጎማዎችን ከአየር ይልቅ በናይትሮጅን መሙላት ነው። ናይትሮጅን የጎማ ግፊትን ለመጠበቅ እና የነዳጅ ፍጆታን ለመጨመር በተሳፋሪ ተሽከርካሪዎች ውስጥ ቀድሞውኑ ጥቅም ላይ ውሏል, እና በማዕድን ማውጫ ተሽከርካሪዎች ላይ ተጨማሪ ደህንነትን ይጨምራል. ጎማዎች በናይትሮጅን ሲሞሉ, የፍንዳታ አደጋ በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል.
ናይትሮጅን ለተሸከርካሪ ጎማዎች በርካታ ቀጥተኛ ጥቅሞችን ይሰጣል። ወደ ቀስ በቀስ የግፊት መጥፋት እና በውሃ ትነት ምክንያት የሚፈጠሩ የብረት ጎማ ክፍሎች ዝገት ይቀንሳል። ይህ ለሠራተኞች እና ለማዕድን ኦፕሬተሮች የተሻሻለ ደህንነትን ይተረጎማል።
በተጨማሪም ናይትሮጅን የዲፍሊሽን ፍጥነትን በመቀነስ የጎማዎችን ዕድሜ ለማራዘም ይረዳል። ሁለቱም ኦክሲጅን እና ናይትሮጅን በጎማው ግድግዳ ውስጥ ዘልቀው ሊገቡ ቢችሉም, ናይትሮጅን ከኦክሲጅን በአራት እጥፍ ያነሰ እና ከውሃ ትነት በ 100 እጥፍ ያነሰ ነው. ይህ በ 10% የጎማ ህይወት መጨመር ሊያስከትል ይችላል.
የጎማ አለመሳካት ወደ ሥራ ማቆም እና ጉልህ የሆነ የእረፍት ጊዜን ሊያስከትል ይችላል. ናይትሮጅን ጎማዎች በጥሩ ሁኔታ እንዲተነፍሱ ይረዳል, ተጣጣፊዎችን እና ግጭቶችን ይቀንሳል, ይህም የጎማውን ከመጠን በላይ ማሞቅ እና ውድቀትን ይቀንሳል. በተጨማሪም የናይትሮጅን ብክነት ከኦክሲጅን ጋር ሲነፃፀር ቀርፋፋ ስለሆነ የነዳጅ ፍጆታን ይጨምራል.
የማዕድን ተሽከርካሪ ጎማዎች በመጠን, በጅምላ እና በግፊት ምክንያት የደህንነት አደጋን ይፈጥራሉ. እነዚህን ጎማዎች በኦክሲጅን መሙላት የጎማ እሳትን በተለይም ከመሬት በታች ባሉ ፈንጂዎች ላይ የመጋለጥ እድልን ይጨምራል። በናይትሮጅን የተሞሉ ጎማዎች ይህንን አደጋ በእጅጉ ይቀንሳሉ.
የናይትሮጅን የዋጋ ግሽበት ስርዓትን ለመተግበር ተግዳሮቶች እንዳሉት ለምሳሌ የናይትሮጅን ወጪ እና ከፍተኛ መጠን ያለው መጓጓዣ ወደ ሩቅ ማዕድን ማውጫ ቦታዎች፣ መፍትሄዎች አሉ። አንዳንድ ኩባንያዎች በማዕድን ማውጫ ቦታዎች ናይትሮጅን በማመንጨት ላይ ይገኛሉ፣ ይህም ወጪ ቆጣቢ እና ናይትሮጅንን በሌሎች የማዕድን ሂደቶች ለምሳሌ በከሰል ማዕድን ማውጣት ውስጥ ሚቴን መጨፍለቅ ያስችላል።
በማዕድን ማውጫ ስራዎች ላይ የናይትሮጅን ጎማዎችን መጠቀም ብዙም ባይሆንም በተለይ በደቡብ አፍሪካ የኢንዱስትሪ ደረጃውን የጠበቀ ተወዳጅነት እያገኘ መጥቷል። ናይትሮጅን ጄነሬተሮች በተለያዩ ሀገራት ለማእድን ስራዎች እየቀረቡ ሲሆን ቴክኖሎጂው ለተጠቃሚ ምቹ እና ለመጫን ቀላል ነው።
በማጠቃለያው በማዕድን ስራዎች ውስጥ የናይትሮጅን ጎማዎችን መጠቀም ብዙ ጥቅሞችን ይሰጣል, በዋነኝነት ከደህንነት አንጻር. ለማሸነፍ ፈተናዎች ቢኖሩትም የናይትሮጅን ጄነሬተሮችን ከመሬት በታች ባሉ ፈንጂዎች ውስጥ መተግበሩ ከወጪ ቁጠባ እና ከማዕድን ማውጫው የተሻሻሉ ጥቅሞችን ሊሰጥ ይችላል።
ማጣቀሻዎች:
– Tunnicliffe፣ A. (2023፣ ሰኔ 8) በጥቅል ላይ፡- ናይትሮጅን በማዕድን ግልቢያ ውስጥ የጎማ ማሻሻያ እንዴት እየተሻሻለ እንደሆነ። ማዕድን ሳምንታዊ። ከ[ምንጭ] የተገኘ
ማሳሰቢያ፡ ይህን አዲስ መጣጥፍ ለመፍጠር የመነሻ መጣጥፉ እና ምስሉ ተስተካክለው እና ተጠቃለዋል።