አዲስ ግኝት፡ የሮማውያን ስፔስ ቴሌስኮፕ የኮስሞስን እንቆቅልሽ ይፋ አደረገ

የናሳ ናንሲ ግሬስ የሮማን ጠፈር ቴሌስኮፕ አጽናፈ ዓለሙን በተቻለ መጠን ፈጽሞ በመመልከት ስለ ተለዋዋጭ ኮስሞስ ያለን ግንዛቤ ላይ ለውጥ እያመጣ ነው። እንደ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ እና የቻንድራ ኤክስ ሬይ ኦብዘርቫቶሪ ካሉ ሌሎች የናሳ ታዛቢዎች ጋር አብሮ በመስራት የሮማን ሰፊ እይታ ብርቅዬ ጊዜያዊ እቃዎችን እያሳየ አልፎ ተርፎም ሙሉ ለሙሉ አዲስ የነገሮች እና ክስተቶች ክፍሎችን እያገኘ ነው።
የተልእኮው የከፍተኛ ኬክሮስ ታይም-ዶሜይን ዳሰሳ በተለይ ልዩ ዓይነት Ia supernovae የተባለውን የሚፈነዳ ኮከብ ለማጥናት የተነደፈ ነው። እነዚህ ሱፐርኖቫዎች ነጭ ድንክ ከያዙ ሁለትዮሽ ኮከቦች ሲስተም ለሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች እንደ "መደበኛ ሻማ" ሆነው ያገለግላሉ። ሳይንቲስቶች ብርሃናቸውን በመለካት ርቀታቸውን ሊወስኑ ይችላሉ, ይህም ስለ አጽናፈ ሰማይ መስፋፋት እና የጨለማ ኃይል መኖሩን ጠቃሚ ግንዛቤን ይሰጣሉ.
በተጨማሪም፣ የሮማን ዳሰሳ አስደናቂ የሆኑ ክስተቶችን ይይዛል፣ ለምሳሌ የከዋክብት አስከሬኖች ሲጋጩ እና ኮከቦች በጥቁር ጉድጓዶች ሲዋጡ፣ ይህም የአጽናፈ ዓለማችንን ተለዋዋጭ ተፈጥሮ ፍንጭ ይሰጣል። ሳይንቲስቶች በየአምስት ቀኑ ለሁለት አመት ተመሳሳይ የሰማይ ንጣፍ በመመልከት እነዚህን ምልከታዎች በአንድ ላይ በማጣመር ብዙ ጊዜያዊ ክስተቶችን የሚያሳዩ ማራኪ ፊልሞችን መፍጠር ይችላሉ።
በየጥ:
ጥ፡ የሮማን የጠፈር ቴሌስኮፕ ዓላማ ምንድን ነው?
መ፡ የሮማን ጠፈር ቴሌስኮፕ ብርቅዬ ጊዜያዊ ነገሮችን በመመልከት እና አዳዲስ የነገሮችን እና የዝግጅቶችን ክፍል በማግኘት የኮስሞስን ሚስጥራቶች ለመግለጥ ያለመ ነው።
ጥ፡ የከፍተኛ ኬክሮስ ጊዜ-ጎራ ጥናት በምን ላይ ያተኩራል?
መ፡ ጥናቱ የሚያተኩረው የኮስሚክ መስፋፋትን ለመለካት እና የጨለማ ሃይል መኖሩን ለመመርመር እንደ “መደበኛ ሻማዎች” የሚያገለግለውን ዓይነት Ia supernovae በማጥናት ላይ ነው።
ጥ፡ የሮማን ጥናት ምን ሌሎች ክስተቶችን ይይዛል?
መ፡ ጥናቱ እንደ የከዋክብት ግጭት እና ከዋክብት በጥቁር ጉድጓዶች ሲጠጡ ያሉ ክስተቶችን ይይዛል፣ ይህም የአጽናፈ ዓለሙን ተለዋዋጭ ተፈጥሮ ያሳያል።
ጥ: ተመሳሳይ የሰማይ ንጣፍ ምን ያህል በተደጋጋሚ ይታያል?
መ፡ ጥናቱ በግምት በየአምስት ቀኑ ለሁለት አመታት ተመሳሳይ የሰማይ ንጣፍ ይመለከታል።
ጥ: - ምልከታዎችን አንድ ላይ በማጣመር ምን ሊገኝ ይችላል?
መ: ምልከታዎችን አንድ ላይ መስፋት ብዙ ጊዜያዊ ክስተቶችን የሚገልጡ እና ስለ ኮስሞስ አጠቃላይ ግንዛቤ የሚሰጡ ፊልሞችን ይፈጥራል።