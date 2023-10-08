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መግነጢሳዊ ፊውዥን ፕላዝማ ድራይቮች፡ የኢንተርስቴላር ጉዞ እምቅ አቅም

ByMampho Brescia

ጥቅምት 8, 2023
መግነጢሳዊ ፊውዥን ፕላዝማ ድራይቮች፡ የኢንተርስቴላር ጉዞ እምቅ አቅም

አሁን ያሉት ቴክኖሎጂዎች ወደ ኢንተርስቴላር ጉዞዎች ሲሄዱ ውስንነቶች አሏቸው። ሆኖም፣ እነዚህን ተግዳሮቶች የሚያሸንፍ ቴክኖሎጂ በመገንባት ላይ አለ፡ መግነጢሳዊ ፊውዥን ፕላዝማ ድራይቮች (ኤምኤፍፒዲዎች)። Fusion propulsion Systems፣ ኤምኤፍፒዲዎች በመባልም የሚታወቁት፣ የመሃል ጋላክቲክ ጉዞን እድል ይሰጣሉ።

ኤምኤፍፒዲዎች የኑክሌር ውህደትን በመጠቀም ፀሀይን እና ከዋክብትን የሚያበረታታ ተመሳሳይ ዘዴን በመጠቀም መነሳሳትን ያካትታሉ። እነዚህ ስርዓቶች ከተለመዱት የኬሚካል ሮኬቶች ጋር ሲነፃፀሩ በከፍተኛ ደረጃ ከፍ ያለ የሃይል እፍጋቶች እና ቅልጥፍናዎች ቃል ገብተዋል።

ረዳት ፕሮፌሰር ፍሎሪያን ኑካርት፣ ከላይደን የላቀ የኮምፒውተር ሳይንስ ተቋም፣ ኤምኤፍፒዲዎች የመሃል ጋላክቲክ ጉዞዎቻችንን እውን ሊያደርጉ እንደሚችሉ ይጠቁማሉ። ኑካርት የቴራ ኩንተም AG የቦርድ አባል የስዊዘርላንድ ኳንተም ቴክኖሎጂ ገንቢ ነው።

አሁን ያለው ትኩረት ወደፊት ሊሆኑ በሚችሉ የጠፈር ምርምር እና በፕላኔቶች መካከል የሚደረግ ጉዞ ላይ ቢሆንም፣ የኤምኤፍፒዲዎች የመጨረሻ ግብ ወደ ሩቅ ፕላኔቶች ጉዞዎችን እና አልፎ ተርፎም እርስ በርስ የሚገናኙ ጉዞዎችን ማስቻል ነው። የተዋሃዱ ሞተሮችን መጠቀም ለእነዚህ ተልእኮዎች ፈጣን እና ውጤታማ መነሳሳትን ሊያቀርብ ይችላል።

ኤምኤፍፒዲዎች የሰው ልጅን ሰፊውን የአጽናፈ ዓለሙን ስፋት ለመቃኘት የማቅረብ ተስፋ አላቸው። ከፍ ባለ የሃይል እፍጋታቸው እና ቅልጥፍናቸው፣ ወደ ጠፈር ጉዞ የምንቀርብበትን መንገድ ሊለውጡ ይችላሉ። ሆኖም ቴክኖሎጂውን ለማጣራት እና አዋጭነቱን ለማረጋገጥ ተጨማሪ ጥናትና ምርምር ያስፈልጋል።

የኤምኤፍፒዲዎች እድገት ከፀሀይ ስርአታችን በላይ ለመሰማራት በምናደርገው ጥረት ውስጥ ጉልህ የሆነ ወደፊትን ይወክላል። ምንም እንኳን አሁንም ለማሸነፍ ፈተናዎች ቢኖሩም ሳይንቲስቶች እና ተመራማሪዎች ኤምኤፍፒዲዎች በከዋክብት መካከል በሚደረጉ ጉዞዎች ላይ ሊገፋፉን ስለሚችሉት አቅም ተስፋ ያደርጋሉ።

ትርጓሜዎች
- መግነጢሳዊ ፊውዥን ፕላዝማ ድራይቮች (ኤምኤፍፒዲዎች)፡- ከተለመዱት ሮኬቶች ጋር ሲነፃፀሩ ከፍተኛ የሃይል እፍጋቶችን እና ቅልጥፍናን የሚያቀርቡ በኑክሌር ውህደት ላይ የተመሰረቱ የማስፈንጠሪያ ስርዓቶች።
– Fusion propulsion systems: ቴክኖሎጂዎች ወደፊት ለሚሆነው የጠፈር ምርምር እና ፕላኔታዊ ጉዞ ምርምር እየተደረገ ነው።

ምንጮች:
- አጽናፈ ሰማይ ዛሬ
- የላይደን የላቀ የኮምፒውተር ሳይንስ ተቋም (LIACS), የላይደን ዩኒቨርሲቲ
- Terra Quantum AG፣ የስዊስ ኳንተም ቴክኖሎጂ ገንቢ

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