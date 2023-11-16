ስለ ምድር አዙሪት አዲስ ግንዛቤዎች፡ ትክክለኝነትን ይፋ ማድረግ

የምድር ሽክርክር በቀን ርዝመት ላይ ተጽእኖ የሚያሳድር አስደናቂ ክስተት ነው። በምድር ላይ አንድ ቀን በግምት 24 ሰዓት ወይም 86,400 ሰከንድ እንደሚቆይ በሰፊው ቢታወቅም፣ እውነታው ግን በጣም የተወሳሰበ ነው። በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች በተለያዩ ክስተቶች እና ሂደቶች የተከሰቱ ስውር ረብሻዎች በቀን ርዝማኔ ውስጥ ለደቂቃዎች ለውጥ አስተዋጽኦ እንዳደረጉ አረጋግጠዋል።
በጀርመን የሙኒክ ቴክኒካል ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች እነዚህን ሚሊሰከንድ-ደረጃ መዛባት ወደር በሌለው ትክክለኛነት ለመለካት የሌዘር ቀለበት ጋይሮስኮፕ በተሳካ ሁኔታ ተጠቅመዋል። በጂኦዴቲክ ኦብዘርቫቶሪ ዌትዘልል ውስጥ የሚገኘው መሳሪያው 13.1 ጫማ ስፋት ባለው የእሽቅድምድም መስመር ላይ በተቃራኒ አቅጣጫዎች የሚጓዙ ሁለት የሌዘር ጨረሮችን ይጠቀማል።
የምርምር ቡድኑ በሌዘር ጨረሮች የሚጓዙትን ርቀቶች በማነፃፀር በመሬት የተፈጥሮ ውዝዋዜዎች የተከሰቱትን መጠነኛ አለመመጣጠን ለይቷል። እነዚህ አለመመጣጠኖች የፕላኔታችን ሽክርክር በጊዜ ሂደት ስውር ውጣ ውረዶችን እንደሚያስተናግድ፣ ይህም በጥቂት ሳምንታት ጊዜ ውስጥ እስከ 6 ሚሊሰከንድ የሚደርስ ለውጥ ያሳያል።
በTUM ፕሮፌሰር የሆኑት ኡልሪክ ሽሬበር የእነዚህን ምርመራዎች አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተዋል። በሥነ ፈለክ ጥናት ዘርፍ አስተዋፅዖ ከማድረግ ባለፈ ትክክለኛ የአየር ንብረት ሞዴሎችን በማዘጋጀት እና እንደ ኤልኒኖ ባሉ የአየር ሁኔታ ክስተቶች ላይ ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ አስተዋፅዖ አበርክተዋል። የተሰበሰበው መረጃ ትክክለኛነት በእነዚህ ጎራዎች ውስጥ ካሉ ትንበያዎች ትክክለኛነት ጋር በቀጥታ ይዛመዳል።
ወደ ፊት በመሄድ፣ የምርምር ቡድኑ ይበልጥ ትክክለኛ መለኪያዎችን ለማግኘት የሌዘር ጋይሮስኮፕን አቅም የበለጠ ለማሳደግ ያለመ ነው። የምድርን ተዘዋዋሪ ለውጦች ውስብስብ ዝርዝሮችን መግለፅ ስለ ፕላኔታችን ተለዋዋጭ ተፈጥሮ ያለንን ግንዛቤ ያሰፋዋል እና የበለጠ የተጣሩ ሞዴሎችን ለመፍጠር ያስችለናል።
በየጥ:
ጥ፡ የመሬት መንቀጥቀጦች እና የእሳተ ገሞራ ፍንዳታዎች የምድርን ሽክርክሪት እንዴት ይጎዳሉ?
መ: የመሬት መንቀጥቀጥ እና የእሳተ ገሞራ ፍንዳታዎች በፕላኔቷ ውስጥ ባለው የጅምላ ስርጭት ምክንያት በመሬት መዞር ላይ ለውጦችን ሊያስከትሉ ይችላሉ። እነዚህ ክስተቶች በቀን ርዝማኔ ውስጥ ለሚፈጠሩ ስውር መለዋወጥ አስተዋፅዖ የሚያደርጉ መጠነኛ አለመመጣጠን ያስተዋውቃሉ።
ጥ: - የሌዘር ጋይሮስኮፕ በምድር መዞር ላይ እንዴት ይለዋወጣል?
መ: የሌዘር ጋይሮስኮፕ በሁለት የሌዘር ጨረሮች ወደ ተቃራኒ አቅጣጫዎች የሚጓዙትን ርቀቶች በማነፃፀር የምድርን ሽክርክሪት ለውጦችን ይለካል። በእነዚህ ርቀቶች ውስጥ ያሉ ማናቸውም አለመመጣጠን የምድርን መዞር ልዩነቶችን ያመለክታሉ።
ጥ፡- በመሬት መዞር ላይ ለውጦችን የመለካት አስፈላጊነት ምንድን ነው?
መ: የምድር ሽክርክር ለውጦችን መለካት ለትክክለኛ የአየር ንብረት ሞዴልነት፣ የአየር ሁኔታ ክስተቶችን ለመረዳት እና ትክክለኛ ትንበያዎችን ለማድረግ ወሳኝ ነው። እነዚህ መለኪያዎች ለተለያዩ ሳይንሳዊ መስኮች አስተዋፅኦ ያደርጋሉ እና ስለ ምድር ተለዋዋጭ ሂደቶች ያለንን እውቀት ያሻሽላሉ።