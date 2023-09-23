የሕንድ ጨረቃ ላንደር በጨረቃ ላይ ያልተጠበቀ ከፍተኛ የሰልፈር ደረጃን አገኘ

የሕንድ ቻንድራያን-3 ላንደር ባልተጠበቀ ሁኔታ ከፍተኛ መጠን ያለው ሰልፈር መኖሩን ጨምሮ ስለ ጨረቃ ገጽ ስብጥር ጠቃሚ አዲስ መረጃ አሳይቷል። ላንደር ኦገስት 23፣ 2023 በጨረቃ ደቡብ ምሰሶ አጠገብ ነካ እና ሳይንቲስቶች ስለ ጨረቃ ጂኦሎጂ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል።
የቻንድራያን -3 ሮቨር ፕራግያን የጨረቃን አፈር ንጥረ ነገር በአልፋ ቅንጣቢው የኤክስሬይ ስፔክትሮሜትር እና በሌዘር የተፈጠረውን ብልሽት ስፔክትሮሜትር በመጠቀም ተንትኗል። እንደ ብረት፣ ቲታኒየም፣ አልሙኒየም እና ካልሲየም ያሉ ንጥረ ነገሮች መገኘታቸው የሚያስገርም ባይሆንም ከፍተኛ መጠን ያለው ሰልፈር ግን አስገራሚ ሆኖ ተገኘ።
ሰልፈር በጨረቃ ላይ እንዳለ ይታወቃል ነገር ግን በጣም ዝቅተኛ በሆነ መጠን. በጨረቃ ምሰሶዎች አቅራቢያ ከፍተኛ ደረጃዎችን መገኘቱ ጠቃሚ ነው ምክንያቱም ለወደፊቱ የጨረቃ ፍለጋ እና የሰው ልጅ አሰፋፈር ላይ ተጽእኖ ሊኖረው ይችላል. ሰልፈር ከመሬት ውጭ ለመኖር እንደ ምንጭ ሆኖ ጠፈርተኞች እንደ ሰልፈር ላይ የተመሰረተ ኮንክሪት፣ የፀሐይ ሴሎች፣ ባትሪዎች እና ማዳበሪያ ያሉ ቁሳቁሶችን እንዲያመርቱ ያስችላቸዋል።
በጨረቃ አፈር ውስጥ የሰልፈር መኖር ከእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ ጋር የተያያዘ ነው። በጨረቃ ውስጥ ጥልቀት ያላቸው አለቶች በእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ወቅት እንደ ጋዝ የሚለቀቀውን ሰልፈር ይይዛሉ። አንዳንድ ሰልፈር በሚቀዘቅዝበት ጊዜ በዓለቱ ውስጥ ይቀራሉ፣ ይህም ከጨረቃ ጨለማ እሳተ ገሞራ ድንጋዮች ጋር ይገናኛል።
በጨረቃ ላይ ያለው የሰልፈር መለኪያዎች በዓይነታቸው የመጀመሪያ ናቸው. የተሰበሰበው መረጃ ሳይንቲስቶች የጨረቃን የጂኦሎጂካል ታሪክ እና አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ በተሻለ ሁኔታ እንዲረዱ ይረዳቸዋል። የሰልፈር ክምችት ከፍ ያለ ሆኖ የተገኘባቸው የጨረቃ ዋልታ ክልሎች ከምድር ወገብ ጋር ሲነፃፀሩ የተለያዩ ውህዶች እና የአካባቢ ሁኔታዎች ሊኖራቸው ይችላል።
ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት በዋልታ አከባቢዎች ውስጥ ያለው ሰልፈር ከጨረቃ ቀጭን ከባቢ አየር ወይም ከጥንት የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ እና የሜትሮይት ተጽዕኖዎች ሊፈጠር ይችል ነበር። ትክክለኛውን የሰልፈር መጠን ለመወሰን ከ Chandrayaan-3 የተገኘው መረጃ ተጨማሪ ትንተና እና ማስተካከያ አስፈላጊ ይሆናል.
ላንደር በአሁኑ ጊዜ በጨረቃ ምሽት በእንቅልፍ ላይ እያለ፣ ሳይንቲስቶች ከእንቅልፉ ሲነቃ የበለጠ ጠቃሚ ልኬቶችን ለመሰብሰብ ተስፋ ያደርጋሉ። በቻንድራያን -3 የተሰበሰበው መረጃ ስለ ጨረቃ ጂኦሎጂ እንድንረዳ እና ለወደፊት የጨረቃ ፍለጋ እና የሀብት አጠቃቀም መንገድ ይከፍታል።
ምንጭ፡ ውይይቱ