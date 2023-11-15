የሚገርም ግኝት፡ ክላሚዶሞናስ ራይንሃርድቲ ያልተለመደ የሕዋስ ክፍል

በዶናልድ ዳንፎርዝ የዕፅዋት ሳይንስ ማዕከል በዶ/ር ጄምስ ኡመን የሚመራው ዓለም አቀፍ የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን በቅርቡ አንድ ሴል ያለው አረንጓዴ አልጋ ክላሚዶሞናስ ሬይንሃርድቲ አስደናቂ ገጽታ አግኝቷል። ይህ አልጌ ወደ ትልቅ መጠን በማደግ እና በተከታታይ በርካታ ክፍሎችን በማሳለፍ የሚታወቀው አሁን የህዋስ ክፍፍልን ለመቆጣጠር ጥቅም ላይ በሚውልበት ጊዜ ባልታወቀ የቆጠራ ዘዴ ላይ ብርሃን እየፈነጠቀ ነው።
አንዲት እናት ሴል ሴት ልጆቹን ወደ ትክክለኛው የመነሻ መጠን ለመመለስ ከፍተኛው ቁጥር ያለው ክፍልፋይ በሂሳብ ይወሰናል ከሚለው በተቃራኒ የምርምር ቡድኑ ያልተጠበቀ ነገር አግኝቷል። ክላሚዶሞናስ በአንድ ክፍል ውስጥ ላለመግባት ተፈጥሯዊ የተዛባ ዝንባሌ ያለው ይመስላል። የእናት ህዋሶች አንድ ጊዜ ብቻ ከመከፋፈል ይልቅ አንድም ሳይከፋፈሉ ወይም ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ጊዜ ሲካፈሉ ይስተዋላል።
ይህ ግኝት በነጠላ ሕዋስ ፍጥረታት ውስጥ ስላለው የሕዋስ ክፍፍል ያለን ግንዛቤ ላይ ትልቅ ለውጥ ያሳያል፣ እና በመልቲሴሉላር ሕይወት ጥናት ላይ ሰፊ አንድምታ አለው። በነጠላ ክፍል ላይ ያለው አድሎአዊነት ለትክክለኛው የሕዋስ እድገት በጣም ጥሩው የክፍሎች ብዛት እና ተጨማሪ ክፍሎችን የመጀመር ችሎታን በተመለከተ የተለመዱ እምነቶችን ይፈታል።
ይህ አዲስ የተገኘ እውቀት በዝግመተ ለውጥ ባዮሎጂ መስክ ውስጥ ለመፈተሽ አዲስ መንገድ ይከፍታል። ሳይንቲስቶች ሒሳባዊ ምቹነት ባዮሎጂያዊ ሂደቶችን እንደሚወስን የረዥም ጊዜ ግምትን እንደገና እንዲገመግሙ ያነሳሳል። ይልቁንም ክላሚዶሞናስ ከዝግመተ ለውጥ ጋር የተቆራኙ በርካታ ክፍሎችን የሚደግፉ መሰረታዊ ዘዴዎች በጨዋታ ላይ ሊኖሩ እንደሚችሉ ይጠቁማል።
ወደፊት፣ ሳይንቲስቶች ይህንን ያልተለመደ የሕዋስ ክፍል በክላሚዶሞናስ ውስጥ የሚያራምዱትን ልዩ ስልቶችን እና የጄኔቲክ ሁኔታዎችን ለመመርመር ይጓጓሉ። እነዚህን ስልቶች መረዳቱ በነጠላ ሕዋስ ፍጥረታት የሚወሰዱትን ሰፊ የዝግመተ ለውጥ ጎዳናዎች እና የመልቲ ሴሉላር ህይወት ቅርጾችን መፈጠር ሊያስከትል የሚችለውን አንድምታ ሊፈጥር ይችላል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
ጥ፡ ክላሚዶሞናስ reinhardtii ምንድን ነው?
መ፡ ክላሚዶሞናስ ሬይንሃርድቲ ባለ አንድ ሴል አረንጓዴ አልጋ ሲሆን በሳይንሳዊ ምርምር ውስጥ በልዩ ባህሪያቱ እና በተለያዩ ባዮሎጂካል ሂደቶች ውስጥ የማሳለፍ ችሎታው በተለምዶ እንደ ሞዴል አካልነት የሚያገለግል ነው።
ጥ፡ የምርምር ቡድኑ ምን አገኘ?
መ፡ የጥናት ቡድኑ ክላሚዶሞናስ ሬይንሃርድቲ በአንድ ሴል ክፍል ውስጥ ላለመግባት የተዛባ ዝንባሌ እንዳለው አረጋግጧል። ይልቁንም የእናት ህዋሶች ጨርሶ አይከፋፈሉም ወይም ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ጊዜ አይከፋፈሉም, ይህም በጣም ጥሩው የክፍሎች ብዛት በሂሳብ ይወሰናል የሚለውን ግምት ይሞግታሉ.
ጥ፡ የዚህ ግኝት አንድምታ ምንድን ነው?
መ፡ ይህ ግኝት በነጠላ ሕዋስ ፍጥረታት ውስጥ ስላለው የሕዋስ ክፍፍል እና የባለብዙ ሴሉላር ሕይወት ለውጥ ለመረዳታችን ጠቃሚ አንድምታ አለው። በሥነ-ህይወታዊ ሂደቶች ውስጥ ስላለው የሂሳብ ምቹነት የተለመዱ እምነቶችን የሚፈታተኑ በርካታ ክፍሎችን የሚደግፉ መሰረታዊ ዘዴዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ ይጠቁማል።
ጥ፡ ይህ ግኝት ለተጨማሪ ምርምር ምን መንገዶች ይከፈታል?
መ፡ ይህ ግኝት በClamydomonas reinhardtii ውስጥ ያልተለመደ የሕዋስ ክፍፍልን የሚያራምዱ የጄኔቲክ እና ሜካኒካል ምክንያቶችን ለመፈተሽ አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል። እነዚህን ሁኔታዎች መረዳቱ ነጠላ ሕዋስ ባላቸው ፍጥረታት የሚወሰዱትን የዝግመተ ለውጥ ጎዳናዎች እና የብዙ ሴሉላር ህይወት ቅርጾችን መፈጠር ግንዛቤን ሊሰጥ ይችላል።