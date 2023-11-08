በሴይስሞሎጂ እና በውቅያኖስ ሞገዶች መካከል ያለው አስገራሚ ግንኙነት

አለም በአየር ንብረት ለውጥ እና እየጨመረ በሚመጣው የአየር ንብረት ለውጥ ተጽእኖዎች እየተታገለች ባለችበት ወቅት ሳይንቲስቶች በሴይስሞሎጂ እና በውቅያኖስ ሞገዶች መካከል አስገራሚ ግንኙነት አግኝተዋል። በውቅያኖስ ውስጥ ያለው የማያቋርጥ የማዕበል መነሳት እና መውደቅ ኃይለኛ የመሬት መንቀጥቀጥ ማዕበልን ሊያመነጭ ይችላል ፣ ይህም በሴይስሞግራፍ ላይ እንደ መረጋጋት ይታያል። የአየር ንብረት ለውጥ ያስከተለውን ማዕበል እና ከፍተኛ ውቅያኖስ እብጠት የሚያንፀባርቅ ይህ ክስተት ባለፉት አራት አስርት ዓመታት ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መምጣቱ ተስተውሏል.
የመሬት መንቀጥቀጥን በመከታተል እና የምድርን የውስጥ ክፍል በማጥናት የሚታወቁት የሴይስሞግራፊ ኔትወርኮች ከተፈጥሯዊ እና ሰው-ምክንያት እንቅስቃሴዎች የሚመጡ በርካታ የሴይስሚክ ምልክቶችንም ይይዛሉ። ከእነዚህ ምልክቶች መካከል ግሎባል ማይክሮሴይዝም በመባል የሚታወቀው በማዕበል በሚመራው የውቅያኖስ ሞገዶች የሚፈጠረው የጀርባ ጫጫታ ነው። ከባህር ወለል ጋር በሞገድ መስተጋብር የሚፈጠሩት እነዚህ የማይክሮሴይስሚክ ምልክቶች በሁለት ዓይነት ይከፈላሉ፡ ሁለተኛ ደረጃ ማይክሮሴይዝም እና የመጀመሪያ ደረጃ ማይክሮሴይዝም።
ሁለተኛ ደረጃ ማይክሮሴይምስ የሚከሰቱት ጣልቃ የሚገቡ ማዕበሎች በባህር ወለል ላይ የግፊት ልዩነቶች ሲፈጠሩ ሲሆን ይህም ከስምንት እስከ 14 ሰከንድ ባለው ጊዜ ውስጥ የሚርገበገብ ምልክት ያስከትላል። በሌላ በኩል ቀዳሚ ማይክሮሴይምስ የሚከሰቱት የውቅያኖስ ሞገዶች በቀጥታ በመግፋትና በመጎተት የባህር ወለል ላይ ነው። እነዚህ ምልክቶች በ14 እና 20 ሰከንድ መካከል ያለው ቋሚ ግርግር አላቸው እና በሴይስሚክ መረጃ ላይ ይታያሉ።
በቅርቡ በተደረገ ጥናት ተመራማሪዎች በዓለም ዙሪያ በሚገኙ 52 የሴይስሞግራፍ ቦታዎች ላይ የአንደኛ ደረጃ ማይክሮሴይዝምን መጠን ተንትነዋል። ከእነዚህ ጣቢያዎች ውስጥ 79 በመቶ የሚሆኑት ባለፉት አሥርተ ዓመታት ውስጥ ጉልህ የሆነ እና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የሚሄደው የኃይል መጨመር እንዳሳዩ ደርሰውበታል. መረጃው እንዳመለከተው ከ0.27ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መገባደጃ ጀምሮ በአለም አቀፍ ደረጃ አማካይ የውቅያኖስ ሞገድ ሃይል በአማካይ በ20% እየጨመረ ሲሆን ከ0.35 ጀምሮ በዓመት 2000% ፈጣን እድገት አሳይቷል።
ጥናቱ እጅግ የከፋው የማይክሮሴይዝም መስፋፋት በአንታርክቲካ ባሕረ ገብ መሬት አቅራቢያ ባለው አውሎ ንፋስ በደቡብ ውቅያኖስ ውስጥ መከሰቱን አመልክቷል። ይሁን እንጂ የሰሜን አትላንቲክ ሞገዶች በቅርብ አሥርተ ዓመታት ውስጥ በጣም ፈጣን እድገት አሳይተዋል, ይህም በአካባቢው የአውሎ ንፋስ ጥንካሬ እና የባህር ዳርቻ አደጋዎች መጨመር ከሚያሳዩ ጥናቶች ጋር በማጣጣም ነው.
እነዚህ ግኝቶች በባህር ዳርቻ ማህበረሰቦች ላይ ጠቃሚ ተጽእኖ አላቸው. የውቅያኖስ ሞገድ ከፍታ እየጨመረ በሄደ ቁጥር የባህር ዳርቻዎች ከፍተኛ ጉዳት እና የአፈር መሸርሸር ያጋጥማቸዋል, ይህም በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የባህር ከፍታ መጨመር እና መቀዝቀዝ. ጥናቱ የአየር ንብረት ለውጥን የመቀነስ አስፈላጊነት እና ተጋላጭ አካባቢዎችን ለመጠበቅ ጠንካራ የባህር ዳርቻ መሠረተ ልማቶችን ማሳደግ አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥቷል።
በየጥ:
ጥ: የማይክሮሴይስሚክ ምልክቶች ምንድን ናቸው?
መ፡ የማይክሮሴይስሚክ ምልክቶች እንደ ውቅያኖስ ሞገዶች፣ ንፋስ እና የሰው እንቅስቃሴ ባሉ የተፈጥሮ ክስተቶች የሚፈጠሩ የመሬት መንቀጥቀጥ ምልክቶች ናቸው።
ጥ: - የውቅያኖስ ሞገዶች የማይክሮሴይስሚክ ምልክቶችን እንዴት ያመነጫሉ?
መ፡ የውቅያኖስ ሞገዶች ማይክሮሴይስሚክ ምልክቶችን በሁለት ሂደቶች ያመነጫሉ፡ ማዕበል ጣልቃ ገብነት በባህር ወለል ላይ የግፊት ልዩነቶችን ይፈጥራል (ሁለተኛ ደረጃ ማይክሮሴይዝም) እና የውቅያኖስ ሞገዶችን በባህር ወለል ላይ በቀጥታ መግፋት እና መሳብ (ዋና ማይክሮሴይምስ)።
ጥ፡ የውቅያኖስ ሞገድ ኃይል መጨመር ምን አንድምታ አለው?
መ፡ የውቅያኖስ ሞገድ ሃይል መጨመር የበለጠ ጎጂ የሆኑ ማዕበሎችን እና አውሎ ነፋሶችን ያስከትላል፣ ይህም በባህር ዳርቻ ማህበረሰቦች፣ መሰረተ ልማቶች እና የባህር ዳርቻ ስነ-ምህዳሮች ላይ ስጋት ይፈጥራል። የአየር ንብረት ለውጥን መቀነስ እና በባህር ዳርቻ አካባቢዎች የመቋቋም አቅምን መገንባት አስፈላጊነትን ያጎላል።