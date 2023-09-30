ስታርሊንክ እና ፕሮጄክት ኩይፐር፡ ዲጂታል ክፍፍሉን በማገናኘት ላይ

ማጠቃለያ:
የኤሎን ማስክ ስታርሊንክ እና የጄፍ ቤዞስ ፕሮጄክት ኩይፐር በሺዎች የሚቆጠሩ ትንንሽ ሳተላይቶችን በዝቅተኛ-ምድር ምህዋር (LEO) በመጠቀም ርቀው የሚገኙትን የአለም አካባቢዎች ከበይነመረቡ ጋር በማገናኘት የዲጂታል ክፍፍሉን ለማጥበብ በማቀድ እየተወዳደሩ ነው። ስታርሊንክ በአሁኑ ጊዜ በተለያዩ አገሮች በኒውዮርክ ከተማ በወር 120 ዶላር፣ በአላስካ 90 ዶላር እና በዩናይትድ ኪንግደም $75 (የሃርድዌር ወጪዎችን እና የመላኪያ ክፍያዎችን ሳይጨምር) ጨምሮ በተለያዩ አገሮች ይገኛል። አገልግሎቶቹ ባህላዊ መሠረተ ልማቶች ተግባራዊ ሊሆኑ የማይችሉ ወይም ከሌሉባቸው ክልሎች ጋር የበይነመረብ ግንኙነትን እያመጣ ነው።
መግቢያ:
በዓለም ዙሪያ ወደ 3 ቢሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ኢንተርኔት ተጠቅመው አያውቁም፣ ይህም ጉልህ የሆነ የዲጂታል ክፍፍልን አጉልቶ ያሳያል። ይሁን እንጂ ሥራ ፈጣሪዎች ኤሎን ማስክ እና ጄፍ ቤዞስ ይህንን ክፍተት በየራሳቸው ፕሮጄክቶች በስታርሊንክ እና በፕሮጀክት ኩይፐር ለማስተካከል እየሰሩ ነው። የሳተላይት ህብረ ከዋክብትን በዝቅተኛ-ምድር ምህዋር ላይ በማሰማራት እነዚህ ውጥኖች ዓላማው ዓለም አቀፍ የኢንተርኔት ሽፋንን በተለይም ርቀው በሚገኙ አካባቢዎች ነው።
ስታርሊንክ: ዓለምን ከሳተላይቶች ጋር ማገናኘት
በሙስክ ስፔስ ኤክስ የተቋቋመው ስታርሊንክ የሳተላይት ኔትወርክን ለአለም አቀፍ የኢንተርኔት አገልግሎት ለማግኘት በሚደረገው ሩጫ ግንባር ቀደም ነው። በሴፕቴምበር 2023፣ የስታርሊንክ አገልግሎት የተለያዩ የዋጋ ደረጃዎችን በማቅረብ በተለያዩ አገሮች ይገኛል። በኒውዮርክ ከተማ ነዋሪዎች በወር 120 ዶላር ለስታርሊንክ መመዝገብ ይችላሉ፣ በአላስካ ያሉ ደንበኞች ግን 90 ዶላር ብቻ መክፈል ነበረባቸው። በዩኬ ውስጥ የአገልግሎቱ ዋጋ 75 ዶላር (£92) ነበር።
የፕሮጀክት ኩይፐር፡ የቤዞስ የአለም አቀፍ ግንኙነት ራዕይ
በቤዞስ ብሉ አመጣጥ የሚመራ ፕሮጀክት ኩይፐር ሌላው ለአገልግሎት ለሌላቸው አካባቢዎች የኢንተርኔት አገልግሎት ለመስጠት የሚፈልግ ታላቅ ፕሮጀክት ነው። ምንም እንኳን በአሁኑ ጊዜ በእድገት የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ቢሆንም፣ ፕሮጀክት ኩይፐር ዝቅተኛ-ምድር ምህዋር ሳተላይቶችን ህብረ ከዋክብትን ለማምጠቅ አቅዷል። ይህ ፈጠራ የላቀ የሳተላይት ቴክኖሎጂን በመጠቀም የዲጂታል ክፍተቱን በማጥበብ ባህላዊ መሠረተ ልማት ለሌላቸው ክልሎች ትስስር ለመፍጠር ያለመ ነው።
ተፅዕኖ፡ የዲጂታል ክፍፍሉን ማጥበብ
በስታርሊንክ እና በፕሮጀክት ኩይፐር የሳተላይት ህብረ ከዋክብትን መዘርጋቱ ዓለም አቀፍ ግንኙነትን የመቀየር አቅም አለው። በጂኦግራፊያዊ መሰናክሎች ወይም በመሠረተ ልማት ዝርጋታ ከፍተኛ ወጪ ምክንያት ከዚህ ቀደም ሊደረስባቸው የማይችሉ የርቀት ቦታዎች አሁን ኢንተርኔት ማግኘት ይችላሉ። ይህ የጨመረ ግንኙነት ለትምህርት ግብዓቶች፣ የኢ-ኮሜርስ ዕድሎች፣ የቴሌሜዲኬሽን አገልግሎቶች እና ለእነዚህ አገልግሎት ለሌላቸው ክልሎች የተሻሻሉ የመገናኛ መስመሮችን ይከፍታል።
በተወዳዳሪ ተነሳሽነታቸው፣ ማስክ እና ቤዞስ የዲጂታል ክፍፍልን ለመዝጋት እና በቢሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን የበይነመረብ ተጠቃሚ ለማድረግ ጥረቶችን በመምራት ላይ ናቸው። ስታርሊንክ እና ፕሮጄክት ኩይፐር በአለም አቀፍ የግንኙነት ታሪክ ውስጥ አዲስ ምዕራፍ እየፃፉ ነው ፣ ይህም የዲጂታል ዘመን ጥቅሞችን ወደ ሩቅ የአለም ማዕዘኖች እንኳን ያመጣሉ ።
ምንጮች:
- "የStarlink ጥቅል ወጪዎች በተለያዩ አገሮች ይለያያሉ" (ምንም URL የለም)
– “የኤሎን ማስክ ስታርሊንክ” (ምንም URL የለም)
- "የጄፍ ቤዞስ ፕሮጀክት ኩይፐር" (ምንም URL የለም)