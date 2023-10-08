የአውስትራሊያ ምርምር ሳተላይት ስፒሪት በህዳር ወር ይጀምራል

በሜልበርን ዩኒቨርሲቲ የተሰራው ስፒሪት (የስፔስ ኢንዱስትሪ ምላሽ ኢንተለጀንት ቴርማል) ሳተላይት ከሁለት አስርት አመታት በኋላ በአውስትራሊያ የመጀመሪያዋ የምርምር ሳተላይት ልትሆን ነው። 11.5 ኪሎ ግራም የሚመዝነው ሳተላይቱ በህዳር ወር በኤሎን ማስክ ስፔስኤክስ ሮኬቶች ላይ በአንዱ ላይ ትመጠቃለች። ከውጭ የስፔስ ኤጀንሲ በተለይም ከጣሊያን የጠፈር ኤጀንሲ HERMES የተሰኘውን ጋማ ሬይ ማወቂያ መሳሪያ የያዘ የመጀመሪያው የአውስትራሊያ ሳተላይት ይሆናል።
HERMES ማወቂያው ወደ ጥቁር ጉድጓዶች መበላሸታቸው ማስረጃ ሆኖ ከፍተኛ ኃይል ያላቸውን ጨረሮች የሚያመነጩትን የሞቱ ወይም የሚጋጩ ኮከቦችን ቅሪቶች ለመፈለግ ይጠቅማል። ይህንን ማወቂያ ማስተናገድ ለአውስትራሊያ የጠፈር ሴክተር አወንታዊ እርምጃ ነው፣ እሱም ለረጅም ጊዜ በአለም አቀፍ ባለቤትነት በተያዙ ሳተላይቶች ላይ ጥገኛ ነው።
የSPIRIT ሳተላይት ወደ ህዋ ማምጠቅ የሚመጣው አውስትራሊያ የሳተላይት መረጃን ለማግኘት በሌሎች ሀገራት ላይ የመተማመንን አደጋ እየተረዳች ባለችበት ወቅት ነው። በቅርቡ በአሜሪካ የበጀት መዘጋት ስጋት አውስትራሊያ በአስቸጋሪ ጊዜያት ለምሳሌ በሰደድ እሳት ወቅት ከአሜሪካ የሳተላይት መረጃ የመቁረጥ አቅም እንዳለው አጉልቶ አሳይቷል። ይህም ጠንካራ የሀገር ውስጥ የጠፈር መርሃ ግብር እና ሉዓላዊ ችሎታዎችን ማዳበር አስፈላጊ መሆኑን ያጎላል.
ስፒሪት ሳተላይት በአድላይድ ኩባንያ ኑማን ስፔስ በተሰራው የፕላዝማ መትከያ የተገጠመለት ሲሆን ጠንካራ ብረትን እንደ ነዳጅ የሚጠቀም እና ፈንጂ እና መርዛማ ደጋፊ ጋዝን ያስወግዳል። በተጨማሪም ሳተላይቱ በሜልበርን ዩኒቨርሲቲ የተገነባ የሙቀት መቆጣጠሪያ ስርዓት እና በአድላይድ ኩባንያ ኢኖቮር የተሰራውን ዋና መዋቅር ይዟል.
ምንም እንኳን በቅርብ ጊዜ ለስፔስ ኢንደስትሪ የተደረገው የገንዘብ መጠን ቢቀንስም፣ የአውስትራሊያ ስፔስ ኤጀንሲ በሀገሪቱ የሳተላይት አቅም ላይ ተስፈኛ ነው። የSPIRIT ሳተላይት መውጣቱ ከሌሎች በቅርብ የሳተላይት ፕሮጄክቶች ጋር በመሆን አውስትራሊያ የተራቀቁ ሳተላይቶችን ለመገንባት እና በህዋ ቴክኖሎጂ ሉዓላዊ አቅምን ለማዳበር ያለውን አቅም ያሳያል።
ምንጮች:
- ዋናው መጣጥፍ: [ምንጭ]
– [ምንጭ 2]
ትርጓሜዎች
- ስፒሪት (የስፔስ ኢንዱስትሪ ምላሽ ሰጪ ኢንተለጀንት ቴርማል) - በሜልበርን ዩኒቨርሲቲ የተሰራ የአውስትራሊያ የምርምር ሳተላይት።
- HERMES - በSPIRIT ሳተላይት የተሸከመው የጣሊያን የጠፈር ኤጀንሲ የጋማ ሬይ ጠቋሚ።
- ፕላዝማ Thruster - በፕላዝማ, በተሞላ ጋዝ በመጠቀም ግፊትን የሚያመነጭ የፕሮፐልሽን ሲስተም አይነት.
- ሉዓላዊ አቅም - አንድ ሀገር በህዋ ቴክኖሎጂ ላይ ራሱን የቻለ ቁጥጥር እና ባለቤትነት እና የሳተላይት መረጃ የማግኘት ችሎታ በሌሎች ሀገራት ላይ ሳይደገፍ።