ሳይንቲስቶች የፕላኔቶችን እና የከዋክብትን ዕድሜ እንዴት ይወስናሉ?

የሳይንስ ሊቃውንት አፈጣጠራቸውን፣ ዝግመተ ለውጥን እና የህይወት የመኖር አቅምን እንዲገነዘቡ የፕላኔቶችን እና የከዋክብትን ዕድሜ መለካት ወሳኝ ነው። ይሁን እንጂ በጠፈር ውስጥ ያሉትን ነገሮች ዕድሜ ለመወሰን ፈታኝ ነው.
ከዋክብት ልክ እንደ ጸሀያችን ለቢሊዮኖች አመታት ተከታታይ የሆነ ብሩህነት፣ ሙቀት እና መጠን ይጠብቃሉ። እንደ ሙቀት ያሉ የፕላኔቶች ባህሪያት ብዙውን ጊዜ የሚዞሩት ከራሳቸው እድሜ እና ዝግመተ ለውጥ ይልቅ በሚዞሩበት ኮከብ ነው። ይህም እድሜያቸውን በቀጥታ ለመለካት አስቸጋሪ ያደርገዋል.
እንደ እድል ሆኖ፣ ከዋክብት በጊዜ ሂደት በብሩህነት እና በቀለም ላይ ስውር ለውጦች ይደርሳሉ። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ትክክለኛ መለኪያዎችን ያደርጉና የኮከብ ዝግመተ ለውጥን ከሚተነብዩ የሒሳብ ሞዴሎች ጋር ያወዳድራሉ፣ ይህም የኮከብ ዕድሜ ለመገመት ያስችላል። ኮከቦችም ይሽከረከራሉ, እና በእርጅና ምክንያት የመዞር ፍጥነታቸው ይቀንሳል. የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በተለያየ ዕድሜ ላይ የሚገኙትን የከዋክብትን የፍጥነት ፍጥነት በማነፃፀር ጋይሮክሮኖሎጂ በመባል የሚታወቁትን የከዋክብት ዕድሜን ለመወሰን የሂሳብ ግንኙነቶችን ፈጥረዋል።
የከዋክብት መግነጢሳዊ እንቅስቃሴ፣ ለምሳሌ ፍላሬስ፣ ሌላው የዕድሜ አመልካች ነው። የከዋክብት እድሜ ሲጨምር መግነጢሳዊ እንቅስቃሴያቸው እየቀነሰ ይሄዳል። ሳይንቲስቶች የኮከብ ዕድሜን ለመገመት ይህንን ውድቅ ሊጠቀሙበት ይችላሉ።
አስትሮሲዝም ወይም ኮከብ መንቀጥቀጥ፣ የከዋክብትን ዕድሜ ለመወሰን የላቀ ዘዴ ነው። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በከዋክብት ወለል ላይ የሚፈጠረውን ንዝረት ያጠናሉ፣ ይህም ማዕበሎች በውስጣቸው በሚጓዙበት ጊዜ ነው። ወጣት ኮከቦች ከአሮጌ ኮከቦች የተለየ የንዝረት ዘይቤ አላቸው፣ ይህም ሳይንቲስቶች ዕድሜን እንዲገመቱ ያስችላቸዋል። ለምሳሌ አስትሮሴዝም ጥናት የኛን ፀሀይ እድሜ 4.58 ቢሊዮን አመት አድርጎታል።
በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ፣ ሳይንቲስቶች ራዲዮኑክሊድ (Radionuclides) የሚጠቀሙ ሲሆን እነዚህም በጊዜ ሂደት ኃይልን የሚለቁ አተሞች እስከ ፕላኔቶች ድረስ። የድንጋዮች፣ የሜትሮይትስ እና የአፈር ናሙናዎችን በማጥናት ተመራማሪዎች ለተለያዩ ነገሮች ዕድሜ ወስነዋል። አሮጌው ወለል ብዙ ጉድጓዶች ስላሏቸው የክራተር ቆጠራ ሌላ ዘዴ ነው። ይሁን እንጂ የአፈር መሸርሸር እንደ ምድር ወይም ማርስ ባሉ ፕላኔቶች ላይ የሚታዩትን የእሳተ ገሞራዎች ማስረጃዎች ሊለውጥ ይችላል።
እንደ ጁፒተር ላሉት የጋዝ ግዙፍ ሰዎች የእርጅና ዘዴዎች ለገጾቻቸው ጥሩ አይሰሩም። በምትኩ፣ የዕድሜ ግምት የሚከናወነው በጨረቃቸው ላይ ጉድጓዶችን በመቁጠር ወይም ከእነሱ ጋር የተያያዙ የሜትሮይትስ ስርጭትን በማጥናት ነው።
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የፕላኔቶችን ዕድሜ ከኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውጭ በቀጥታ መለካት ባይችሉም፣ የኮከብ ዕድሜን ለመወሰን የማጣራት ዘዴዎች የፕላኔቶቻቸውን ዕድሜ ለማወቅ ያስችላል። የእነዚህ ግምቶች ትክክለኛነት የሚረጋገጠው በፀሐይ ስርዓታችን ውስጥ የሚገኙትን የሬዲዮኑክሊድ ድንጋዮችን ዕድሜ ከፀሐይ ኮከብ ቆጠራ ዘመን ጋር በማነፃፀር ነው።
ለማጠቃለል ያህል፣ ሳይንቲስቶች የፕላኔቶችን እና የከዋክብትን ዕድሜ ለመገመት እንደ ጋይሮክሮኖሎጂ፣ አስትሮሴይዝም፣ ራዲዮኑክሊድ መጠናናት እና የክራተር ቆጠራን የመሳሰሉ የተለያዩ ዘዴዎችን ይጠቀማሉ። እነዚህ ዘዴዎች ስለ የሰማይ አካላት አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ እውቀት እንድናገኝ ያስችሉናል።
ትርጓሜዎች
- ጋይሮክሮኖሎጂ፡- የከዋክብትን የማሽከርከር ፍጥነት በማነፃፀር የከዋክብትን ዕድሜ የሚወስኑበት ዘዴ።
– አስትሮሴይዝም፡- በከዋክብት ወለል ላይ የሚፈጠር ንዝረት ጥናት በውስጣቸው በሚጓዝ ማዕበል።
– Radionuclides: በጊዜ ሂደት ሃይልን የሚለቁ አተሞች።
– Crater ቆጠራ፡- የሰለስቲያል ነገርን ዕድሜ የሚወስንበት መንገድ በላዩ ላይ ያለውን የተፅዕኖ ጉድጓድ በመቁጠር ነው።
ምንጮች:
Curious Kids በሁሉም ዕድሜ ላሉ ልጆች ተከታታይ ነው። አንድ ባለሙያ እንዲመልስልህ የምትፈልገው ጥያቄ ካለህ ላከው [ኢሜል የተጠበቀ].