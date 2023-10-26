የአጽናፈ ሰማይን ስፋት ማሰስ፡ ከጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ጋር የተደረገ ጉዞ

በቲያትር ቤቱ ውስጥ መብራቶቹ እየደበዘዙ እና "ጥልቅ ሰማይ" የተሰኘው ፊልም ሲጀመር፣ የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ (JWST) በህዋ ላይ በሚያምር ሁኔታ ሲንሳፈፍ በሚያሳዩት አስደናቂ እይታዎች ተማርኬ ነበር። ፊልሙ የቴሌስኮፕን ቴክኒካል ድንቅ ስራዎች ከማሳየት ባለፈ የአጽናፈ ዓለሙን ሰፊነት የመደነቅ እና የመደነቅ ስሜትን ያሳረፈ ጉዞ ወሰደኝ።
ዳይሬክተር ናትናኤል ካህን ቴሌስኮፕን ከመገንባቱ ሜካኒክስ የዘለለ ታሪክ ሰራ። የJWST ቡድን ለታሪካዊው ጅምር ሲዘጋጅ ወደ ምኞቱ እና ትግላቸው ዘልቋል። ከቀድሞው ሃብል ቴሌስኮፕ በተለየ JWST ወደ መድረሻው ለመድረስ አንድ እድል ብቻ ነበረው - Lagrange Point 2 ከመሬት አንድ ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ።
ፊልሙ የቴሌስኮፕን ከፀሀይ ሙቀት እና ጣልቃገብነት ለመከላከል የተነደፈውን ወሳኝ አካል የሆነውን የብር ጸሀይ ሽፋኑን ጨምሮ JWST የመጨረሻው ቦታ ላይ ለመድረስ የወሰዳቸውን ጥንቃቄ የተሞላበት እርምጃ ያሳያል። በአስደናቂ የCGI ቅደም ተከተሎች፣ በYouTube ፈጣሪ በጆን ቦስዌል፣ በሜሎዲሼፕ በመባልም የሚታወቁት እነዚህ ውስብስብ እንቅስቃሴዎች መከሰታቸውን እናረጋግጣለን።
ፊልሙ በJWST የተቀረጹ ትክክለኛ ምስሎችን ሲያካትት፣ የሰው ልጅ እይታ ውስንነትንም ያጎላል። የቴሌስኮፑ ኃይለኛ የኢንፍራሬድ ዕቃዎች የማይታዩ፣ ገላጭ የሆኑ የኮከብ መወለድ፣ የስበት ዋርፕ እና የሩቅ ጋላክሲዎች አስደናቂ የሆኑትን ለማየት ያስችሉናል። ለዓይን ከሚመለከተው በላይ በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ብዙ ነገር እንዳለ ያስታውሰናል.
በመጨረሻም፣ “Deep Sky” የሚጠናቀቀው JWST የመጀመሪያዎቹን ምስሎች ወደ ምድር በመለሰ ጊዜ በጉጉት በሚጠበቀው ቅጽበት ነው። ስለ ጠማማ ጥልቅ መስክ፣ ኔቡላ እና ሌላው ቀርቶ የባዕድ ፕላኔት የከባቢ አየር ገጽታን በሚመለከቱ አስደናቂ እይታዎች እንስተናገዳለን። እነዚህ ምስሎች ከፕላኔታችን በላይ ያለውን ገደብ የለሽ ውበት እና ስፋት ለማስታወስ ያገለግላሉ።
ከቲያትር ቤቱ ስወጣ፣ የዚህን ተልእኮ አስፈላጊነት ከማሰላሰል አልቻልኩም። የJWST ግኝቶች ሳይንሳዊ እውቀታችንን ከማስፋት ባለፈ ስለማናውቀው ነገር ያለንን ምናብ እና ጉጉትን ያቀጣጥላሉ። የሰው ልጅ የአሰሳን ድንበሮች በመግፋት ያስገኛቸውን አስደናቂ ስኬቶች ያሳያል እና ለኮስሞስ ያለንን አክብሮት ያሳየናል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ጥ፡ የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ምንድን ነው?
መልስ፡ የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ሃብል ቴሌስኮፕን ለመሳካት ሃይለኛ የጠፈር ላይ የተመሰረተ ታዛቢ ነው። በኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም ኢንፍራሬድ ክፍል ውስጥ ምስሎችን እና መረጃዎችን ለማንሳት የተነደፈ ሲሆን ይህም ሳይንቲስቶች አጽናፈ ሰማይን ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል።
ጥ: "ጥልቅ ሰማይ" ምንድን ነው?
መልስ፡ “Deep Sky” በናትናኤል ካህን የተዘጋጀ ፊልም የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ ከተፈጠረበት ጊዜ አንስቶ እስከ አስደናቂ ግኝቶቹ ድረስ ያለውን ጉዞ የሚተርክ ፊልም ነው። እይታን የሚያስደንቅ እና የሚስብ ተሞክሮ ለመፍጠር ትክክለኛ ምስሎችን ከቴሌስኮፕ እና ከሲጂአይ ቅደም ተከተሎች ያጣምራል።
ጥ፡ Lagrange Point 2 ምንድን ነው?
መ፡ ላግራንጅ ነጥብ 2 ወይም L2 ከመሬት አንድ ሚሊዮን ማይል ርቆ ከፀሀይ በተቃራኒ አቅጣጫ የሚገኝ በስበት ሚዛኑን የጠበቀ ነጥብ ነው። ለጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የተመረጠው መድረሻ ነው, ይህም ለእይታዎች የተረጋጋ አካባቢን ይሰጣል.
ጥ፡ ለምንድነው የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ጠቃሚ የሆነው?
መ: የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ስለ ዩኒቨርስ ያለንን ግንዛቤ ላይ ለውጥ የማድረግ አቅም አለው። በኢንፍራሬድ አስትሮኖሚ ውስጥ ያለው የላቀ ችሎታው በአሁኑ ጊዜ ከሚቻለው በላይ እንድንመለከት ያስችለናል ፣ ስለ ከዋክብት አመጣጥ ፣ ስለ ጋላክሲዎች አፈጣጠር እና ስለ ኤክሶፕላኔቶች ሕልውና ሚስጥሮችን የሚገልጥ።
ጥ፡ የጄምስ ዌብ ጠፈር ቴሌስኮፕ የመጀመሪያዎቹን ምስሎች የመለሰው መቼ ነበር?
መ፡ የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የመጀመሪያውን የምስሎች ስብስብ በጁላይ 12፣2022 ወደ ምድር መለሰ።እነዚህ ምስሎች የአጽናፈ ዓለሙን የተደበቁ ድንቆች ፍንጭ ሰጡ እና ኮስሞስን ለመቃኘት በምናደርገው ጥረት ትልቅ ምዕራፍ ላይ ደርሰዋል።