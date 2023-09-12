በምድር ላይ ባለው የሕይወት አመጣጥ ውስጥ የ ionized ዩሪያ ሚና

የሳይንስ ሊቃውንት የፈጠራ የኤክስሬይ ስፔክትሮስኮፒ ቴክኒኮችን በመጠቀም በምድር ላይ ያለውን የሕይወት አመጣጥ በመረዳት ረገድ ጉልህ እመርታ አድርገዋል። ተመራማሪዎች የዩሪያ ሞለኪውሎችን ionization እና ምላሽ በማጥናት በቅድመ-ባዮቲክ ደረጃ ውስጥ የህይወት ህንጻዎች እንዴት እንደተፈጠሩ ብርሃን ፈንጥቀዋል።
በዚህ ወቅት, የምድር ከባቢ አየር እምብዛም ጥቅጥቅ ያለ ነበር, ይህም ከፍተኛ ኃይል ያለው የጠፈር ጨረር ሞለኪውሎችን ionize ለማድረግ ያስችላል. ዩሪያ የያዙ ትንንሽ የውሃ ኩሬዎች፣ ለኑክሊዮ ቤዝ ምስረታ አስፈላጊ የሆነ ኦርጋኒክ ውህድ፣ ለዚህ ኃይለኛ ጨረር ተጋልጠዋል። በውጤቱም ፣ ዩሪያ ለሕይወት መሠረት ሆነው ሊያገለግሉ ወደሚችሉ የምላሽ ምርቶች ተለወጠ።
ይህንን ሂደት የበለጠ ለመመርመር ከቶሆኩ ዩኒቨርሲቲ፣ ከጄኔቫ ዩኒቨርሲቲ፣ ከኢቲኤች ዙሪክ እና ከሀምበርግ ዩኒቨርሲቲ የተውጣጣ አለም አቀፍ የምርምር ቡድን እጅግ አስደናቂ የሆነ የኤክስሬይ ስፔክትሮስኮፒ ዘዴን ተጠቀመ። ይህ ዘዴ ከፍተኛ-ሃርሞኒክ ትውልድ የብርሃን ምንጭ እና ንዑስ-ማይክሮን ፈሳሽ ጠፍጣፋ ጄት በፈሳሾች ውስጥ የሚፈጠሩትን ኬሚካላዊ ምላሾች ልዩ በሆነ ጊዜያዊ ትክክለኛነት ለመመርመር ተጠቅሟል።
ተመራማሪዎቹ የዩሪያ ሞለኪውሎችን በፌምቶ ሰከንድ (አንድ ሰከንድ አንድ ኳድሪሊየንት) ላይ ያለውን ለውጥ በማጥናት ionization በኋላ የሚከሰተውን ተለዋዋጭ ሂደት አገኙ። ionizing ጨረራ የዩሪያ ባዮሞለኪውሎችን ይጎዳል, ነገር ግን ኃይሉ ሲጠፋ, የዩሪያ ሞለኪውሎች ፈጣን እና ውስብስብ ምላሽ ይሰጣሉ.
ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች በጋዝ ደረጃ ውስጥ በሚገኙ ሞለኪውላዊ ምላሾች ላይ ያተኮሩ ቢሆንም ቡድኑ በቫኩም ውስጥ እጅግ በጣም ቀጭን የሆነ ፈሳሽ ጄት ለማመንጨት መሳሪያን ፈለሰፈ ይህም የውሃ አካባቢን ምርመራ ለማስፋት ሲሆን ይህም የባዮኬሚካላዊ ሂደቶች ተፈጥሯዊ አቀማመጥ ነው. ይህ እድገት ምላሾች በቅጽበት እንዴት እንደሚፈጠሩ እንዲያጠኑ አስችሏቸዋል።
ይህ ጥናት በምድር ላይ ስላለው ሕይወት አመጣጥ ግንዛቤዎችን የሚሰጥ ብቻ ሳይሆን በታዳጊው የአቶኬሚስትሪ መስክም አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል። ሳይንቲስቶች ሞለኪውላዊ ምላሾችን ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ የዝርዝር ደረጃ በመመልከት ስለ ኬሚካላዊ ሂደቶች ጠለቅ ያለ ግንዛቤ እንዲያገኙ እና ሕይወትን ስለሚመሩ መሠረታዊ ዘዴዎች ያለንን እውቀት ማሳደግ ይችላሉ።
ማጣቀሻ፡- “Femtosecond proton transfer in urea solutions በኤክስሬይ ስፔክትሮስኮፒ የተፈተሸ” በ Zhong Yin፣ Yi-Ping Chang፣ Tadas Balčiūnas፣ Yashoj Shakya፣ Aleksa Djorovich፣ Geoffrey Gaulier፣ Giuseppe Fazio፣ Robin Santra፣ Wolf Ludger Inhester፣ Jean-P እና ሃንስ ጃኮብ ዎርነር፣ ተፈጥሮ።