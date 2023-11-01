አዲስ አንቀጽ፡ የጨረቃ ግብርና ሊሆን የሚችለው በቅርብ ጥናት

በቅርቡ በቻይና የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን የተደረገ ጥናት የጨረቃ ግብርና ያለውን እምቅ አቅም ላይ ፍንጭ ሰጥቷል። ጥናቱ በቻይና ቻንግ -4 ተልዕኮ ላይ የተደረገውን ሙከራ ገምግሟል። እነዚህ ግኝቶች ወደፊት ወደ ጨረቃ፣ ማርስ እና ሌሎች ጥልቅ የጠፈር ቦታዎች ለሚደረጉ ተልእኮዎች ጉልህ አንድምታ አላቸው።
ሙከራው፣ ባዮሎጂካል ሙከራ ክፍያ (BEP) በመባል የሚታወቀው፣ በከባድ ጨረር፣ በዝቅተኛ የስበት ኃይል እና በረጅም ጊዜ ኃይለኛ ብርሃን ተለይቶ በሚታወቀው ከባድ የጨረቃ አካባቢ ውስጥ ተክሎች ማደግ ይችሉ እንደሆነ ለማወቅ ያለመ ነው። ጭነቱ ጥጥ፣ ድንች፣ አረቢዶፕሲስ እና አስገድዶ መድፈር ዘሮችን ከዝንብ እንቁላል፣ እርሾ እና ውሃ ጋር ያካትታል። እነዚህ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ቢኖሩም ተክሎቹ ማደግ ችለዋል.
የስፔስ ኤክስፕሎሬሽን ማእከል እና የቾንግኪንግ ዩኒቨርሲቲ የኤሮስፔስ ኢንጂነሪንግ ኮሌጅን ጨምሮ ከታዋቂ የምርምር ተቋማት የተውጣጡ የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን በሙከራው ውጤት ላይ ሰፊ ትንታኔ አድርጓል። ግኝታቸው በሁለት ሳይንሳዊ መጽሔቶች ማለትም በማይክሮግራቪቲ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ እና Acta Astronautica ታትሟል።
የጥናቱ ውጤቶች በወደፊት የጠፈር መኖሪያዎች ውስጥ ባዮሬጀነሬቲቭ የህይወት ድጋፍ ስርዓቶችን (BLSS) መመስረት ስለሚቻልበት ሁኔታ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። በጨረቃ እና በማርስ መኖሪያዎች ውስጥ ተክሎችን ማብቀል ከምግብ ምንጭ ባሻገር ብዙ ጥቅሞችን ይሰጣል. እነዚህ ተክሎች ካርቦን ዳይኦክሳይድን ያስወግዳሉ እና አዲስ ኦክሲጅን ያመነጫሉ, ቆሻሻን እንደገና ጥቅም ላይ ለማዋል እና የመርከቧን አባላትን ደህንነት ያሳድጋሉ.
እንደ ተለመደው የአካባቢ ቁጥጥር እና የህይወት ድጋፍ ስርዓቶች (ኢ.ኤል.ኤስ.ኤስ.ኤስ.) በሜካኒካል ክፍሎች ላይ ተመርኩዘው እና በተደጋጋሚ መተካት የሚያስፈልጋቸው, ባዮሬጄሬቲቭ ስርዓቶች በጊዜ ሂደት እራሳቸውን የመቻል አቅም አላቸው. ይህ የረዥም ጊዜ ዘላቂነት በተለይ ከዝቅተኛ ምድር ምህዋር (LEO) ባሻገር ለተራዘመ ተልዕኮዎች መደበኛ መልሶ የማቅረብ ተልእኮዎች ተግባራዊ ሊሆኑ የማይችሉ ያደርጋቸዋል።
በጨረቃ ላይ የተክሎች ስኬታማ እድገት በጠፈር ምርምር ውስጥ ጉልህ የሆነ ምዕራፍ የሚያመለክት ሲሆን ለቀጣይ ተልእኮዎች ዘላቂ የግብርና ስርዓቶችን በማዘጋጀት ላይ ተጨማሪ ምርምር ለማድረግ መንገድ ይከፍታል. የሰው ልጅ ኮስሞስን ማሰስ በቀጠለበት ወቅት፣ ከምድር ውጭ ባሉ አካባቢዎች ሰብሎችን የማልማት ችሎታው አስፈላጊ ግብዓቶችን ለማቅረብ እና የጠፈር ተጓዦችን ደህንነት ለመደገፍ ወሳኝ ይሆናል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
ጥ፡ በቻይና ቻንግ -4 ተልዕኮ ላይ የባዮሎጂካል ሙከራ ክፍያ (BEP) ዋና ዓላማዎች ምን ምን ነበሩ?
መ: BEP በጨረቃ ላይ ተክሎችን የማደግ እድልን ለመመርመር እና በአስቸጋሪው የጨረቃ አከባቢ ውስጥ የመልማት ችሎታቸውን ለመገምገም ያለመ ነው።
ጥያቄ፡- በጨረቃ ግብርና ላይ ጥናቱን በማካሄድ ላይ የትኞቹ ተቋማት ተሳትፈዋል?
መ፡ ጥናቱ የስፔስ ኤክስፕሎሬሽን ማእከል እና የቾንግቺንግ ዩኒቨርሲቲ የኤሮስፔስ ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ፣ የቻይና ኤሌክትሮኒክስ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ እና የስፔስ ባዮሎጂ ላብራቶሪ በቼንግዱ የቻይና የግብርና ሳይንስ አካዳሚ ሳይንቲስቶችን አሳትፏል።
ጥ: በጨረቃ እና በማርስ አከባቢዎች ውስጥ ተክሎችን ማብቀል ምን ጥቅሞች አሉት?
መ፡ ዘላቂ የምግብ ምንጭ ከመስጠት በተጨማሪ የሚበቅሉ ተክሎች ካርቦን ዳይኦክሳይድን በማንሳት ኦክስጅንን በማምረት ከባቢ አየርን ለመቆጣጠር ይረዳሉ። በተጨማሪም ቆሻሻን እንደገና ጥቅም ላይ ለማዋል ይረዳሉ እና ለጠፈር ተጓዦች አጠቃላይ ደህንነት አስተዋፅኦ ያደርጋሉ.
ጥ: - ባዮሬጄሬቲቭ ስርዓቶች ከተለመደው የአካባቢ ቁጥጥር እና የህይወት ድጋፍ ስርዓቶች እንዴት ይለያሉ?
መ: ባዮሬጄሬቲቭ ስርዓቶች በጊዜ ሂደት እራሳቸውን ሊሞሉ ይችላሉ, የተለመዱ ስርዓቶች ግን በተደጋጋሚ መተካት በሚያስፈልጋቸው ሜካኒካል ክፍሎች ላይ ይመረኮዛሉ.
ጥ: በጨረቃ ላይ የተክሎች ስኬታማ እድገት ለወደፊቱ የጠፈር ምርምር ምን ያመለክታል?
መ፡ ለወደፊት የጠፈር ተልእኮዎች ዘላቂ የግብርና ሥርዓቶችን ለማዳበር፣ አስፈላጊ የሆኑ ግብአቶችን መኖራቸውን በማረጋገጥ እና የጠፈር ተጓዦችን የረዥም ጊዜ ደህንነትን ለመደገፍ በር ይከፍታል።