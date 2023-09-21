በሕክምና ውስጥ የጂን አርትዖት እድገቶች እና ሥነ ምግባራዊ እሳቤዎች

ጂን ኤዲቲንግ፣ በሕክምና ውስጥ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው መስክ፣ የዶ/ር ታማራ ሱንቡል ቁልፍ ማስታወሻ፣ “አዲስ ዘመን ለመድኃኒት፡ ዲጂታል ዲያግኖስቲክስ እና ቴራፒዩቲክስ” በሚል ርዕስ ዋና ትኩረት ነበር። በጆን ሆፕኪንስ አራምኮ ሄልዝኬር የክሊኒካል ኢንፎርማቲክስ ሜዲካል ዳይሬክተር የሆኑት ዶ/ር ሱንቡል የጂኖቲፒ አቅምን እና በጊዜ ሂደት በመረጃ አሰባሰብ ላይ ያለውን እምነት አፅንዖት ሰጥተዋል።
እንደ ጂን አርትዖት ያሉ የዲጂታል ቴክኖሎጂ ዓላማ መድሃኒቶችን በሚሾሙበት ጊዜ የውጤት ልዩነት ሊያስከትሉ የሚችሉ ያልተለመዱ ነገሮችን መለየት ነው. ዶክተር ሱንቡል ግለሰቦቹ ለተመሳሳይ መድሃኒት የተለየ ምላሽ ሊሰጡ እንደሚችሉ ገልፀው ትክክለኛ የምርመራ እና የሕክምና ዘዴዎችን አስፈላጊነት በማጉላት.
በጂን አርትዖት ውስጥ በጣም ጉልህ ከሆኑት ግስጋሴዎች አንዱ CRISPR-Cas9፣ “የዘረመል መቀሶች” በመባልም ይታወቃል። ይህ ቴክኖሎጂ በተወሰኑ ቦታዎች ላይ የዲኤንኤ ቅደም ተከተሎችን በትክክል ይቆርጣል, ይህም የዲኤንኤ መሰረትን የሚቀይሩ የጂን ቅደም ተከተሎችን ለመሰረዝ ወይም ለማስገባት ያስችላል. CRISPR በመጀመሪያ በግብርና እና በባዮ ኢነርጂ ውስጥ ማመልከቻዎችን ሲያገኝ፣ ዶ/ር ሱንቡል በዲጂታል ምርመራዎች እና ቴራፒዩቲኮች ውስጥ ያለውን አቅም አጋርቷል።
በዲጂታል ዲያግኖስቲክስ መስክ፣ እንደ SHERLOCK እና DETECTR ያሉ አዳዲስ ዘዴዎች ብቅ አሉ። እንደ ኮቪድ-19 ያሉ ተላላፊ በሽታዎችን በፍጥነት ለማወቅ እነዚህ ዘዴዎች የጂን አርትዖትን ይጠቀማሉ። በተጨማሪም፣ የጂን አርትዖት እንደ Atomwise፣ Deep Genomics እና Valo ባሉ ኩባንያዎች በመድኃኒት ግኝት ሂደቶች ውስጥ እየተካተተ ነው።
በተጨማሪም የጂን አርትዖት ለተለያዩ ሁኔታዎች የሕዋስ እና የጂን ሕክምናዎችን በማሳደግ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ይህ እንደ ታላሴሚያ፣ ማጭድ ሴል በሽታ እና ሄሞፊሊያ ያሉ የደም መዛባቶችን እንዲሁም እንደ ዳውን ሲንድሮም፣ በዘር የሚተላለፍ ዓይነ ስውርነት፣ ሳይስቲክ ፋይብሮሲስ፣ የዱቼን ጡንቻ ዲስትሮፊ እና የሃንቲንግተን በሽታ ያሉ ሁኔታዎችን ያጠቃልላል። በ CRISPR አጠቃቀም የታካሚውን በሽታ የመከላከል ስርዓት በራሳቸው ካንሰር፣ ኢንፌክሽኖች (እንደ ኤችአይቪ፣ ኮቪድ-19፣ ጉንፋን፣ ወባ፣ ዚካ እና አንቲባዮቲክ መቋቋም ያሉ) እና እንደ ሃይፐር ኮሌስትሮልሚያ እና አይነት ያሉ ሥር የሰደዱ በሽታዎችን ማጥቃት ተችሏል። 1 የስኳር በሽታ.
ምንም እንኳን እነዚህ አስደናቂ እድገቶች ቢኖሩም ፣ ሥነ ምግባራዊ ፣ ሕጋዊ እና ሳይንሳዊ እሳቤዎች አሁንም አስፈላጊ ናቸው። ዶ/ር ሱንቡል እንዳመለከቱት ትክክለኛ ያልሆነ የጂን አርትዖት ጎጂ ውጤት ሊያስከትል እንደሚችል ጠቁመው ጥንቃቄ እና ትክክለኛነት አስፈላጊነት ላይ አጽንኦት ሰጥተዋል። በተጨማሪም የጂን አርትዖት በመጪው ትውልድ ላይ ተጽእኖ የመፍጠር አቅም አለው, ምክንያቱም የማይመለሱ ለውጦች ሊተላለፉ ይችላሉ. ስለዚህ የጂን አርትዖት ሥነ-ምግባራዊ አንድምታ ላይ አጠቃላይ ውይይቶች በኃላፊነት መተግበርን ለማረጋገጥ እና የግለሰቦችን እና የህብረተሰቡን አጠቃላይ ደህንነት ለመጠበቅ አስፈላጊ ናቸው ።
ምንጮች:
- በጆንስ ሆፕኪንስ አራምኮ የጤና እንክብካቤ የክሊኒካል ኢንፎርማቲክስ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶ/ር ታማራ ሱንቡል