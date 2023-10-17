የአየር ንብረት ለውጥ የሌሊት ወፎችን ልዩ የህይወት ዘመን ያሰጋዋል፣ የጥናት ግኝቶች

በሮያል ሶሳይቲ ቢ፡ ፕሮሲዲንግስ ኦቭ ዘ ሮያል ሶሳይቲ ቢ፡ ባዮሎጂካል ሳይንሶች ላይ በቅርቡ የወጣ ጥናት እንደሚያመለክተው አስደናቂው የሌሊት ወፎች የህይወት ዘመን በአለም አቀፍ የሙቀት መጠን መጨመር ምክንያት ለአደጋ ሊጋለጥ ይችላል። በዱብሊን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ እና በብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች የተካሄደው ምርምር፣ በዱር ትላልቅ የፈረስ ጫማ የሌሊት ወፎች የእንቅልፍ ዑደት ላይ ያተኮረ ነበር።
ተመራማሪዎቹ የሌሊት ወፎች በእንቅልፍ ወቅት የአየር ሁኔታ መለዋወጥ ለረዥም ህይወታቸው ተጠያቂ የሆነውን ሞለኪውላዊ ዘዴን እንደሚጎዳ ደርሰውበታል. የክሮሞሶም ጫፎችን የሚከላከሉ ዲ ኤን ኤ ቁርጥራጮች የሆኑት ቴሎሜሬስ አንድ ሕዋስ በተከፈለ ቁጥር ያሳጥራል። ይህ የማሳጠር ሂደት ከእርጅና እና ከእርጅና ጋር ከተያያዙ በሽታዎች ጋር የተያያዘ ነው.
ጥናቱ እንደሚያሳየው በሞቃታማ ሁኔታዎች ምክንያት ከእንቅልፍ የሚወጡት የሌሊት ወፎች ካለፉት ክረምት ጋር ሲነፃፀሩ በጣም አጭር ቴሎሜሮች ነበሩት። በዱብሊን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ባልደረባ የሆኑት ፕሮፌሰር ኤማ ቴሊንግ እነዚህ ግኝቶች እንዳሳሰባቸው ገልጸው፣ ትንበያው የዓለም ሙቀት መጨመር በዱር የሌሊት ወፎች ውስጥ በእንቅልፍ ላይ የሚኖረውን ጠቃሚ ውጤት ሊገድብ እንደሚችል ጠቁመዋል።
የጥናቱ መሪ የሆኑት ዶ/ር ሜጋን ፓወር በእንቅልፍ ወቅት በቴሎሜሮች ላይ የሚያስከትለውን ውጤት ለመመርመር ከሶስት ክረምት በላይ ከ200 በላይ የዱር ፈረስ ጫማ የሌሊት ወፎችን ተከታትለዋል። ጥናቱ እንደሚያሳየው እንቅልፍ መተኛት እንደ ማደስ አይነት ሲሆን ቴሎሜሮች በእንቅልፍ ወቅት ከማሳጠር ይልቅ ይራዘማሉ። ይህ ማራዘሚያ በቴሎሜሬዝ ኢንዛይም አገላለጽ ምክንያት ሊሆን ይችላል, ይህም ቴሎሜሪክ ዲ ኤን ኤ ጉዳት ሳያስከትል እራሱን እንዲደግም ያስችለዋል.
የጥናቱ ግኝቶች የአየር ንብረት ሁኔታዎችን መለወጥ የሌሊት ወፎችን ረጅም ጊዜ የመቆየት ባህሪ ላይ ሊያስከትሉ የሚችሉትን ውጤቶች አጽንዖት ሰጥቷል. እንደ የሌሊት ወፍ ያሉ ረጅም ዕድሜ ያላቸው እና የመራቢያ ፍጥነታቸው ዘገምተኛ የሆኑ ዝርያዎች በተለይ ለአካባቢያዊ ለውጦች ተጋላጭ ናቸው። ተመራማሪዎቹ የሌሊት ወፎች እንዴት እንደሚነኩ መረዳት እና ፈጣን የአየር ንብረት ለውጥን መላመድ አስፈላጊ መሆኑን አሳስበዋል።
በእንቅልፍ ጊዜ ቴሎሜሬዝ በቴሎሜሬዝ ማራዘሚያ ውስጥ ያለውን ሚና ለመዳሰስ ተጨማሪ ምርመራ ያስፈልጋል። ጥናቱ የአየር ንብረት ለውጥ በሌሊት ወፍ ህዝብ ስነ-ምህዳር እና ህልውና ላይ የሚያሳድረውን ተጽእኖ በማሳየት እነዚህን ያልተለመዱ ፍጥረታት ለመጠበቅ ቀጣይ የምርምር እና የጥበቃ ስራ አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥቷል።
ምንጭ:
– ሜጋን ኤል. ፓወር እና ሌሎች፣ በእንቅልፍ ጊዜ ቴሎሜር ተለዋዋጭ የአየር ንብረት ለውጥ፡ ከዱር ትላልቅ የፈረስ ጫማ የሌሊት ወፎች ግንዛቤዎች፣ የሮያል ሶሳይቲ ሂደቶች ለ፡ ባዮሎጂካል ሳይንሶች (2023)። DOI: 10.1098 / rspb.2023.1589
- ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ደብሊን