የ MeerKAT ራዲዮ ቴሌስኮፕ፡ የራዲዮ አስትሮኖሚንን በራስ-ሰር እና በቴክኖሎጂ ማሳደግ

በቅርብ ጊዜ በፖድካስት ውስጥ፣ Chhaya Dhanani፣ ፖርትፎሊዮ ዋና ኢንጂነሪንግ ለ Thoughtworks ምርምር፣ ስለ MeerKAT ሬዲዮ ቴሌስኮፕ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን አጋርቷል። በደቡብ አፍሪካ ውስጥ የሚገኘው የሜርካቲ ቴሌስኮፕ የራዲዮ አስትሮኖሚ መስክ ላይ ለውጥ ያመጣ እጅግ ዘመናዊ የራዲዮ ቴሌስኮፕ ነው።
ከኦፕቲካል ቴሌስኮፖች በተለየ፣ MeerKAT የሬዲዮ ምልክቶችን ቀን እና ማታ ይይዛል፣ ይህም የሰማይ አካላትን ለማጥናት በጣም ስሜታዊ ያደርገዋል። በ64 አንቴናዎች የተገነባው በደቡብ ንፍቀ ክበብ ትልቁ እና በጣም ሚስጥራዊነት ያለው የሬዲዮ ቴሌስኮፕ እንዲሆን ለተዘጋጀው ስኩዌር ኪሎሜትር አሬይ (ኤስኬኤ) እንደ ቀዳሚ ሆኖ ያገለግላል።
Thoughtworks፣ የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን አማካሪ፣ በ2018 በፑን ውስጥ ከኢንተር-ዩንቨርስቲ የአስትሮኖሚ እና አስትሮፊዚክስ ማእከል (አይዩሲኤ) ጋር ለሁለት አመት ትብብር በጋራ ተቀላቅሏል። ግባቸው ለMeerKAT በመረጃ ማቀናበሪያ ሶፍትዌር ላይ ልዩ ማድረግ ነበር። የዚህ ትብብር አካል የሆነው Thinkworks "ARTIP" የተባለ አውቶማቲክ የምስል ማቀነባበሪያ ቧንቧ ፈጠረ። ይህ የቧንቧ መስመር በ MeerKAT የሚመነጨውን እጅግ በጣም ብዙ መረጃን በብቃት በማስተናገድ ድምጽን በማስወገድ፣ ሲግናሎችን በማስተካከል እና የውሂብ ሂደትን በራስ ሰር በማሰራት የትንተና ሂደቱን ያፋጥናል።
ይህ ትብብር ሁለት ጉልህ ግኝቶችን አስገኝቷል. ከመካከላቸው አንዱ በሩቅ ጋላክሲዎች ውስጥ ብርቅዬ ሃይድሮጂን አተሞችን ፈልጎ ማግኘትን ያጠቃልላል፣ ይህም የሰማይ አካላትን አፈጣጠር እና የጋዝ መፈጠርን ግንዛቤ ይሰጣል። የ MeerKAT ቴሌስኮፕ የተለያዩ የአጽናፈ ዓለሙን ገጽታዎች ለማጥናት ልዩ እድል ይሰጣል, ይህም ጋላክሲዎችን, ጥቁር ጉድጓዶችን, የስበት ሞገዶችን, የጨለማ ኃይልን እና የህይወት አመጣጥን ጨምሮ.
MeerKAT በሬድዮ የስነ ፈለክ ጥናት መስክ ከፍተኛ አስተዋጾ ማበርከቱ ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ አፈጻጸም ባላቸው ኮምፒውተሮች፣ በአፋጣኝ፣ በማከማቻ ስልቶች እና በኃይል ቆጣቢ መፍትሄዎች ላይ ፈጠራዎችን አስፍቷል። ተፅዕኖው ከሳይንሳዊ እውቀት በላይ እና ወደ ቴክኖሎጂ እድገቶች ይደርሳል.
የ MeerKAT የሬዲዮ ቴሌስኮፕ እና የውሂብ ሂደት አውቶማቲክ በራዲዮ አስትሮኖሚ መስክ ውስጥ እየተከሰቱ ያሉትን አስደሳች እድገቶች በምሳሌነት ያሳያሉ። በትብብር እና በቴክኖሎጂ እድገቶች ሳይንቲስቶች ወደ አጽናፈ ሰማይ ሚስጥሮች በጥልቀት እየገቡ ነው, ይህም ስለ ኮስሞስ ያለንን ግንዛቤ እያሰፋ ነው.
ምንጮች:
- ቻያ ዳናኒ ፣ ፖርትፎሊዮ ዋና ምህንድስና ለምርምር ፣ የአስተሳሰብ ስራዎች።
- ሙሉ ታሪክ፡ [ምንጭ መጣጥፍ ርዕስ]