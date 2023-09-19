በEcovoltaics በኩል የስነ-ምህዳር አገልግሎቶችን ማሳደግ፡ ለፀሃይ ሃይል ዘላቂ የሆነ አቀራረብ

የፀሐይ ኃይል ተከላዎች የተለመደው አቀራረብ ብዙውን ጊዜ መሬትን ማጽዳት እና የፀሐይ ፓነሎችን በደረጃው ላይ ማስቀመጥን ያካትታል. ይሁን እንጂ ይህ ዘዴ በሥነ-ምህዳር ላይ ከፍተኛ ብጥብጥ ሊያስከትል ይችላል. ከኮሎራዶ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የበለጠ ዘላቂ እና ለአካባቢ ጥበቃ ኃላፊነት ያለው አቀራረብን ለማስተዋወቅ የኢነርጂ ምርትን ከሥነ-ምህዳር አገልግሎቶች ጥበቃ ጋር በማጣመር የኢኮቮልቲክስ አጠቃቀምን ሀሳብ አቅርበዋል ።
ለግብርና እና ለፀሀይ ተከላዎች መሬትን ሁለት ጊዜ መጠቀምን የሚያካትት አግሪቮልቴክስ, ለዘላቂነት እንደ አዎንታዊ እርምጃ ቀድሞውኑ እውቅና አግኝቷል. ይሁን እንጂ ከፀሐይ ፓነሎች በታች ለዕፅዋትና ለእንስሳት ያለውን ጥቅም ግምት ውስጥ ሳያስገባ የኤሌክትሪክ ምርትን ከፍ ለማድረግ ቅድሚያ ይሰጣል. ኢኮቮልቲክስ የስርዓተ-ምህዳሩን ፍላጎቶች ከግምት ውስጥ በማስገባት በተለይም በውሃ ውስን አካባቢዎች እንደ የሣር ሜዳዎች ያሉ የፀሐይ ግጥሚያዎችን በመንደፍ የተለየ አካሄድ ይወስዳል።
ተመራማሪዎቹ በጃክ ሶላር ገነት በዩኤስ ትልቁ የአግሪቮልቴክስ ምርምር ጣቢያ ከሚሰሩት ስራ መነሳሻን ይሳባሉ እዚህ ላይ፣ የፀሐይ ፓነሎች የፀሐይ ብርሃንን እንዴት እንደሚያሻሽሉ እና የዝናብ ስርጭትን እንዴት እንደሚቀይሩ በማጥናት በፀሐይ ተከላዎች ውስጥ ልዩነቶችን የሚደግፉ ልዩ ማይክሮ ኤንቫይሮችን ይፈጥራሉ። እነዚህ ጥቃቅን አከባቢዎች ለሥነ-ምህዳር ጽንሰ-ሀሳብ ማዕከላዊ ናቸው.
የኢኮቮልቲክስ ቁልፍ ጥቅሞች አንዱ በጣም የተራቆቱ ወይም የተተዉ የእርሻ መሬቶችን መልሶ የመመለስ አቅም ነው። ለትልቅ የፀሃይ ተከላዎች ምቹ የሆኑት እነዚህ ቦታዎች በተመሳሳይ ጊዜ ንጹህ ሃይል እየሰጡ የብዝሃ ህይወትን ወደሚያሳድጉ መኖሪያዎች ሊለወጡ ይችላሉ።
የፀሃይ ፓነሎች ስነ-ምህዳራዊ ተፅእኖን የበለጠ ለመመርመር ተመራማሪዎቹ በዩኒቨርሲቲው ግቢ አቅራቢያ በሚገኝ የሳር መሬት አካባቢ አዲስ የምርምር ተቋም ለመመስረት አቅደዋል። በዚህ ተነሳሽነት፣ ወደፊት የአየር ንብረት ለውጥ እየጠነከረ በመምጣቱ የፀሐይ ተከላዎች በአስቸጋሪ እና በደረቁ ስነ-ምህዳሮች ላይ የሚያደርሱትን ተፅእኖ የበለጠ ለመረዳት አላማ አላቸው።
በኮሎራዶ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ቡድን የተደረገው ጥናት ለሥነ-ምህዳር ዘላቂነት ቅድሚያ የሚሰጡ መርሆችን በመመርመር የወደፊት የፀሐይ ተከላ ላይ ተጽእኖ ለማድረግ ያለመ ነው። እነዚህን መርሆዎች በመቀበል የኢነርጂ ኩባንያዎች ለሁለቱም የአየር ንብረት መፍትሄዎች እና የመሬት አጠቃቀም መፍትሄዎች አስተዋፅኦ ማድረግ ይችላሉ. በኢኮቮልቲክስ በኩል፣ የበለጠ ዘላቂ እና በሥነ-ምህዳር ላይ የተመሰረተ የፀሐይ ኃይል ወደፊት ሊኖር ይችላል።
ምንጮች:
- ማቲው ኤ. ስቱርቺዮ እና ሌሎች፣ “ለበለጠ ዘላቂ፣ ሥነ-ምህዳር በመረጃ የተደገፈ የፀሐይ ኃይል የወደፊት ኢኮቮልታይክ መርሆች፣ ኔቸር ኢኮሎጂ እና ኢቮሉሽን (2023)። DOI፡ 10.1038/s41559-023-02174-x
- የኮሎራዶ ስቴት ዩኒቨርሲቲ. "የፀሃይ ሃይል ጭነቶች ለሥነ-ምህዳር እንዴት ቅድሚያ ሊሰጡ ይችላሉ?" (2023፣ ሴፕቴምበር 19) ፊዚ.org.